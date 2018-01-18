18 января 2018, 12:05

Mercedes-Benz сделает удлиненный GLC

Кроссовер Mercedes-Benz GLC получит новую версию, построенную на удлиненной колесной базе. Автомобиль с индексом L получит колесную базу, которая на 100 мм длиннее, чем у обычной модели.
^
Mercedes-Benz сделает удлиненный GLC Mercedes GLC
Известно, что линейка моторов перекочует со стандартной версии модели для китайского рынка. Речь идет, в частности, о бензиновом 2-литровом моторе с 4 цилиндрами и турбонаддувом. Его отдача в зависимости от комплектации может составлять 184, 211 и 245 л.с.

Внешность новинки рассекречена посредством «шпионских» снимков. Габаритная длина модели составит 4765 мм, ширина — 1898 мм, а высота — 2973 миллиметра. Производство автомобиля наладят на заводе Beijing-Benz в Пекине.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes GLC GLC 300 4Matic 2.0 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин245
Объем двигателя1991
Тип трансмисииавтоматическая, 9-ступенчатая
Приводполный
Смешанный цикл7.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес ГЛЦ, ГЛС

В избранное

Комментарии

Материал про

Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Автомудрость Mercedes АвтоПитер Mercedes Дизайн и тюнинг Mercedes Новинки и концепт кары Mercedes Новости и акции автосалонов Mercedes Автосалоны и дилеры марки Mercedes Аренда и прокат авто марки Mercedes Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes
Главные материалы
Надежда на 2018-й: чем порадует начало года?
Итоги 2017-го: что и сколько мы покупали в минувшем году?
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Mercedes GLC
Объявления о продаже Mercedes GLC
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 6 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Mercedes-Benz сделает удлиненный GLC
Известно, что линейка моторов перекочует со стандартной версии модели для китайского рынка. Речь идет, в частности, о бензиновом 2-литровом моторе с 4 цилиндрами и турбонаддувом. Его отдача в зависимости от комплектации может составлять 184, 211 и 245 л.с.Внешность новинки рассекречена посредством «шпионских» снимков. Габаритная длина модели составит 4765 мм, ширина — 1898 мм, а высота — 2973 миллиметра. Производство автомобиля наладят на заводе Beijing-Benz в Пекине.
2018-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Новосибирск Казань Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG