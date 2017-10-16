16 октября 2017, 16:47

Mercedes-Benz Sprinter Classic отправят на сервис

В России началась отзывная кампания фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic, которые были проданы в период с марта 2014 года по декабрь 2016-го. Всего под акцию попадают 14 842 автомобиля.
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Mercedes Benz Sprinter
Выпускается с 1995 г.
Новый от 2 534 000 до 3 315 500 Р
Отзывов: 5
Как говорится на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, если ключ зажигания находится в положении «1», то комбинация приборов в худшем случае может полностью отключится. При этом не будут доступны такие функции комбинации приборов, как измерение скорости и индикация контрольных ламп.

При эксплуатации автомобиля в таком состоянии не будет осуществляться предупреждение водителя о возможных проблемах с безопасностью. Список VIN-номеров потенциально дефектных автомобилей опубликован на сайте Росстандарта.

В ближайшее время дилеры Mercedes-Benz разошлют уведомления владельцам машин, попадающих под отзыв, с просьбой явиться на сервис. В рамках кампании на автомобили бесплатно поставят переходные жгуты проводов приборного щитка.

Новости Мерседес Бенц, Мерседес Спринтер

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Форум Mercedes Benz Sprinter
ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
саша
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкине
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Вячеслав
Московские врачи пересядут на новые Mercedes Sprinter Classic
Ваш "ЛУИДОР"солярку жрет как танк
Александр
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Mercedes-Benz Sprinter Classic отправят на сервис
{{model_2463}}Как говорится на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, если ключ зажигания находится в положении «1», то комбинация приборов в худшем случае может полностью отключится. При этом не будут доступны такие функции комбинации приборов, как измерение скорости и индикация контрольных ламп. При эксплуатации автомобиля в таком состоянии не будет осуществляться предупреждение водителя о возможных проблемах с безопасностью. Список VIN-номеров потенциально дефектных автомобилей опубликован на сайте Росстандарта.В ближайшее время дилеры Mercedes-Benz разошлют уведомления владельцам машин, попадающих под отзыв, с просьбой явиться на сервис. В рамках кампании на автомобили бесплатно поставят переходные жгуты проводов приборного щитка.
2017-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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