Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 19:34

Mercedes-Benz Sprinter GO BAJA: дом на колесах для любых приключений

Готов ли новый Sprinter от Grit Overland к настоящему бездорожью – удивит ли он конкурентов

Mercedes-Benz Sprinter GO BAJA создан для путешествий вне асфальта. Внедорожные возможности, автономная система питания и комфорт для четверых. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах и почему его сравнивают с лучшими кемперами.

Компания Grit Overland представила уникальный кемпер GO BAJA на базе Mercedes-Benz Sprinter 144 HR AWD, сразу привлекающий внимание любителей автопутешествий. Эта модель сочетает современные технологии, продуманную эргономику и внедорожную выносливость, становясь идеальным выбором для тех, кто не ограничивает себя стандартными маршрутами.

Основа концепции — мощная автономная система питания, позволяющая использовать кондиционер без внешних источников энергии более 11 часов подряд. Интеллектуальная система быстрой зарядки постоянно восполняет запасы энергии, открывая новые горизонты для путешествий вдали от цивилизации.

Внутри кемпера созданы четыре спальных места: основная кровать и дополнительная двуспальная зона в выдвижной крыше. Благодаря складным сиденьям и трансформируемому пространству салон легко адаптируется — от семейных поездок до перевозки крупного багажа или снаряжения для активного отдыха.

Для комфорта в любое время года предусмотрена трёхслойная теплоизоляция и система шумоподавления. Встроенный гидроник обеспечивает обогрев воздуха и воды, поддерживая микроклимат. Кухонная зона оборудована индукционной плитой и холодильником, а складной душ экономит пространство, делая быт максимально удобным.

Внедорожные качества включают полный привод, увеличенный клиренс, модернизированную подвеску с амортизаторами Falcon и вседорожные шины BFG на 17-дюймовых дисках. Передний бампер с силовой дугой, светодиодной оптикой и лебёдкой добавляет уверенности на сложных участках. Запасное колесо закреплено на задней двери, обеспечивая лёгкий доступ и экономя внутреннее пространство.

Особое внимание уделено безопасности и надёжности: все шкафы изготовлены из сварных алюминиевых профилей, которые крепятся болтами к кузову. Это повышает прочность, снижает уровень шума и увеличивает долговечность в долгих поездках. Электросистема спроектирована для максимальной эффективности — зарядка происходит в 13 раз быстрее, чем у большинства конкурентов.

GO BAJA — это универсальный автомобиль для самых разных сценариев: от пляжных выездов и повседневных поездок по городу до перевозки грузов. Простая планировка и складные элементы позволяют владельцу легко менять назначение салона под свои текущие нужды.

В отличие от аналогов, новинка от Grit Overland выделяется не только техническими решениями, но и вниманием к деталям, которые делают каждое путешествие комфортным и безопасным. GO BAJA 2024 — выбор для тех, кто ценит свободу, надёжность и готов к настоящим приключениям вне дорог.

Упомянутые марки: Mercedes
