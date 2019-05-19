19 мая 2019, 09:25

Mercedes-Benz в России возглавит Хольгер Зуффель

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В российском офисе Mercedes-Benz кадровые перестановки. С 1 сентября 2019 года пост руководителя Mercedes-Benz Cars в России займет Хольгер Зуффель. Прежний глава российского подразделения компании Ян Мадея отправится в Китай.
Mercedes Benz в России возглавит Хольгер Зуффель
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Хольгеру Зуффелю 59 лет лет. Вся его профессиональная деятельность связана с концерном Daimler-Benz AG, где он работает с 1981 года. Господин Зуффель занимал различные руководящие должности в отделах маркетинга, продаж и постпродажного обслуживания, а также трудился в дочерней компании EvoBus. На протяжении последних 8 лет он возглавляет подразделение глобальных услуг и управления запчастями в Daimler AG.

Хольгер Зуффель сменит во главе российского офиса Mercedes-Benz Cars Яна Мадея, который руководит им, начиная с 2012 года. С 1 сентября Ян Мадея встанет во главе китайского подразделения Beijing Mercedes-Benz Sales Service. А нынешний руководитель продаж в Китае теперь будет отвечать за продажи в Северной Америке и возглавит Mercedes-Benz USA.

Как отметила член правления Daimler AG Бритта Зеегер, ответственная за сбыт в подразделении Mercedes-Benz Cars, все три топ-менеджера зарекомендовали себя как превосходные руководители и эффективные специалисты по продажам. Кадровые перестановки в Mercedes-Benz связаны с традиционной ротацией руководителей, а также с уходом по собственному желанию прежнего главы североамериканского офиса марки Дитмара Экслера.

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Комментарии
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Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Mercedes-Benz в России возглавит Хольгер Зуффель
{{material_126231}}Хольгеру Зуффелю 59 лет лет. Вся его профессиональная деятельность связана с концерном Daimler-Benz AG, где он работает с 1981 года. Господин Зуффель занимал различные руководящие должности в отделах маркетинга, продаж и постпродажного обслуживания, а также трудился в дочерней компании EvoBus. На протяжении последних 8 лет он возглавляет подразделение глобальных услуг и управления запчастями в Daimler AG.Хольгер Зуффель сменит во главе российского офиса Mercedes-Benz Cars Яна Мадея, который руководит им, начиная с 2012 года. С 1 сентября Ян Мадея встанет во главе китайского подразделения Beijing Mercedes-Benz Sales Service. А нынешний руководитель продаж в Китае теперь будет отвечать за продажи в Северной Америке и возглавит Mercedes-Benz USA.Как отметила член правления Daimler AG Бритта Зеегер, ответственная за сбыт в подразделении Mercedes-Benz Cars, все три топ-менеджера зарекомендовали себя как превосходные руководители и эффективные специалисты по продажам. Кадровые перестановки в Mercedes-Benz связаны с традиционной ротацией руководителей, а также с уходом по собственному желанию прежнего главы североамериканского офиса марки Дитмара Экслера.
2019-05-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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