Уникальный дом на колесах с полным приводом и роскошным оснащением – что скрывает новинка?

26 декабря 2025, 07:44
На продажу выставили полноприводный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter
На продажу выставили полноприводный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter
Дизельный Mercedes-Benz Sprinter 4X4 удивляет сочетанием технологий и комфорта. Внедорожные возможности и премиальное оснащение делают его заметным среди конкурентов. Цена и комплектация вызывают интерес у автолюбителей. Подробности о новинке – в нашем материале.
На европейском рынке появился новый представитель класса кемперов – Mercedes-Benz Sprinter ADM 4X4 Ghost Offroad 319 cdi Camper. Эта модель сразу привлекла внимание благодаря сочетанию внедорожных характеристик и продуманного оснащения для путешествий. Автомобиль построен на базе популярного Sprinter, но получил полный привод, автоматическую коробку передач и дизельный мотор мощностью 140 кВт (190 л.с.), что позволяет уверенно чувствовать себя как на трассе, так и вне асфальта.
Длина почти 6 метров, ширина чуть больше 2 метров и высота под 3 метра делают этот кемпер просторным и удобным для длительных поездок. Внутри предусмотрено два спальных места и четыре посадочных, что позволяет отправиться в путешествие небольшой компанией или семьей. Экологический стандарт Euro 6 и уровень выбросов CO₂ в 321 г/км подчеркивают современный подход к экологии.
В плане комфорта и удобства новинка не уступает легковым автомобилям премиум-класса. Водителя и пассажиров ждут 360-градусная камера, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений, панорамная крыша, электропакет, кожаный руль, мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также Wi-Fi точка доступа. Для безопасности предусмотрены адаптивный круиз-контроль, система контроля давления в шинах, электронная стабилизация, множество подушек безопасности и ассистенты парковки.
Особое внимание уделено бытовым мелочам: в кемпере есть полноценная кухня с газовой плитой и холодильником, отдельная душевая кабина, туалет, солнечные панели, литиевая батарея, инвертор, москитные сетки и светодиодное освещение. Для хранения вещей предусмотрен багажник на крыше, а для отдыха на природе – выдвижная маркиза. Все это делает Sprinter ADM 4X4 Ghost Offroad 319 cdi Camper настоящим домом на колесах, готовым к любым приключениям.
Автомобиль продается через дилерский центр Auto's David в Бельгии. Цена составляет 147 636,85 евро с учетом НДС. Покупателям доступны варианты финансирования и лизинга, а также годовая гарантия на основные узлы и агрегаты. Перед продажей проводится проверка по 80 пунктам и предоставляется carpass, подтверждающий реальный пробег. Несмотря на отсутствие формального техосмотра, покупатель получает подробный отчет о состоянии машины.
Mercedes-Benz Sprinter ADM 4X4 Ghost Offroad 319 cdi Camper – это не просто транспорт, а полноценное решение для тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт в любой точке Европы. Такой автомобиль подойдет как для семейных путешествий, так и для любителей активного отдыха, желающих исследовать новые маршруты без ограничений.
Похожие материалы Мерседес
-
27.12.2025, 20:18
Уникальный автодом на базе Citroen Xsara Picasso ожил после 12 лет простоя
Группа энтузиастов нашла единственный в мире кемпер на базе Citroen Xsara Picasso. Машина стояла без движения 12 лет. Попытка вернуть ее на дорогу оказалась настоящим испытанием. Чем закончилась эта необычная история, читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 19:06
Гигантский дом на колесах для жизни вне системы и свободы от рутины
Многие задумываются о смене привычного образа жизни. Высокие цены и нехватка времени толкают людей искать новые пути. Пара из Великобритании решилась на радикальные перемены. Их опыт вдохновляет на поиск свободы и минимализма. Читать далее
-
27.12.2025, 18:45
Atlas Cabin Box: компактный дом на колесах для пикапа весом легче всех конкурентов
Atlas Cabin Box - это не просто очередной кемпер. Он удивляет своим весом и размерами. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Узнайте, как маленькая коробка может заменить полноценный автодом. Оцените новый взгляд на путешествия.Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:59
Scamp 13: легендарный дом на колесах, который не теряет популярности уже 55 лет
Scamp 13 - символ американских автопутешествий с 1971 года. Даже спустя десятилетия эти прицепы встречаются на дорогах США и Канады. В 2026 году культовая модель снова выйдет на рынок. Чем удивит обновленный флагман? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:22
