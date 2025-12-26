Уникальный дом на колесах с полным приводом и роскошным оснащением – что скрывает новинка?

На продажу выставили полноприводный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter

Дизельный Mercedes-Benz Sprinter 4X4 удивляет сочетанием технологий и комфорта. Внедорожные возможности и премиальное оснащение делают его заметным среди конкурентов. Цена и комплектация вызывают интерес у автолюбителей. Подробности о новинке – в нашем материале.

Дизельный Mercedes-Benz Sprinter 4X4 удивляет сочетанием технологий и комфорта. Внедорожные возможности и премиальное оснащение делают его заметным среди конкурентов. Цена и комплектация вызывают интерес у автолюбителей. Подробности о новинке – в нашем материале.

На европейском рынке появился новый представитель класса кемперов – Mercedes-Benz Sprinter ADM 4X4 Ghost Offroad 319 cdi Camper. Эта модель сразу привлекла внимание благодаря сочетанию внедорожных характеристик и продуманного оснащения для путешествий. Автомобиль построен на базе популярного Sprinter, но получил полный привод, автоматическую коробку передач и дизельный мотор мощностью 140 кВт (190 л.с.), что позволяет уверенно чувствовать себя как на трассе, так и вне асфальта.

Длина почти 6 метров, ширина чуть больше 2 метров и высота под 3 метра делают этот кемпер просторным и удобным для длительных поездок. Внутри предусмотрено два спальных места и четыре посадочных, что позволяет отправиться в путешествие небольшой компанией или семьей. Экологический стандарт Euro 6 и уровень выбросов CO₂ в 321 г/км подчеркивают современный подход к экологии.

фото: AutoScout

В плане комфорта и удобства новинка не уступает легковым автомобилям премиум-класса. Водителя и пассажиров ждут 360-градусная камера, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений, панорамная крыша, электропакет, кожаный руль, мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также Wi-Fi точка доступа. Для безопасности предусмотрены адаптивный круиз-контроль, система контроля давления в шинах, электронная стабилизация, множество подушек безопасности и ассистенты парковки.

Особое внимание уделено бытовым мелочам: в кемпере есть полноценная кухня с газовой плитой и холодильником, отдельная душевая кабина, туалет, солнечные панели, литиевая батарея, инвертор, москитные сетки и светодиодное освещение. Для хранения вещей предусмотрен багажник на крыше, а для отдыха на природе – выдвижная маркиза. Все это делает Sprinter ADM 4X4 Ghost Offroad 319 cdi Camper настоящим домом на колесах, готовым к любым приключениям.

фото: AutoScout

Автомобиль продается через дилерский центр Auto's David в Бельгии. Цена составляет 147 636,85 евро с учетом НДС. Покупателям доступны варианты финансирования и лизинга, а также годовая гарантия на основные узлы и агрегаты. Перед продажей проводится проверка по 80 пунктам и предоставляется carpass, подтверждающий реальный пробег. Несмотря на отсутствие формального техосмотра, покупатель получает подробный отчет о состоянии машины.

Mercedes-Benz Sprinter ADM 4X4 Ghost Offroad 319 cdi Camper – это не просто транспорт, а полноценное решение для тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт в любой точке Европы. Такой автомобиль подойдет как для семейных путешествий, так и для любителей активного отдыха, желающих исследовать новые маршруты без ограничений.