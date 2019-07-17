17 июля 2019, 00:01
Mercedes-Benz снимает с производства пикап X-Class
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Заботясь об увеличении прибыли, концерн Daimler пытается сократить издержки и пересмотреть модельный ряд. Одной из первых жертв, по неофициальной информации, станет пикап Mercedes X-Class.
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Стоит пикап немало, поэтому продается не так бойко, как хотелось бы Daimler. Например, за весь 2018 год в Европе (включая Россию и страны СНГ), Австралии и Южной Африке реализовали всего 16,7 тыс. экземпляров. Для сравнения, объем европейских продаж Ford Ranger был втрое больше. В России Mercedes X-Class стоит минимум 3,1 млн рублей, при этом оснащение базовой версии крайне спартанское. За топовый X 350d 4Matic с мотором V6 придется заплатить не менее 4,2 млн рублей. В прошлом году отечественные дилеры Mercedes-Benz смогли реализовать лишь 313 пикапов.
Среди других причин снижения интереса к пикапу Mercedes эксперты называют череду отзывных кампаний, одна из которых в апреле 2019 года затронула и российских клиентов. Обычно моделям премиального уровня не свойственны столь частые рекламации. Как бы то ни было, но еще в октябре 2018 года глава отдела разработок BMW Клаус Фролих заявлял, что баварская кампания не видит перспектив в сегменте премиальных пикапов до тех пор, пока Mercedes-Benz не начнет продавать по 4 000 экземпляров X-Class в месяц. Теперь, по-видимому, аналогичной позиции придерживаются и боссы Daimler.
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Комментарии пользователей
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Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Мерседес-пикап - это интересно. Начинка впечатляет, вот только пока непонятно будет ли пригоден такой автомобиль для тех целей, ради которых и покупают пикапы. Кому нужен лимузин с кузовом? Да и цена у него такая, что позволить себе такую роскошь сможет только очень преуспевающий фермер.
система и правда очень умная
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