Solar Hyperion RST: электросамокат с максимальной скоростью 112 км/ч за 3600 долларов
На рынке появился электросамокат, способный разогнаться до 112 км/ч. Инженеры сделали акцент на безопасности и управляемости. Цена новинки - 3600 долларов (280 000 рублей). Внешний вид и характеристики впечатляют, но есть нюансы. Узнайте, чем выделяется этот аппарат среди конкурентов.Читать далее
-
27.12.2025, 09:14
Пять лучших навигаторов для дальних поездок: как выбрать оптимальное устройство
Выбор навигатора для долгой дороги - задача не из простых. В статье собраны пять популярных моделей с разными функциями и ценами. Мы рассмотрели их плюсы и минусы, чтобы вы не ошиблись с покупкой. Узнайте, какой навигатор подойдет именно вам.Читать далее
-
27.12.2025, 07:11
Камуфляжный КАМАЗ 5350: идеальный фургон-дом для охоты и рыбалки
Откройте для себя необычный фургон-дом на шасси КАМАЗ 5350. Этот автомобиль создан для охотников и рыбаков, ценящих комфорт и свободу. Внутри - все для автономной жизни. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах.Читать далее
-
27.12.2025, 06:48
Лучшие китайские мотоциклы 2025 года для города, бездорожья и путешествий
В 2025 году китайские мотоциклы удивляют сочетанием технологий и доступности. В обзоре – топовые модели для города, трассы и бездорожья. Узнайте, какие байки стали лидерами в своих классах. Подробности о плюсах, минусах и особенностях выбора. Откройте новые возможности для путешествий и драйва.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
27.12.2025, 20:18
Уникальный автодом на базе Citroen Xsara Picasso ожил после 12 лет простоя
Группа энтузиастов нашла единственный в мире кемпер на базе Citroen Xsara Picasso. Машина стояла без движения 12 лет. Попытка вернуть ее на дорогу оказалась настоящим испытанием. Чем закончилась эта необычная история, читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 19:06
Гигантский дом на колесах для жизни вне системы и свободы от рутины
Многие задумываются о смене привычного образа жизни. Высокие цены и нехватка времени толкают людей искать новые пути. Пара из Великобритании решилась на радикальные перемены. Их опыт вдохновляет на поиск свободы и минимализма. Читать далее
-
27.12.2025, 18:45
Atlas Cabin Box: компактный дом на колесах для пикапа весом легче всех конкурентов
Atlas Cabin Box - это не просто очередной кемпер. Он удивляет своим весом и размерами. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Узнайте, как маленькая коробка может заменить полноценный автодом. Оцените новый взгляд на путешествия.Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:59
Scamp 13: легендарный дом на колесах, который не теряет популярности уже 55 лет
Scamp 13 - символ американских автопутешествий с 1971 года. Даже спустя десятилетия эти прицепы встречаются на дорогах США и Канады. В 2026 году культовая модель снова выйдет на рынок. Чем удивит обновленный флагман? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:22
Solar Hyperion RST: электросамокат с максимальной скоростью 112 км/ч за 3600 долларов
На рынке появился электросамокат, способный разогнаться до 112 км/ч. Инженеры сделали акцент на безопасности и управляемости. Цена новинки - 3600 долларов (280 000 рублей). Внешний вид и характеристики впечатляют, но есть нюансы. Узнайте, чем выделяется этот аппарат среди конкурентов.Читать далее
-
27.12.2025, 09:14
Пять лучших навигаторов для дальних поездок: как выбрать оптимальное устройство
Выбор навигатора для долгой дороги - задача не из простых. В статье собраны пять популярных моделей с разными функциями и ценами. Мы рассмотрели их плюсы и минусы, чтобы вы не ошиблись с покупкой. Узнайте, какой навигатор подойдет именно вам.Читать далее
-
27.12.2025, 07:11
Камуфляжный КАМАЗ 5350: идеальный фургон-дом для охоты и рыбалки
Откройте для себя необычный фургон-дом на шасси КАМАЗ 5350. Этот автомобиль создан для охотников и рыбаков, ценящих комфорт и свободу. Внутри - все для автономной жизни. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах.Читать далее
-
27.12.2025, 06:48
Лучшие китайские мотоциклы 2025 года для города, бездорожья и путешествий
В 2025 году китайские мотоциклы удивляют сочетанием технологий и доступности. В обзоре – топовые модели для города, трассы и бездорожья. Узнайте, какие байки стали лидерами в своих классах. Подробности о плюсах, минусах и особенностях выбора. Откройте новые возможности для путешествий и драйва.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее