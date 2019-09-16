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16 сентября 2019, 07:44

Mercedes-Benz создал винтажный концепт с современной «начинкой»

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Mercedes-Benz создал необычный концепт-кар Vision Mercedes Simplex, который представляет собой современную интерпретацию модели 1901 года. Автомобиль специально подготовили для выставки Design Essentials 2019 в Ницце (Франция).
Mercedes Benz создал винтажный концепт с современной начинкой

 

Mercedes Benz создал винтажный концепт с современной начинкой

 

Mercedes Benz создал винтажный концепт с современной начинкой

 

Mercedes Benz создал винтажный концепт с современной начинкой

 

Mercedes Benz создал винтажный концепт с современной начинкой

 

Mercedes Benz создал винтажный концепт с современной начинкой

 

Mercedes Benz создал винтажный концепт с современной начинкой

 

Mercedes Benz создал винтажный концепт с современной начинкой
Mercedes Benz создал винтажный концепт с современной начинкой
Mercedes Benz создал винтажный концепт с современной начинкой
Mercedes Benz создал винтажный концепт с современной начинкой
Mercedes Benz создал винтажный концепт с современной начинкой
Mercedes Benz создал винтажный концепт с современной начинкой
Mercedes Benz создал винтажный концепт с современной начинкой
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Vision Mercedes Simplex - это родстер в стиле ретро, который отдает «дань уважения историческому наследию и рождению бренда». Автомобиль выполнили в стиле Mercedes 35 PS образца 1901 года – первого автомобиля, выпущенного под маркой Mercedes. Имя он получил в честь дочери заказчика, а «35 PS» обозначают мощность – 35 лошадиных сил. Модель стала передовым транспортным средством своего времени. Ее называли «первым современным автомобилем». 

Концепт-кар призван наглядно продемонстрировать способность Mercedes устанавливать новые стандарты в автомобилестроении – в прошлом, настоящем и будущем. Окантовка радиаторной решетки Vision Mercedes Simplex выполнена из розового золота и напоминает бронзовые радиаторы автомобилей начала века. Но центральная часть «решетки» представляет собой современный дисплей с фирменными «звездочками» Mercedes. На него можно выводить различные изображения, включая информацию о состоянии автомобиля.

Капот удерживается, как в старину, кожаными ремешками, пряжки которых также изготовлены из розового золота. У концепт-кара – большие колеса, двухцветная окраска и нет ветрового стекла, как и у автомобилей начала века. В салоне – сделанный на заказ руль с отделкой из дерева, часы в ретро-стиле и минималистичная приборная панель. По словам Mercedes, информация на ней отображается только по мере необходимости. 

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Mercedes-Benz создал винтажный концепт с современной «начинкой»
{{material_127014}}Vision Mercedes Simplex - это родстер в стиле ретро, который отдает «дань уважения историческому наследию и рождению бренда». Автомобиль выполнили в стиле Mercedes 35 PS образца 1901 года – первого автомобиля, выпущенного под маркой Mercedes. Имя он получил в честь дочери заказчика, а «35 PS» обозначают мощность – 35 лошадиных сил. Модель стала передовым транспортным средством своего времени. Ее называли «первым современным автомобилем». Концепт-кар призван наглядно продемонстрировать способность Mercedes устанавливать новые стандарты в автомобилестроении – в прошлом, настоящем и будущем. Окантовка радиаторной решетки Vision Mercedes Simplex выполнена из розового золота и напоминает бронзовые радиаторы автомобилей начала века. Но центральная часть «решетки» представляет собой современный дисплей с фирменными «звездочками» Mercedes. На него можно выводить различные изображения, включая информацию о состоянии автомобиля.Капот удерживается, как в старину, кожаными ремешками, пряжки которых также изготовлены из розового золота. У концепт-кара – большие колеса, двухцветная окраска и нет ветрового стекла, как и у автомобилей начала века. В салоне – сделанный на заказ руль с отделкой из дерева, часы в ретро-стиле и минималистичная приборная панель. По словам Mercedes, информация на ней отображается только по мере необходимости. 
2019-09-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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