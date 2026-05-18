Автор: Дарья Климова

18 мая 2026, 12:43

Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW расширяют военные заказы: автогиганты меняют стратегию

Оборонные контракты спасают заводы в Европе и дают работу тысячам людей

Немецкие автоконцерны неожиданно усилили сотрудничество с оборонной промышленностью. Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW наращивают производство техники для армии, что может изменить рынок и повлиять на занятость. Какие модели востребованы, кто заказывает и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

В условиях затяжного кризиса в европейском автопроме немецкие производители автомобилей начали активно искать новые пути для загрузки своих заводов. Как сообщает немецкое издание Bild, Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW все чаще получают крупные заказы от оборонных компаний и военных ведомств. Для российских автолюбителей это сигнал: даже самые известные бренды вынуждены перестраивать бизнес, чтобы выжить и сохранить рабочие места.

Mercedes-Benz сделал ставку на грузовое подразделение. Бундесвер проявил интерес к моделям Daimler Trucks - тяжелым грузовикам Arocs 6x6, вездеходам Unimog и тягачам для перевозки военной техники. Не остались без внимания и легкие коммерческие фургоны Sprinter, которые теперь тоже идут в армию. Заказы исчисляются тысячами машин, что позволяет автогиганту расширять массовое производство и не сокращать персонал.

В оборонные проекты вовлечены и внедорожники Mercedes-Benz. Особое место занимает G-Class, известный в армии Германии как Wolf. Эти автомобили проходят глубокую доработку для военных нужд, причем адаптацией занимается не только сам концерн, но и партнеры вроде Quantum Systems. Интересно, что Mercedes-Benz и Quantum Systems работают над интеграцией грузовиков с роями беспилотников - это уже не просто транспорт, а часть современной военной инфраструктуры.

Сотрудничество выходит за пределы Германии. Франция недавно заказала 7 тысяч грузовиков Mercedes-Benz Zetros и подписала соглашение с Quantum Systems по беспилотным технологиям. Литва оформила контракт на сотни Arocs 6x6, а Израильский концерн Rafael обсуждает производство систем ПРО и лазерного оружия на немецких заводах. KNDS, объединяющая Krauss-Maffei Wegmann и Nexter, ведет переговоры о покупке завода Mercedes-Benz под Берлином - это может стать крупнейшей сделкой в отрасли за последние годы.

Volkswagen и BMW тоже не остались в стороне. Завод Volkswagen в Оснабрюке рассматривается как основной кандидат для выпуска бронетранспортеров Boxer по заказу KNDS. BMW, в свою очередь, обсуждает внедрение своих технологий автономного вождения в военные проекты. Это не только поддержка оборонного сектора, но и шанс для автоконцернов испытать новые решения в экстремальных условиях.

Эксперты отмечают, что подобная милитаризация автопрома - вынужденная мера, но она помогает сохранить рабочие места и загрузить заводы. В условиях, когда спрос на гражданские автомобили падает, военные заказы становятся спасательным кругом для всей отрасли. Подобные тенденции уже обсуждаются и в других странах: например, российский автогигант тоже ищет новые рынки и партнеров, как это недавно обсуждалось в материале о расширении сотрудничества с белорусскими поставщиками автокомпонентов - подробности по ссылке.

В ближайшие годы можно ожидать, что доля военных заказов в портфеле европейских автоконцернов будет только расти. Это не только вопрос экономики, но и стратегической безопасности для стран ЕС. Для российских автомобилистов важно следить за этими изменениями: они могут повлиять на доступность и стоимость техники, а также на развитие технологий, которые со временем могут появиться и в гражданских моделях.

Упомянутые марки: Volkswagen, BMW, Mercedes
