Свежий взгляд на Mercedes-Benz S-Class: неожиданные штрихи рестайлинга — что ждет седан?

Mercedes-Benz S-Class 2026–2027: как изменится флагман после обновления W223

Mercedes-Benz S-Class W223 готовится к обновлению. Купе и кабриолет ушли в прошлое, остался только седан. В 2026 или 2027 году модель ждет заметный рестайлинг. Какие перемены готовит Mercedes - интрига сохраняется. Подробности о грядущих изменениях читайте в нашем материале.

Mercedes-Benz S-Class W223 готовится к обновлению. Купе и кабриолет ушли в прошлое, остался только седан. В 2026 или 2027 году модель ждет заметный рестайлинг. Какие перемены готовит Mercedes - интрига сохраняется. Подробности о грядущих изменениях читайте в нашем материале.

Седьмое поколение Mercedes-Benz S-Class с индексом W223 дебютировало осенью 2020 года и сразу стало событием для поклонников премиальных седанов. В этот раз компания решила сосредоточиться исключительно на четырехдверной версии, отказавшись от купе и кабриолета. За прошедшие годы флагманский седан не только укрепил свои позиции на рынке, но и стал эталоном комфорта и технологий в своем классе.

Сейчас, спустя более пяти лет после выхода, S-Class готовится к плановому обновлению. По информации autoevolution, Mercedes-Benz уже работает над рестайлингом, который может появиться в 2026 или 2027 году. Ожидается, что внешность автомобиля получит свежие акценты, а интерьер - новые решения, соответствующие духу времени.

Пока официальных изображений нет, но эксперты и энтузиасты уже строят предположения о том, каким станет обновленный S-Class. В первую очередь, внимание привлекают возможные изменения в дизайне передней части: более выразительная решетка радиатора, модернизированная оптика и переработанные бамперы. Не исключено, что появятся новые варианты окраски кузова и дополнительные опции персонализации.

Внутри ожидаются доработки мультимедийной системы и расширение ассортимента электронных помощников. Mercedes традиционно делает ставку на инновации, поэтому можно ждать появления новых функций для комфорта и безопасности. Вероятно, обновленный S-Class получит еще более продвинутые системы автономного вождения и расширенные возможности для подключения мобильных устройств.

Что касается технической части, эксперты предполагают, что линейка двигателей останется прежней, но будет доработана с учетом новых экологических стандартов. Возможно, появятся гибридные или полностью электрические версии, что соответствует глобальному тренду на электрификацию.

Рестайлинг S-Class всегда вызывает интерес не только у поклонников марки, но и у конкурентов. Ведь именно этот седан задает тон в сегменте представительских автомобилей. Остается только ждать официальной премьеры и следить за новостями - Mercedes-Benz наверняка еще удивит поклонников неожиданными решениями.