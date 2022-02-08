Mercedes-Benz российского олигарха спровоцировал массовое ДТП на Рублевке
Фото: 5-tv.ru
По предварительным данным, Mercedes-Benz принадлежит известному бизнесмену, председателю совета директоров крупной строительно-инвестиционной компании S. Holding Алексею Шепелю. В момент аварии он находился в автомобиле. В свое время Алексей Шепель возглавлял одно из управлений Департамента градостроительной политики правительства Москвы, затем ушел в строительный бизнес. Являлся помощником депутата Госдумы Хованской и членом Совета по развитию городских территорий и общественных пространств при председателе Государственной Думы.
Алексей Шепель подтвердил РИА Новости, что стал участником ДТП. По его словам он находится в больнице в тяжелом состоянии. У него инфаркт. Ранее в ГИБДД сообщили, что проверили водителя автомобиля Mercedes-Benz на наличие алкоголя в крови.
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