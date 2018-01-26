26 января 2018, 15:38

Mercedes-Benz SL станет гибридом

Следующее поколение спортивного родстера Mercedes-Benz SL может получить гибридную силовую установку. Предвестника автомобиля должны представить уже в этом году.
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Mercedes SL-класс
Выпускается с 1995 г.
Новый от 6 550 000 до 16 700 000 Р
Отзывов: 2
«Начинка» модели будет состоять из твин-турбо мотора 4.0 V8 и электрического двигателя. В общей сложности, как считают эксперты, отдача установки может достигать 800 л. с. и 1000 Нм крутящего момента.

Помимо этого, новый SL получит «восьмерки» с отдачей 612 и 522 л. с., а также рядную «шестерку», отдача которой составит 435 сил. Динамические характеристики установок пока не известны.

А вот в список опций спорткара войдут пневмоподвеска, полноуправляемое шасси, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, а также система полного привода 4Matic, но какая именно, пока неизвестно. В продаже серийная версия нового поколения SL появится в 2021 году.

Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес СЛ

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Отзывы по теме
Отзыв о Mercedes-Benz SL-класс 1983 года
Преимущества на мой взгляд конечно-тяжелая около2,5 тонн, плавность езды, виражи 90градусные на 80км спокойно вписываешься, набор скорости зависит от стиля езды, коробка автомат 4-х ст, 2 подушки безопасности, обьем 2,8л механический инжектор (глотает практически любой бензин) , тормозные колодки клепал ...
IZIA
Отзыв о Mercedes-Benz SL-класс 2002 года
авто классный недостатков нет только запчасти дорогие и дорог в обслуживании
ALEX.ru
Альтернатива родстеру SLR уже замечена шпионами
SLR мертв, но надежда еще не потеряна, приемник старого доброго SLR – модель SLC была на днях поймана фотокамерами неутомимых шпионов. Официально же дебют автомобиля состоится на франкфуртском автосалоне в 2009 году, а серийная версия блеснет презентацией еще годом позже, приблизительно в середине 2010 ...
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Mercedes-Benz SL станет гибридом
{{model_819}}«Начинка» модели будет состоять из твин-турбо мотора 4.0 V8 и электрического двигателя. В общей сложности, как считают эксперты, отдача установки может достигать 800 л. с. и 1000 Нм крутящего момента. Помимо этого, новый SL получит «восьмерки» с отдачей 612 и 522 л. с., а также рядную «шестерку», отдача которой составит 435 сил. Динамические характеристики установок пока не известны.А вот в список опций спорткара войдут пневмоподвеска, полноуправляемое шасси, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, а также система полного привода 4Matic, но какая именно, пока неизвестно. В продаже серийная версия нового поколения SL появится в 2021 году.
2018-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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