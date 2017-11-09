9 ноября 2017, 18:34

Mercedes-Benz S-Class от Brabus разогнали на короткой дистанции

Всего три километра дороги предоставили «горячему» седану Brabus Rocket 900, построенному на базе Mercedes-Benz S 65 AMG, чтобы продемонстрировать максимальную скорость. В итоге автомобиль смог преодолеть отметку в 347 км/ч.
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Седан приводится в движение 6,3-литровым битурбированным агрегатом V12, мощность которого составляет 900 л. с. и 1200 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает доработанный 7-ступенчатый «автомат». С места до 100 км/ч машина разгоняется за 3,7 секунды, а следующая «сотня» доступна уже через 9,1 секунды.

Ранее сообщалось, что BMW намерен выпустить гиперкар, который составит конкуренцию новинке Mercedes-AMG Project One. По предварительным данным, разработкой модели займется подразделение M Perfomance.

Электрический гиперкар Mercedes-AMG Project One был представлен на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года. Всего с конвейера сойдет 275 экземпляров модели, и, по предварительным данным, каждый из них уже нашел покупателя.

Автоспорт Мерседес Бенц, Мерседес

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Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
Форум Mercedes-Benz Vito
| Кому: Остапенко Евгений Да такое можно сказать про любой автомобиль, что лучше не скупиться на ремонт, себе дороже будет. У Мерседеса с этим все нормально, только коробка иногда подводит, но это решаемо и быстро устранить можно. По расходу тут я согласен, это нормальный вариант для повседневных ...
Артем
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Mercedes-Benz S-Class от Brabus разогнали на короткой дистанции
{{material_121620}}Седан приводится в движение 6,3-литровым битурбированным агрегатом V12, мощность которого составляет 900 л. с. и 1200 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает доработанный 7-ступенчатый «автомат». С места до 100 км/ч машина разгоняется за 3,7 секунды, а следующая «сотня» доступна уже через 9,1 секунды.Ранее сообщалось, что BMW намерен выпустить гиперкар, который составит конкуренцию новинке Mercedes-AMG Project One. По предварительным данным, разработкой модели займется подразделение M Perfomance.Электрический гиперкар Mercedes-AMG Project One был представлен на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года. Всего с конвейера сойдет 275 экземпляров модели, и, по предварительным данным, каждый из них уже нашел покупателя.
2017-11-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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