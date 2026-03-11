Лимузин в кузове MPV — премьера Mercedes-Benz VLE и неожиданные возможности для рынка электромобилей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 14:02

Mercedes-Benz VLE: новая электрическая платформа, 800-вольтовая архитектура и запас хода до 700 км

Mercedes-Benz VLE: новая электрическая платформа, 800-вольтовая архитектура и запас хода до 700 км

Лимузин в кузове MPV — премьера Mercedes-Benz VLE и неожиданные возможности для рынка электромобилей

Mercedes-Benz VLE: новая электрическая платформа, 800-вольтовая архитектура и запас хода до 700 км

Mercedes-Benz удивляет рынок новым VLE - электромобилем, который сочетает комфорт лимузина с практичностью MPV. Модель построена на инновационной платформе, оснащена 800-вольтовой системой и обещает рекордный запас хода. Почему этот автомобиль может изменить представление о премиальных электрокарах - разбираемся в деталях.

Mercedes-Benz удивляет рынок новым VLE - электромобилем, который сочетает комфорт лимузина с практичностью MPV. Модель построена на инновационной платформе, оснащена 800-вольтовой системой и обещает рекордный запас хода. Почему этот автомобиль может изменить представление о премиальных электрокарах - разбираемся в деталях.

Появление Mercedes-Benz VLE — событие, способное изменить расстановку сил в сегменте премиальных электромобилей. Немецкий бренд сделал ставку на сочетание максимального комфорта и функциональности, представив модель, которую сам называет «большим лимузином». Внешне VLE напоминает классический MPV, но по оформлению салона он ближе к представительским лимузинам. Такой подход может заинтересовать не только поклонников марки, но и тех, кто ищет универсальный автомобиль для города и дальних поездок.

Главная особенность новинки — полностью новая архитектура, разработанная специально для электромобилей. Благодаря 800-вольтовой системе VLE получила возможность быстрой зарядки и впечатляющую динамику. Заявленный запас хода достигает 700 километров, что ставит модель в один ряд с лучшими в своем классе. В салоне установлена фирменная операционная система MB.OS, которая интегрирует все современные сервисы и обеспечивает высокий уровень персонализации для водителя и пассажиров.

Mercedes-Benz подчеркивает, что VLE создавался с нуля, без оглядки на существующие модели бренда. Это позволило реализовать свежие инженерные решения и предложить клиентам нечто принципиально новое. Внутреннее пространство организовано так, чтобы каждый пассажир чувствовал себя максимально комфортно — от индивидуальных кресел до расширенных возможностей микроклимата и освещения. Подобный подход уже вызвал интерес у экспертов, которые отмечают, что VLE может стать новым эталоном в классе электромобилей для деловых поездок и семейных путешествий.

Интересно, что Mercedes-Benz не единственный производитель, экспериментирующий с форматом MPV и премиальным оснащением. Например, недавно на рынке США появилась обновленная версия Chrysler Pacifica, где также были добавлены новые комплектации и расширенные опции. Подробнее о переменах в сегменте минивэнов можно узнать в материале о новых возможностях Chrysler Pacifica 2027 .

Появление VLE – это не просто очередная премьера, а попытка Mercedes-Benz задать новые стандарты в сегменте электромобилей.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Представлен Renault Bridger: почему он может стать хитом среди внедорожников
Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Владивосток Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться