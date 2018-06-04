Mercedes-Benz вновь отзывает автомобили в России
Компания Mercedes-Benz объявила о начале в России сервисной кампании, касающейся почти 1,5 тысяч фургонов Sprinter Classic. Причина – возможная потери мощности вплоть до полного заклинивания двигателя.
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В ближайшее время сотрудники дилерских центров известят владельцев указанных автомобилей о начале сервисной кампании. Их пригласят подъехать в сервисный центр на диагностику, где механики заменят дефектные шатунные болты. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно. При желании автовладельцы могу самостоятельно сверить VIN-номер своей машины со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшей дилерской станцией техобслуживания и записаться на бесплатный ремонт.
В октябре 2017 года компания Mercedes уже отзывала в России почти 15 000 фургонов Sprinter Classic, проданных с марта 2014-го по декабрь 2016 года. Тогда причиной послужил риск внезапного отказа приборов на центральной панели.
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ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Ваш "ЛУИДОР"солярку жрет как танк
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