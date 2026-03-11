Не просто минивэн: Mercedes-Benz VLE бросает вызов привычным представлениям о семейном транспорте

Mercedes-Benz VLE: новый электрический минивэн с необычными фарами и камерой для звонков

Mercedes-Benz представил электрический минивэн VLE, который обещает изменить привычный взгляд на семейные автомобили. Модель появится в продаже только в 2027 году, но уже сейчас вызывает интерес благодаря необычным решениям в дизайне и технологиях. Почему эта новинка может стать трендом ближайших лет - разбираемся подробно.

Российских автолюбителей сложно удивить очередной премьерой, но Mercedes-Benz VLE действительно способен изменить представление о минивэнах. В условиях, когда рынок новых автомобилей становится все более технологичным, появление такой модели - важный сигнал для тех, кто следит за трендами и ищет практичные, но современные решения для семьи или бизнеса. Как пишет Autonews, немецкий бренд решил не просто обновить линейку, а предложить совершенно иной подход к комфорту и функциональности.

Внешний вид Mercedes-Benz VLE сразу выделяет его среди конкурентов. Широкая решетка радиатора с интегрированной подсветкой, светодиодные фары в форме звезд и плавные линии кузова создают ощущение динамики даже на стоянке. Сдвижные задние двери и скрытые ручки подчеркивают современный стиль, а для любителей спортивного образа предусмотрен пакет AMG с особым бампером и фирменной звездой в центре решетки. Такое сочетание эстетики и практичности редко встречается в сегменте минивэнов.

Технические детали пока держатся в секрете, но уже известно, что VLE выйдет в двух версиях: VLE 300 с передним приводом и электромотором на 276 л.с., а также VLE 400 4MATIC с полным приводом и двумя электромоторами суммарной мощностью 415 л.с. Оба варианта получат функцию быстрой зарядки, что особенно актуально для российских условий, где время на подзарядку часто ограничено. Такой подход позволяет надеяться на достойную динамику и запас хода, хотя точные цифры пока не раскрываются.

Интерьер Mercedes-Benz VLE - отдельная тема для обсуждения. Здесь сочетаются роскошь и технологии: мультимедийная система MBUX с дополнительным экраном для пассажиров, два дисплея на передней панели и огромный 31,3-дюймовый панорамный экран для задних пассажиров, который выдвигается из потолка. Этот экран поддерживает разрешение 8K, функцию разделения изображения и оснащен восьмимегапиксельной камерой для видеозвонков - решение, которое редко встретишь даже в премиальных моделях. Для удобства предусмотрены складные столики, беспроводные зарядки для смартфонов, а также отсеки с подогревом и охлаждением. Салон можно будет выбрать в разных конфигурациях: с шестью капитанскими креслами или восемью местами, что делает VLE универсальным для разных задач.

Фото: Mercedes-Benz

Интересно, что концепция VLE во многом перекликается с прототипом Vision V, который Mercedes-Benz показывал на автосалоне в Шанхае в 2025 году. Тогда производитель лишь намекал на будущее V-класса, а теперь эти идеи воплощаются в серийной модели. Такой подход к разработке новых автомобилей становится все более популярным: сначала публике показывают концепт, а спустя пару лет - готовый продукт. Кстати, похожий путь прошли и другие бренды, которые недавно снизили цены на свои новинки - подробности о том, где сейчас самые крупные скидки на новые авто, можно узнать в специальном материале.

Появление Mercedes-Benz VLE на рынке запланировано на 2027 год, и хотя стоимость пока не объявлена, уже сейчас ясно: конкуренция в сегменте минивэнов станет острее. Для российских покупателей это шанс получить не просто транспорт для семьи, а технологичный и стильный автомобиль, который задает новые стандарты комфорта и безопасности. Остается только дождаться старта продаж и узнать, насколько оправдаются ожидания.