18 января 2018, 12:05
Mercedes-Benz сделает удлиненный GLC
Кроссовер Mercedes-Benz GLC получит новую версию, построенную на удлиненной колесной базе. Автомобиль с индексом L получит колесную базу, которая на 100 мм длиннее, чем у обычной модели.
Известно, что линейка моторов перекочует со стандартной версии модели для китайского рынка. Речь идет, в частности, о бензиновом 2-литровом моторе с 4 цилиндрами и турбонаддувом. Его отдача в зависимости от комплектации может составлять 184, 211 и 245 л.с.
Внешность новинки рассекречена посредством «шпионских» снимков. Габаритная длина модели составит 4765 мм, ширина — 1898 мм, а высота — 2973 миллиметра. Производство автомобиля наладят на заводе Beijing-Benz в Пекине.
Внешность новинки рассекречена посредством «шпионских» снимков. Габаритная длина модели составит 4765 мм, ширина — 1898 мм, а высота — 2973 миллиметра. Производство автомобиля наладят на заводе Beijing-Benz в Пекине.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes GLC GLC 300 4Matic 2.0 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|245
|Объем двигателя
|1991
|Тип трансмисии
|автоматическая, 9-ступенчатая
|Привод
|полный
|Смешанный цикл
|7.6
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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