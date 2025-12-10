Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 10:48

Mercedes-Benz Sprinter 170 AWD 2024: дом на колесах с премиум-начинкой

Mercedes-Benz Sprinter 170 AWD 2024: дом на колесах с премиум-начинкой

Путешествия без границ: роскошный кемпер Sprinter 170 AWD с пробегом 4000 миль – успей купить по сниженной цене

Mercedes-Benz Sprinter 170 AWD 2024: дом на колесах с премиум-начинкой

Уникальный шанс приобрести Mercedes-Benz Sprinter 170 AWD 2024 года с профессиональной доработкой и премиальным оснащением. Внутри – максимум комфорта и технологий. Подробности о комплектации и возможностях – в нашем материале.

Уникальный шанс приобрести Mercedes-Benz Sprinter 170 AWD 2024 года с профессиональной доработкой и премиальным оснащением. Внутри – максимум комфорта и технологий. Подробности о комплектации и возможностях – в нашем материале.

Все больше автолюбителей обращают внимание на дома на колесах в России, и новый Mercedes-Benz Sprinter 170 AWD 2024 года, подготовленный компанией Moxie Van Co., сможет удивить даже самых требовательных пассажиров. Этот автомобиль сочетает в себе современные технологии, продуманный интерьер и готовность к любым приключениям. 

Фото: explorevanx.com

В основе лежит полноприводный Sprinter 170 с дизельным двигателем и автоматической коробкой передач. Пробег всего 6 400 км, в комплект входит все, что необходимо для автономных поездок. Подвеска VanCompass обеспечивает уверенное поведение на любых дорогах, а 17-дюймовые диски Nomad с внедорожными шинами Falken WildPeak AT4w объединяют готовность к бездорожью.

Практичность на высоте: сзади установлен комплекс Backland с креплениями для запаски и велосипедов, а также вместительный Adventure Box для хранения снаряжения. Боковые подножки Backland Apex упрощают посадку и высадку, дополнительный душ и бак с электропомпой позволяют не зависеть от цивилизации.

Фото: explorevanx.com

Электросистема построена на базе Ecoflow Powerkit Gen 2 с аккумулятором на 10 кВт*ч и солнечной панелью 200 Вт. Есть возможность подключения к внешней сети. Для комфорта в любом климате предусмотрены дизельный обогреватель Velit и современный кондиционер на 48 В.

Внутри царит уют и продуманность. Кухонный блок с бамбуковой столешницей, индукционной плитой и глубокой мойкой Tec Vanlife позволяет готовить как дома. Холодильник Nova Kool, вместительные контейнеры и емкости для чистой и серой воды делают поездку комортной.

Фото: explorevanx.com

Освещение реализовано с помощью светодиодных светильников с диммерами, за звук отвечает аудиосистема Memphis с Bluetooth и сабвуфером. Сиденья водителя и пассажира поворотные, а дополнительная скамья Broad Arrow 860 легко трансформируется в кровать. Окна с москитными сетками и шторками, а также два вентилятора обеспечивают свежий воздух даже в жару.

Для сна и отдыха предусмотрена трансформируемая кровать/скамья от VanWife Components, над кабиной размещена вместительная полка. Санузел реализован с помощью сухого туалета Laveo в отдельном боксе. Вся внутренняя часть фургона шумоизолирована и утеплена, что обеспечивает тишину и комфорт в любых условиях.

Фото: explorevanx.com

Заводская комплектация Premium Plus от Mercedes-Benz включает беспроводную зарядку для смартфонов, навигацию с обновлениями картой на три года, выведенную систему MBUX с 10,25-дюймовым дисплеем, ассистент дорожных знаков и акустический пакет для дополнительного уюта в пути.

Такой Sprinter 170 AWD – это не просто транспорт, а полноценный дом для путешествий, который готов к выезду уже сегодня. С учетом действующих скидок предложение выглядит особенно заманчиво для тех, кто мечтает о свободе и комфорте на колесах.

Mercedes
