Mercedes-Benz S-Class показал на «лосином тесте» достойный результат
Попытка повысить скорость до 76 км/ч закончилась двумя сбитыми конусами. Согласно правилам теста, такой результат засчитать нельзя, но в реальной жизни этого было бы достаточно, чтобы объехать животное, неожиданно выскочившее на дорогу. По всей видимости, седану Mercedes-Benz S-Class с полноуправляемым шасси удалось бы намного эффективнее справиться с поставленной задачей.
Напомним, испытание моделирует ситуацию, когда на дороге перед автомобилем внезапно появляется препятствие, например, лось. Задача водителя максимально быстро перестроиться влево и вернуться в свою полосу движения. На родине «лосиного теста», в Швеции испытание считается пройденным, если маневр удалось совершить на скорости не менее 70 км/ч. Испанские журналисты работают по более жестким правилам и увеличивают эталонную скорость до 77 км/ч.
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