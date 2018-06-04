4 июня 2018, 18:16

Mercedes-Benz вновь отзывает автомобили в России

Компания Mercedes-Benz объявила о начале в России сервисной кампании, касающейся почти 1,5 тысяч фургонов Sprinter Classic. Причина – возможная потери мощности вплоть до полного заклинивания двигателя.
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В России началась отзывная кампания фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic, которые были проданы в период ...
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Нынешний отзыв затрагивает 1 426 дорестайлинговых фургонов Sprinter Classic российской сборки, реализованных в нашей стране в период с октября по декабрь 2017 года. Инженеры Mercedes-Benz выявили риск пластической деформаций шатунных болтов. Данная деформация в процессе работы двигателя может привести к срыву резьбы и отсоединению крышек шатунных подшипников. В результате мотор теряет мощность, а в крайнем случае его может полностью заклинить.

В ближайшее время сотрудники дилерских центров известят владельцев указанных автомобилей о начале сервисной кампании. Их пригласят подъехать в сервисный центр на диагностику, где механики заменят дефектные шатунные болты. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно. При желании автовладельцы могу самостоятельно сверить VIN-номер своей машины со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшей дилерской станцией техобслуживания и записаться на бесплатный ремонт.
 
В октябре 2017 года компания Mercedes уже отзывала в России почти 15 000 фургонов Sprinter Classic, проданных с марта 2014-го по декабрь 2016 года. Тогда причиной послужил риск внезапного отказа приборов на центральной панели. 
Новости Mercedes Benz Бенц, Мерседес Спринтер
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Отзывы по теме
Форум Mercedes Benz Sprinter
ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
саша
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкине
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Вячеслав
Московские врачи пересядут на новые Mercedes Sprinter Classic
Ваш "ЛУИДОР"солярку жрет как танк
Александр
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Mercedes-Benz вновь отзывает автомобили в России
{{material_121377}}Нынешний отзыв затрагивает 1 426 дорестайлинговых фургонов Sprinter Classic российской сборки, реализованных в нашей стране в период с октября по декабрь 2017 года. Инженеры Mercedes-Benz выявили риск пластической деформаций шатунных болтов. Данная деформация в процессе работы двигателя может привести к срыву резьбы и отсоединению крышек шатунных подшипников. В результате мотор теряет мощность, а в крайнем случае его может полностью заклинить.В ближайшее время сотрудники дилерских центров известят владельцев указанных автомобилей о начале сервисной кампании. Их пригласят подъехать в сервисный центр на диагностику, где механики заменят дефектные шатунные болты. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно. При желании автовладельцы могу самостоятельно сверить VIN-номер своей машины со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшей дилерской станцией техобслуживания и записаться на бесплатный ремонт. В октябре 2017 года компания Mercedes уже отзывала в России почти 15 000 фургонов Sprinter Classic, проданных с марта 2014-го по декабрь 2016 года. Тогда причиной послужил риск внезапного отказа приборов на центральной панели. 
2018-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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