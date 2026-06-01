Внедорожник, квартира и отель в одном фургоне: как устроен автодом Momoa за 27 млн рублей

1 июня 2026, 17:06
Mercedes-Benz Sprinter Momoa: роскошный автодом за 27 млн рублей с внедорожным потенциалом
Mercedes-Benz Sprinter Momoa: роскошный автодом за 27 млн рублей с внедорожным потенциалом
Momoa - это не просто очередной автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter, а полноценное жилье на колесах с внедорожными возможностями и уровнем комфорта, сравнимым с городской квартирой. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и чем он отличается от других - разбираемся в деталях.
Рынок автодомов продолжает удивлять новыми проектами, и Momoa — один из самых ярких примеров последних лет. Этот дом на колесах построен на базе Mercedes-Benz Sprinter с длинной колесной базой 170 дюймов и разработан калифорнийской компанией Bossi Vans, которая специализируется на премиальных переоборудованиях для путешествий и жизни вне города. В условиях, когда стоимость недвижимости в США продолжает расти, подобные проекты становятся все более актуальными для тех, кто одновременно ищет мобильность и комфорт.
Внешне Momoa сразу выделяется: черные диски Reika Super Single с внедорожными шинами BFGoodrich KO3, усиленная подвеска Agile Off-Road RIP с амортизаторами Fox и мини-листовыми рессорами, а также массивные стальные бамперы CAtuned спереди и сзади. На переднем бампере установлена лебедка Warn на 12 000 фунтов и мощные светодиодные фары Baja Designs LP6, а сзади — крепления для запаски, ящика Owl Vans Monster Box и велосипедной платформы 1Up. Для защиты кузова от камней и грязи использовано покрытие Rhino на бампере, решетке радиатора и порогах.
Главная изюминка экстерьера — крыша с палаткой Super Pacific Cloud Cap, где размещен полноценный двуспальный матрас и три окна на молниях. На крыше также установлены кондиционер Dometic RTX 2000, кастомный багажник с маркизой Fiamma F45S, светодиодная балка и антенна StarLink для спутникового интернета. Фирменные расширители кузова Vanspeed позволяют переместить кровать поперек салона, а не вдоль, что экономит пространство для других зон.
Внутри Momoa ощущается как уютная квартира: открытая планировка без перегородок между кабиной и жилой зоной, мягкая синяя мебель, потолок с обзорными рейками, стены с тканевой отделкой и пол из прочного винила. Центральная часть — просторная обеденная зона с двумя односпальными диванами и столом, которую можно убрать или разложить для освобождения места. Над зоной — длинный шкаф и проход в крышную палатку по телескопической лестнице.
Кухня разделена на два блока по обе стороны салона: здесь есть духовой шкаф с трехконфорочной плитой, глубокая мойка с откидным краном, микроволновка, выдвижная секция для кофемашины и высокий холодильник с морозильной камерой. В одном из ящиков размещен туалет на выдвижной платформе. Для хранения предусмотрены верхние и нижние шкафы, а также съемный мягкий шкаф в открытой лаунж-зоне.
Задняя часть салона — это лаунж-зона с двумя диванами и столом, которая легко трансформируется в спальное место. Под полом — вместительный «гараж» для хранения вещей. Здесь же установлен телевизор, чтобы отдохнуть после насыщенного дня. В диванах спрятаны инженерные системы: справа — электрика с литиевыми аккумуляторами на 360 Ач и инвертором на 3000 Вт, слева — водяная система с баком на 132 литра, серым баком и наружным душем. Для отопления и горячего водоснабжения используется система Elwell Timberline.
Особого внимания заслуживает складной душ Tetravan, встроенный в кухонную стойку: алюминиевая ванночка, смеситель с лейкой и шторка, которая крепится к потолку. Это решение экономит место и позволяет принимать душ внутри даже в холодную погоду.
Стоимость такого автодома — около 300 000 долларов (примерно 27 миллионов рублей по курсу 2026 года), что сопоставимо с дорогой квартирой в крупных городах США. Однако для тех, кто ценит свободу передвижения и автономность, подобная инвестиция выглядит оправданной. В последние годы интерес к подобным проектам растет и в России, где все больше людей рассматривают автодом как альтернативу традиционному отдыху. Для сравнения, на рынке уже появляются модели, которые также удивляют ценой и уровнем автономности — например, экспедиционный Winnebago Arka .
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