9 января 2018, 09:04

Mercedes-Benz создал X-Class для любителей кемпинга

Первый в истории Mercedes-Benz пикап – Х-Class – получил особую версию для любителей кемпинга. Новинка имеет кухню с газовой плитой, душевую кабину и даже выдвижной туалет.
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  Mercedes-Benz создал X-Class для любителей кемпинга Mercedes Mercedes-Benz создал X-Class для любителей кемпинга
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Mercedes X-класс
Выпускается с 2017 г.
Специалисты немецкой компании Tischer, которая специализируется на подготовке автомобилей к дальним поездкам на природу, специально разработали жилой модуль. Он имеет 1,5-метровую спальню с кроватями и тремя креслами. По желанию они могут также превращаться в дополнительное спальное место.

Также X-Class обзавелся версией с 250-килограммовым выдвижным модулем с раскладной кухней, включающей раковину, холодильник, а также дополнительные отсеки для пищи и хранения посуды. Такой кемпинг-вариант подготовили в VanEssa.

Дебют автомобилей состоится в середине этого месяца на выставке Caravan, Motor, Touristik (CMT) в Штутгарте. После этого на модификации для кемпинга будут принимать заказы.
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
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Mercedes-Benz создал X-Class для любителей кемпинга
{{model_6351}}Специалисты немецкой компании Tischer, которая специализируется на подготовке автомобилей к дальним поездкам на природу, специально разработали жилой модуль. Он имеет 1,5-метровую спальню с кроватями и тремя креслами. По желанию они могут также превращаться в дополнительное спальное место.Также X-Class обзавелся версией с 250-килограммовым выдвижным модулем с раскладной кухней, включающей раковину, холодильник, а также дополнительные отсеки для пищи и хранения посуды. Такой кемпинг-вариант подготовили в VanEssa.Дебют автомобилей состоится в середине этого месяца на выставке Caravan, Motor, Touristik (CMT) в Штутгарте. После этого на модификации для кемпинга будут принимать заказы.
2018-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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