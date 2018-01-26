26 января 2018, 15:38
Mercedes-Benz SL станет гибридом
Следующее поколение спортивного родстера Mercedes-Benz SL может получить гибридную силовую установку. Предвестника автомобиля должны представить уже в этом году.
Mercedes SL-класс
Выпускается с 1995 г.
Новый от 6 550 000 до 16 700 000 Р
Отзывов: 2
Помимо этого, новый SL получит «восьмерки» с отдачей 612 и 522 л. с., а также рядную «шестерку», отдача которой составит 435 сил. Динамические характеристики установок пока не известны.
А вот в список опций спорткара войдут пневмоподвеска, полноуправляемое шасси, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, а также система полного привода 4Matic, но какая именно, пока неизвестно. В продаже серийная версия нового поколения SL появится в 2021 году.
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