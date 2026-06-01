Внедорожник, квартира и отель в одном фургоне: как устроен автодом Momoa за 27 млн рублей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 июня 2026, 17:06

Mercedes-Benz Sprinter Momoa: роскошный автодом за 27 млн рублей с внедорожным потенциалом

Mercedes-Benz Sprinter Momoa: роскошный автодом за 27 млн рублей с внедорожным потенциалом

Внедорожник, квартира и отель в одном фургоне: как устроен автодом Momoa за 27 млн рублей

Mercedes-Benz Sprinter Momoa: роскошный автодом за 27 млн рублей с внедорожным потенциалом

Momoa - это не просто очередной автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter, а полноценное жилье на колесах с внедорожными возможностями и уровнем комфорта, сравнимым с городской квартирой. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и чем он отличается от других - разбираемся в деталях.

Momoa - это не просто очередной автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter, а полноценное жилье на колесах с внедорожными возможностями и уровнем комфорта, сравнимым с городской квартирой. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и чем он отличается от других - разбираемся в деталях.

Рынок автодомов продолжает удивлять новыми проектами, и Momoa — один из самых ярких примеров последних лет. Этот дом на колесах построен на базе Mercedes-Benz Sprinter с длинной колесной базой 170 дюймов и разработан калифорнийской компанией Bossi Vans, которая специализируется на премиальных переоборудованиях для путешествий и жизни вне города. В условиях, когда стоимость недвижимости в США продолжает расти, подобные проекты становятся все более актуальными для тех, кто одновременно ищет мобильность и комфорт.

Внешне Momoa сразу выделяется: черные диски Reika Super Single с внедорожными шинами BFGoodrich KO3, усиленная подвеска Agile Off-Road RIP с амортизаторами Fox и мини-листовыми рессорами, а также массивные стальные бамперы CAtuned спереди и сзади. На переднем бампере установлена лебедка Warn на 12 000 фунтов и мощные светодиодные фары Baja Designs LP6, а сзади — крепления для запаски, ящика Owl Vans Monster Box и велосипедной платформы 1Up. Для защиты кузова от камней и грязи использовано покрытие Rhino на бампере, решетке радиатора и порогах.

Фото: Bossi Vans

Главная изюминка экстерьера — крыша с палаткой Super Pacific Cloud Cap, где размещен полноценный двуспальный матрас и три окна на молниях. На крыше также установлены кондиционер Dometic RTX 2000, кастомный багажник с маркизой Fiamma F45S, светодиодная балка и антенна StarLink для спутникового интернета. Фирменные расширители кузова Vanspeed позволяют переместить кровать поперек салона, а не вдоль, что экономит пространство для других зон.

Внутри Momoa ощущается как уютная квартира: открытая планировка без перегородок между кабиной и жилой зоной, мягкая синяя мебель, потолок с обзорными рейками, стены с тканевой отделкой и пол из прочного винила. Центральная часть — просторная обеденная зона с двумя односпальными диванами и столом, которую можно убрать или разложить для освобождения места. Над зоной — длинный шкаф и проход в крышную палатку по телескопической лестнице.

Кухня разделена на два блока по обе стороны салона: здесь есть духовой шкаф с трехконфорочной плитой, глубокая мойка с откидным краном, микроволновка, выдвижная секция для кофемашины и высокий холодильник с морозильной камерой. В одном из ящиков размещен туалет на выдвижной платформе. Для хранения предусмотрены верхние и нижние шкафы, а также съемный мягкий шкаф в открытой лаунж-зоне.

Задняя часть салона — это лаунж-зона с двумя диванами и столом, которая легко трансформируется в спальное место. Под полом — вместительный «гараж» для хранения вещей. Здесь же установлен телевизор, чтобы отдохнуть после насыщенного дня. В диванах спрятаны инженерные системы: справа — электрика с литиевыми аккумуляторами на 360 Ач и инвертором на 3000 Вт, слева — водяная система с баком на 132 литра, серым баком и наружным душем. Для отопления и горячего водоснабжения используется система Elwell Timberline.

Особого внимания заслуживает складной душ Tetravan, встроенный в кухонную стойку: алюминиевая ванночка, смеситель с лейкой и шторка, которая крепится к потолку. Это решение экономит место и позволяет принимать душ внутри даже в холодную погоду.

Стоимость такого автодома — около 300 000 долларов (примерно 27 миллионов рублей по курсу 2026 года), что сопоставимо с дорогой квартирой в крупных городах США. Однако для тех, кто ценит свободу передвижения и автономность, подобная инвестиция выглядит оправданной. В последние годы интерес к подобным проектам растет и в России, где все больше людей рассматривают автодом как альтернативу традиционному отдыху. Для сравнения, на рынке уже появляются модели, которые также удивляют ценой и уровнем автономности — например, экспедиционный Winnebago Arka .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Geely Monjaro после рестайлинга: новые опции, умная подвеска и спорные решения
Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Сургут Курск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться