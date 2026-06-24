Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

24 июня 2026, 14:38

Mercedes-Benz Sprinter в новом формате: премиальный автодом с рекордной автономностью

Mercedes-Benz Sprinter в новом формате: премиальный автодом с рекордной автономностью

Балканский кемпер с двумя зонами отдыха и огромным багажником — новый стандарт для домов на колесах

Mercedes-Benz Sprinter в новом формате: премиальный автодом с рекордной автономностью

На рынке появился автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter, который выделяется уникальной планировкой, высоким уровнем комфорта и возможностью длительной автономной жизни. Модель уже вызвала интерес у экспертов и может задать новые стандарты для домов на колесах.

На рынке появился автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter, который выделяется уникальной планировкой, высоким уровнем комфорта и возможностью длительной автономной жизни. Модель уже вызвала интерес у экспертов и может задать новые стандарты для домов на колесах.

Появление автодома Hip 4Family на базе Mercedes-Benz Sprinter стало ведущим событием на рынке домов на колесах. Балканский производитель предложил не просто очередную модель, а полноценный мобильный дом, в котором сочетаются высокий уровень комфорта и продуманная автономность. Подобный подход может изменить привычные представления о путешествиях на колесах, особенно для семейных поездок.

Главная особенность модели — уникальная планировка салона. Внутри пространство разделено на две независимые зоны отдыха: спереди — детская с полноценным столом и откидной кроватью, сзади — лаунж-зона для взрослых с мягкой мебелью. Обе зоны легко трансформируются в широкие двухспальные кровати, что позволяет разместить до четырех человек без компромиссов в личном пространстве. Это решение особенно актуально для семей, где важно обеспечить комфорт каждому.

Фото: Hip 4Family

Между зонами отдыха расположена кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления еды в дороге: столешница размером 125×60 см, двухконфорочная плита и вместительный холодильник на 141 литр. Ванная комната не уступает городским квартирам по удобствам — здесь есть полноценный душевой уголок и современный кассетный туалет. Благодаря двухуровневому полу удалось создать багажный отсек объемом 2780 литров — редкость даже для крупных автодомов.

Автономность — еще один сильный аргумент Hip 4Family. В базовой комплектации установлен аккумулятор на 100 А·ч, но по желанию мощность можно увеличить до 600 А·ч и дополнить солнечными панелями мощностью 840 Вт. Это позволяет находиться вдали от внешних источников энергии в течение длительного времени. За климат в салоне отвечают обогреватель Truma 6E и 12-вольтовый кондиционер, встроенный в двойной пол.

Для современного путешественника предусмотрено множество USB-портов и розеток на 230 В, что делает поездку максимально комфортной. Стоимость версии составляет 150 тысяч евро, что относит модель к премиальному сегменту. Подобный подход к организации пространства и автономности может стать новым ориентиром для европейского рынка автодомов.

Если судить по представленным данным, Hip 4Family ориентируется на покупателей, для которых важны не только комфорт и статус, но и возможность длительных автономных путешествий. В Европе спрос на такие решения стабильно растет, а Mercedes-Benz Sprinter традиционно считается одной из самых надежных платформ для автодомов. Для российского рынка подобные модели могут быть интересны тем, кто ценит независимость и готов инвестировать качественно, особенно с учетом растущей популярности автотуризма и ограниченного выбора премиальных автодомов.

Упомянутые марки: Mercedes
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