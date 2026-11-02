Как немецкие инженеры заставили турбину работать без выхлопных газов

Почему Mercedes переносит технологию от Формулы-1 на обычный кроссовер?

В компактном GLB готовят необычное техническое обновление: электромотор встроят в турбину. Идея пришла из мира высоких скоростей. Инженеры нашли способ быстрее управлять откликом двигателя. Теперь разработка добралась до компактной модели немецкой марки.

В компактном GLB готовят необычное техническое обновление: электромотор встроят в турбину. Идея пришла из мира высоких скоростей. Инженеры нашли способ быстрее управлять откликом двигателя. Теперь разработка добралась до компактной модели немецкой марки.

В AMG One технология электрического наддува пришла из Формулы-1. Ранее подобное решение применяли в высокопроизводительных Mercedes-Benz AMG с индексами 43 и 63. Теперь его переносят на модернизированный 1,5-литровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель M 252 LS для компактных моделей марки. Первым автомобилем с обновленным агрегатом станет Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC. Mercedes-Benz позиционирует M 252 LS как самый мощный четырехцилиндровый двигатель в своем компактном классе.

Вал турбокомпрессора получит встроенный электромотор мощностью 5 кВт. Он работает от 48-вольтовой бортовой сети и способен раскручивать турбинную крыльчатку независимо от потока выхлопных газов. Двигатель должен быстрее откликаться в нижнем и среднем диапазоне оборотов. Для водителя важен результат: наддув начинает работать без ожидания, пока выхлопные газы раскрутят турбину. В обратном режиме турбокомпрессор может работать как генератор: Mercedes-Benz заявляет рекуперацию до 2 кВт энергии из выхлопного тракта с возвратом в 48-вольтовую сеть.

Электромотор турбины и гибридная система выполняют разные задачи. Первый управляет скоростью вращения турбокомпрессора, а 48-вольтовая гибридная система поддерживает силовую установку. Поэтому мощность электромотора турбины в 5 кВт не следует прибавлять к гибридной отдаче как отдельную мощность силовой установки. В конструкции рядного четырехцилиндрового M 252 LS также применены два балансирных вала, которые компенсируют вибрации второго порядка.

Первым носителем M 252 LS станет компактный Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC. Его 1,5-литровый бензиновый двигатель развивает 170 кВт, примерно 231 л. с.; 48-вольтовая гибридная система добавляет до 23 кВт, или около 31 л. с. Mercedes-Benz указывает мощность установки как 170 кВт плюс 23 кВт. Это модернизация двигателя M 252, представленного годом ранее, а не новое семейство ДВС.

По данным Mercedes-Benz, GLB 250 4MATIC с M 252 LS разгоняется до 100 км/ч примерно на 0,1 секунды быстрее прежней топовой версии с двигателем M 260. Компания также заявляет сокращение выбросов CO₂ примерно на 17%. Для модели приводятся комбинированные показатели расхода топлива 7,6-8,4 л/100 км и выбросов CO₂ 174-191 г/км; значения зависят от конфигурации автомобиля и условий омологационного цикла.

Изменение в конструкции касается самого турбокомпрессора: электромотор воздействует непосредственно на его вал. Поэтому двигатель должен живее реагировать на нажатие педали в широком диапазоне оборотов, а турбина сможет набирать скорость без опоры исключительно на выхлопные газы. Именно эту схему Mercedes-Benz переносит из решений для высокопроизводительных моделей в компактный кроссовер.