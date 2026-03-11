Лимузин в кузове MPV — премьера Mercedes-Benz VLE и неожиданные возможности для рынка электромобилей

11 марта 2026, 14:02
Mercedes-Benz VLE: новая электрическая платформа, 800-вольтовая архитектура и запас хода до 700 км
Mercedes-Benz удивляет рынок новым VLE - электромобилем, который сочетает комфорт лимузина с практичностью MPV. Модель построена на инновационной платформе, оснащена 800-вольтовой системой и обещает рекордный запас хода. Почему этот автомобиль может изменить представление о премиальных электрокарах - разбираемся в деталях.
Появление Mercedes-Benz VLE — событие, способное изменить расстановку сил в сегменте премиальных электромобилей. Немецкий бренд сделал ставку на сочетание максимального комфорта и функциональности, представив модель, которую сам называет «большим лимузином». Внешне VLE напоминает классический MPV, но по оформлению салона он ближе к представительским лимузинам. Такой подход может заинтересовать не только поклонников марки, но и тех, кто ищет универсальный автомобиль для города и дальних поездок.
Главная особенность новинки — полностью новая архитектура, разработанная специально для электромобилей. Благодаря 800-вольтовой системе VLE получила возможность быстрой зарядки и впечатляющую динамику. Заявленный запас хода достигает 700 километров, что ставит модель в один ряд с лучшими в своем классе. В салоне установлена фирменная операционная система MB.OS, которая интегрирует все современные сервисы и обеспечивает высокий уровень персонализации для водителя и пассажиров.
Mercedes-Benz подчеркивает, что VLE создавался с нуля, без оглядки на существующие модели бренда. Это позволило реализовать свежие инженерные решения и предложить клиентам нечто принципиально новое. Внутреннее пространство организовано так, чтобы каждый пассажир чувствовал себя максимально комфортно — от индивидуальных кресел до расширенных возможностей микроклимата и освещения. Подобный подход уже вызвал интерес у экспертов, которые отмечают, что VLE может стать новым эталоном в классе электромобилей для деловых поездок и семейных путешествий.
Интересно, что Mercedes-Benz не единственный производитель, экспериментирующий с форматом MPV и премиальным оснащением. Например, недавно на рынке США появилась обновленная версия Chrysler Pacifica, где также были добавлены новые комплектации и расширенные опции. Подробнее о переменах в сегменте минивэнов можно узнать в материале о новых возможностях Chrysler Pacifica 2027 .
Появление VLE – это не просто очередная премьера, а попытка Mercedes-Benz задать новые стандарты в сегменте электромобилей.
