9 января 2018, 11:00
Mercedes-Benz тестирует G-Class на бездорожье. Видео
Инженеры Mercedes-Benz проводят дорожные испытания нового поколения G-Class на внедорожной трассе. Премьера долгожданного автомобиля должна пройти уже в середине текущего месяца.
Mercedes G-класс
Выпускается с 1989 г.
Новый от 6 650 000 до 21 000 000 Р
Отзывов: 4
Создатели используют алюминий в конструкции автомобиля, что снизит его массу примерно на 200 кг. Внедорожник получил модернизированную переднюю подвеску и электромеханический усилитель руля. Также он станет просторнее и технологичнее, глубина преодолеваемого брода увеличится на 100 мм.
Производство новинки будет налажено на предприятии компании Magna Steyr, где внедорожник выпускается вот уже более 40 лет. Продажи свежего G-Class стартуют весной этого года.
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Отзывы по теме
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
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