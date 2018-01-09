9 января 2018, 09:04
Mercedes-Benz создал X-Class для любителей кемпинга
Первый в истории Mercedes-Benz пикап – Х-Class – получил особую версию для любителей кемпинга. Новинка имеет кухню с газовой плитой, душевую кабину и даже выдвижной туалет.
Mercedes X-класс
Выпускается с 2017 г.
Также X-Class обзавелся версией с 250-килограммовым выдвижным модулем с раскладной кухней, включающей раковину, холодильник, а также дополнительные отсеки для пищи и хранения посуды. Такой кемпинг-вариант подготовили в VanEssa.
Дебют автомобилей состоится в середине этого месяца на выставке Caravan, Motor, Touristik (CMT) в Штутгарте. После этого на модификации для кемпинга будут принимать заказы.
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Отзывы по теме
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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