Редкий SLS AMG с историей — почему его не прятали в гараже?

Mercedes-Benz SLS AMG с пробегом 67 000 миль: спорткар, который не знал покоя

На рынке появился уникальный Mercedes-Benz SLS AMG Coupe. Это один из немногих экземпляров, которые действительно ездили, а не стояли в гараже. Два владельца, более 67 000 миль пробега. Такие машины редко встречаются в продаже. История этого спорткара удивляет.

В мире коллекционных автомобилей существует негласное правило: чем реже машина выезжает на дороги, тем выше ее стоимость. Бывают исключения, которые ломают стереотипы. Один из таких случаев - Mercedes-Benz SLS AMG Coupe, который недавно выплыл на рынок. Это не просто редкий спорткар, а настоящий долгожитель асфальта.

Всего в США официально было поставлено 1 875 купе SLS AMG. Большинство из них оказались в руках коллекционеров, которые предпочли не рисковать и ограничились выездами. Но этот экземпляр - из другой оперы. За свою жизнь он сменил всего двух владельцев, но при этом успел намотать более 67 000 миль. Для машины такого класса это почти подвиг, ведь обычно подобные автомобили хранятся, как музейные экспонаты.

Владельцы дорогих спорткаров часто относятся к ним как к драгоценностям: купил, поставил в гараж, иногда показал друзьям, максимум - съездил на сервис. Но этот SLS AMG стал исключением. Его не жалели, не прятали от дождя и солнца, не боялись лишнего километра на одометре. Он прожил полную жизнь, и это видно по его состоянию - не идеальному, но честному.

История этого автомобиля - пример, как можно получать удовольствие от вождения, не превращая машину в статуэтку на полке. SLS AMG - не просто красивый кузов и внушительный мотор, а настоящий инструмент для эмоций.