16 сентября 2019, 07:44
Mercedes-Benz создал винтажный концепт с современной «начинкой»
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Mercedes-Benz создал необычный концепт-кар Vision Mercedes Simplex, который представляет собой современную интерпретацию модели 1901 года. Автомобиль специально подготовили для выставки Design Essentials 2019 в Ницце (Франция).
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Концепт-кар призван наглядно продемонстрировать способность Mercedes устанавливать новые стандарты в автомобилестроении – в прошлом, настоящем и будущем. Окантовка радиаторной решетки Vision Mercedes Simplex выполнена из розового золота и напоминает бронзовые радиаторы автомобилей начала века. Но центральная часть «решетки» представляет собой современный дисплей с фирменными «звездочками» Mercedes. На него можно выводить различные изображения, включая информацию о состоянии автомобиля.
Капот удерживается, как в старину, кожаными ремешками, пряжки которых также изготовлены из розового золота. У концепт-кара – большие колеса, двухцветная окраска и нет ветрового стекла, как и у автомобилей начала века. В салоне – сделанный на заказ руль с отделкой из дерева, часы в ретро-стиле и минималистичная приборная панель. По словам Mercedes, информация на ней отображается только по мере необходимости.
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Отзывы по теме
система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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