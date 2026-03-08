Роскошный автодом на базе Sprinter — премиальный интерьер и инновационные решения

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 марта 2026, 09:16

Mercedes-Benz Sprinter с уникальным интерьером из ореха: новый уровень роскоши в автодомах

Mercedes-Benz Sprinter с уникальным интерьером из ореха: новый уровень роскоши в автодомах

Роскошный автодом на базе Sprinter — премиальный интерьер и инновационные решения

Mercedes-Benz Sprinter с уникальным интерьером из ореха: новый уровень роскоши в автодомах

В мире автодомов появляется все больше необычных решений, и новый проект Bonita Vans на базе Mercedes-Benz Sprinter выделяется даже среди премиум-сегмента. Эксперты отмечают, что сочетание натурального дерева и современных технологий меняет представление о комфорте в путешествиях.

В мире автодомов появляется все больше необычных решений, и новый проект Bonita Vans на базе Mercedes-Benz Sprinter выделяется даже среди премиум-сегмента. Эксперты отмечают, что сочетание натурального дерева и современных технологий меняет представление о комфорте в путешествиях.

Современные автодома давно перестали быть просто средством передвижения для любителей путешествий. Сегодня это полноценные мобильные квартиры, где каждая деталь продумана до мелочей. Именно такой подход демонстрирует Bonita Vans — компания из Сан-Диего, которая создала по-настоящему впечатляющий проект на базе Mercedes-Benz Sprinter с длинной колесной базой 170 дюймов.

Главная особенность этого автодома — интерьер, выполненный из натурального ореха. Такой выбор материалов не только подчеркивает статус владельца, но и создает атмосферу уюта, которую редко встретишь даже в дорогих квартирах. Внутри — множество скрытых систем хранения, эргономичная мебель и продуманная система освещения, что позволяет использовать пространство максимально эффективно.

Фото: Jarrod Tocci / Соцсети

Технологии здесь не уступают дизайну: интегрированы современные системы климат-контроля, автономное питание и умная электроника, позволяющая управлять всеми функциями одним нажатием. В Bonita Vans сделали ставку на индивидуальный подход — каждый проект адаптируется под запросы клиента, что особенно актуально для тех, кто ценит комфорт и не готов идти на компромиссы.

Интересно, что тенденция к созданию премиальных автодомов с уникальными интерьерами набирает обороты не только в США, но и в других странах. Например, в недавнем обзоре о внедорожном доме на колесах с роскошью внутри можно увидеть, как современные технологии и дизайн меняют представление о мобильных путешествиях - подробнее об этом читайте в материале о новом стандарте для автодомов VanCraft Allterra.

По мнению специалистов, проекты вроде Bonita Vans задают новые стандарты для рынка автодомов. Спрос на индивидуальные решения и премиальные материалы растет, а конкуренция среди производителей становится все жестче. В ближайшие годы можно ожидать появления еще более смелых и технологичных решений, которые изменят привычный взгляд на путешествия на колесах.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Воронеж Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться