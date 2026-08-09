Как у S-Class, но в кемпере: обзор нового Mercedes-Benz V-Class Marco Polo с управлением со смартфона и пневмоподвеской

Mercedes-Benz V-Class Marco Polo: обновленный дизайн и интеллектуальные технологии

Mercedes-Benz V-Class Marco Polo выходит на рынок с заметными изменениями во внешности и оснащении. Новая версия получила расширенный набор премиальных опций, современную электронику и систему MBAC, что делает ее одной из самых технологичных моделей в сегменте домов на колесах.

Mercedes-Benz V-Class Marco Polo выходит на рынок с заметными изменениями во внешности и оснащении. Новая версия получила расширенный набор премиальных опций, современную электронику и систему MBAC, что делает ее одной из самых технологичных моделей в сегменте домов на колесах.

Премьера Mercedes-Benz V-Class Marco Polo на салоне Caravan в Дюссельдорфе стала одним из самых передовых событий для поклонников автодомов. Новинка не просто обновила внешний вид, а получила целый ряд технологических решений, которые раньше были доступны только в топовых легковых моделях бренда.

Внешние изменения сразу бросаются в глаза: переработанная решетка радиатора, новый бампер, светодиодная полоса в стиле AMG Line и адаптивные фары MULTIBEAM LED. Сзади - свежий дизайн бампера, модернизированные фонари, хромированная полоса с надписью Mercedes-Benz и новые варианты легкосплавных дисков. Цветовая палитра кузова также расширилась, что позволяет индивидуализировать автомобиль под себя.

В салоне теперь установлены два широкоформатных дисплея по 12,3 дюйма, новое рулевое колесо с сенсорным и дистанционным управлением, а также центральная консоль с функцией беспроводной зарядки смартфона. Атмосферу дополняет 64-цветная подсветка и подогрев руля, выдвижная система MBUX, функции поддержки ENERGIZING и навигация с виртуальной реальностью.

Главное новшество – интеграция Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC), превращающая Марко Поло в настоящий «умный дом на колесах». Система позволяет управлять климатом, освещением, уровнем кузова (через пневмоподвеску Airmatic) и другими функциями через центральную консоль или мобильное приложение. Это заметно улучшает жизнь в путешествии и делает устройства кемпера максимально комфортными.

Несмотря на технологические инновации, базовая планировка осталась прежней: четыре спальных места, подъемная крыша с кроватью, трансформируемый диван, складной стол, полноценная кухня и шкаф для одежды. Такой набор делает Marco Polo универсальным для семейных поездок и длительных путешествий.

Фото: Mercedes-Benz

На автосалоне Caravan также были представлены конкуренты — Ford Transit Custom Nugget, Volkswagen T7 California и даже ретро-стильный Citroen Type Holidays. Однако именно Mercedes-Benz делает ставку на премиальность и интеллектуальные системы, которые выделяют его на фоне других. Для сравнения, один из проектов на базе Mercedes-Benz Sprinter — Primrose — также ориентирован на максимальный комфорт и автономность, подробнее о нем можно узнать в материалах, о продуманном кем-пере Primrose .

В России постепенно растет интерес к сегменту домов на колесах, особенно на фоне наблюдаемой активности и популярности внутреннего туризма. Обновленный Marco Polo может выглядеть привлекательно для тех, кто ценит комфорт, технологичность и надежность. Важно отметить, что Mercedes-Benz активно внедряет интеллектуальные системы и в коммерческие модели, что может способствовать развитию всего рынка автодомов в последние годы. Согласно данным, спрос на аналогичные решения в Европе стабильно растет, а внедрение MBAC и других цифровых функций может стать новым стандартом для этого сегмента.