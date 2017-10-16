16 октября 2017, 16:47
Mercedes-Benz Sprinter Classic отправят на сервис
В России началась отзывная кампания фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic, которые были проданы в период с марта 2014 года по декабрь 2016-го. Всего под акцию попадают 14 842 автомобиля.
Mercedes Benz Sprinter
Выпускается с 1995 г.
Новый от 2 534 000 до 3 315 500 Р
Отзывов: 5
При эксплуатации автомобиля в таком состоянии не будет осуществляться предупреждение водителя о возможных проблемах с безопасностью. Список VIN-номеров потенциально дефектных автомобилей опубликован на сайте Росстандарта.
В ближайшее время дилеры Mercedes-Benz разошлют уведомления владельцам машин, попадающих под отзыв, с просьбой явиться на сервис. В рамках кампании на автомобили бесплатно поставят переходные жгуты проводов приборного щитка.
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В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Ваш "ЛУИДОР"солярку жрет как танк
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