9 ноября 2017, 18:34
Mercedes-Benz S-Class от Brabus разогнали на короткой дистанции
Всего три километра дороги предоставили «горячему» седану Brabus Rocket 900, построенному на базе Mercedes-Benz S 65 AMG, чтобы продемонстрировать максимальную скорость. В итоге автомобиль смог преодолеть отметку в 347 км/ч.
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Немецкая компания Mercedes-Benz начала этап дорожных испытаний седана S-Class, оснащенного системами автономного ...Читать далее
Ранее сообщалось, что BMW намерен выпустить гиперкар, который составит конкуренцию новинке Mercedes-AMG Project One. По предварительным данным, разработкой модели займется подразделение M Perfomance.
Электрический гиперкар Mercedes-AMG Project One был представлен на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года. Всего с конвейера сойдет 275 экземпляров модели, и, по предварительным данным, каждый из них уже нашел покупателя.
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21.07.2017, 20:47
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
01.03.2017, 08:55
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Отзывы по теме
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
| Кому: Остапенко Евгений Да такое можно сказать про любой автомобиль, что лучше не скупиться на ремонт, себе дороже будет. У Мерседеса с этим все нормально, только коробка иногда подводит, но это решаемо и быстро устранить можно. По расходу тут я согласен, это нормальный вариант для повседневных ...
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