19 мая 2019, 09:25
Mercedes-Benz в России возглавит Хольгер Зуффель
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В российском офисе Mercedes-Benz кадровые перестановки. С 1 сентября 2019 года пост руководителя Mercedes-Benz Cars в России займет Хольгер Зуффель. Прежний глава российского подразделения компании Ян Мадея отправится в Китай.
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Хольгер Зуффель сменит во главе российского офиса Mercedes-Benz Cars Яна Мадея, который руководит им, начиная с 2012 года. С 1 сентября Ян Мадея встанет во главе китайского подразделения Beijing Mercedes-Benz Sales Service. А нынешний руководитель продаж в Китае теперь будет отвечать за продажи в Северной Америке и возглавит Mercedes-Benz USA.
Как отметила член правления Daimler AG Бритта Зеегер, ответственная за сбыт в подразделении Mercedes-Benz Cars, все три топ-менеджера зарекомендовали себя как превосходные руководители и эффективные специалисты по продажам. Кадровые перестановки в Mercedes-Benz связаны с традиционной ротацией руководителей, а также с уходом по собственному желанию прежнего главы североамериканского офиса марки Дитмара Экслера.
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Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
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Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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