Mercedes-Benz выкатил новый CLS
От предшественника новинка отличается полностью переработанной передней и задней частью кузова. Колесная база выросла на 61 мм, поэтому задние дверные проемы стали больше. Это заметно облегчает посадку и высадку пассажиров.
В начальном варианте машина будет приводиться в движение 2,9-литровым бензиновым двигателем мощностью 286 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Этот же мотор доступен в 340-сильном варианте (700 Нм). Версия CLS 350d набирает «сотню» за 5,7 секунды, а более мощный вариант CLS 450d – за 5 секунд.
Чуть позже на рынок выйдет гибридная модификация модели. «Начинка» такой машины будет включать в себя 3-литровый бензиновый ДВС и 48-вольтный электродвигатель. Суммарная отдача такой версии составляет 389 л.с., что разгоняет седан до 100 км/ч за 4,7 секунды. Все версии CLS, включая дизельные, оснащаются фирменной системой полного привода 4Matic и 9-ступенчатым «автоматом».
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