Готов ли новый Sprinter от Grit Overland к настоящему бездорожью – удивит ли он конкурентов

8 декабря 2025, 19:34
Mercedes-Benz Sprinter GO BAJA: дом на колесах для любых приключений
Mercedes-Benz Sprinter GO BAJA: дом на колесах для любых приключений
Mercedes-Benz Sprinter GO BAJA создан для путешествий вне асфальта. Внедорожные возможности, автономная система питания и комфорт для четверых. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах и почему его сравнивают с лучшими кемперами.
Похожие материалы Мерседес
-
08.12.2025, 21:13
INEOS Grenadier Game Viewer: новый внедорожник для сафари с уникальной подготовкой
INEOS Grenadier Game Viewer создан для настоящих сафари-экспедиций. Это не просто внедорожник, а полностью адаптированная версия для дикой природы. Производство стартует в Ботсване в 2026 году. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее ждут любители приключений.Читать далее
-
08.12.2025, 20:23
Редкий Chevrolet Corvette ZR1 2025 года перепродан за рекордную сумму на аукционе
Эксклюзивный Chevrolet Corvette ZR1 2025 года с уникальной комплектацией был куплен за 210 тысяч долларов и почти сразу перепродан на аукционе за 301 тысячу. Почему цена оказалась такой высокой? Редкая версия, минимальный пробег и ажиотаж вокруг модели сделали свое дело. Подробности сделки и причины столь стремительного роста стоимости — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 20:03
Крошечный дом Camden: как компактное жилье меняет представление о комфорте и свободе
Современные реалии заставляют пересмотреть мечты о большом доме. Все больше людей выбирают компактные и мобильные решения. Tiny house становится символом свободы и простоты. Узнайте, почему этот тренд набирает обороты. Откройте для себя новый взгляд на комфорт.Читать далее
-
08.12.2025, 19:41
Редкая Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года ушла с молотка почти за 1,7 млн долларов
Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года, выпущенная ограниченным тиражом, стала настоящей сенсацией на аукционе. Пробег всего 1800 миль, а цена выросла почти вдвое по сравнению с заводской. Почему коллекционеры так охотятся за этой моделью? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 19:06
Эксклюзивный Mansory Gronos: стоит ли он трех новых Mercedes-AMG G 63 одновременно
Кажется, что каждый второй Mercedes-AMG G 63 подвергается тюнингу. Но этот Mansory Gronos выделяется даже на их фоне. Его стоимость сопоставима с тремя новыми G 63. Узнайте подробности и решите сами, стоит ли он своих денег.Читать далее
-
08.12.2025, 18:54
Редкий Dodge Coronet 440 с Hemi 1966 года ушел с молотка за рекордно низкую сумму
На аукционе в Канзас-Сити редкий Dodge Coronet 440 с мотором Hemi 1966 года продан за 61 600 долларов. Это одна из самых низких цен для подобных автомобилей за последние годы. Причины столь скромной стоимости удивили даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
08.12.2025, 18:43
Флагманский седан MG7 второго поколения выходит на рынок Австралии с новым мотором
MG Motor расширяет присутствие на мировом рынке. Новый MG7 теперь доступен в Австралии. Модель получила мощный турбодвигатель и интересную цену. Подробности о комплектациях и особенностях читайте далее. Узнайте, чем MG7 может удивить покупателей.Читать далее
-
08.12.2025, 18:24
BMW M240i неожиданно обошел Tesla Model S на дрэг-рейсе в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе прошла необычная гонка между BMW M240i и Tesla Model S. Результат оказался неожиданным для зрителей. Кто бы мог подумать, что немецкое купе сможет опередить электроседан? Подробности гонки и причины такого исхода — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 18:13
Mercedes-Maybach S-Class нового поколения получил цифровой редизайн и стал еще солиднее
Mercedes-Maybach S-Class вновь оказался в центре внимания. Легендарный лимузин получил цифровое обновление. Поклонники ждут перемен в дизайне и технологиях. Новая версия обещает удивить даже самых требовательных. Подробности о будущем премиального седана – в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 18:04
Пикап Chevrolet K10 1971 года превратили в скрытый гиперкар с 1004 л.с.
Внешне это обычный пикап 70-х, но под капотом скрывается нечто особенное. Chevrolet K10 1971 года получил двигатель на 1004 л.с. и остался верен классическому стилю. Как удалось совместить ретро и гиперкарные характеристики? Узнайте, чем удивляет этот уникальный проект.Читать далее
