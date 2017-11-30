30 ноября 2017, 11:14

Mercedes-Benz выкатил новый CLS

Премиальный седан Mercedes-Benz CLS сменил поколение. Автомобиль был показан публике на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в продажу на мировой авторынок должен поступить уже весной 2018-го.
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  Mercedes-Benz выкатил новый CLS Mercedes Benz CLS-класс Mercedes-Benz выкатил новый CLS Mercedes Benz CLS-класс Mercedes-Benz выкатил новый CLS Mercedes Benz CLS-класс Mercedes-Benz выкатил новый CLS Mercedes Benz CLS-класс Mercedes-Benz выкатил новый CLS
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фото
  

От предшественника новинка отличается полностью переработанной передней и задней частью кузова. Колесная база выросла на 61 мм, поэтому задние дверные проемы стали больше. Это заметно облегчает посадку и высадку пассажиров.

Mercedes Benz CLS-класс
Выпускается с 2004 г.
Новый от 3 520 000 до 7 100 000 Р
Отзывов: 2
В перечень оснащения CLS 2018 модельного года вошла система полуавтономного вождения. Также за доплату покупателям предложат светодиодные фары с дальностью освещения 650 метров.

В начальном варианте машина будет приводиться в движение 2,9-литровым бензиновым двигателем мощностью 286 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Этот же мотор доступен в 340-сильном варианте (700 Нм). Версия CLS 350d набирает «сотню» за 5,7 секунды, а более мощный вариант CLS 450d – за 5 секунд.

Чуть позже на рынок выйдет гибридная модификация модели. «Начинка» такой машины будет включать в себя 3-литровый бензиновый ДВС и 48-вольтный электродвигатель. Суммарная отдача такой версии составляет 389 л.с., что разгоняет седан до 100 км/ч за 4,7 секунды. Все версии CLS, включая дизельные, оснащаются фирменной системой полного привода 4Matic и 9-ступенчатым «автоматом».

Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес ЦЛС

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Машина зверь , пробовал на 63AMG она великолепна да и очень красива
Драйвер
разбор салона
как снять задние подголовники на мерседес cls500!? буду очень благадарин!
ахмет
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Mercedes-Benz выкатил новый CLS
От предшественника новинка отличается полностью переработанной передней и задней частью кузова. Колесная база выросла на 61 мм, поэтому задние дверные проемы стали больше. Это заметно облегчает посадку и высадку пассажиров.{{model_811}} В перечень оснащения CLS 2018 модельного года вошла система полуавтономного вождения. Также за доплату покупателям предложат светодиодные фары с дальностью освещения 650 метров.В начальном варианте машина будет приводиться в движение 2,9-литровым бензиновым двигателем мощностью 286 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Этот же мотор доступен в 340-сильном варианте (700 Нм). Версия CLS 350d набирает «сотню» за 5,7 секунды, а более мощный вариант CLS 450d – за 5 секунд. Чуть позже на рынок выйдет гибридная модификация модели. «Начинка» такой машины будет включать в себя 3-литровый бензиновый ДВС и 48-вольтный электродвигатель. Суммарная отдача такой версии составляет 389 л.с., что разгоняет седан до 100 км/ч за 4,7 секунды. Все версии CLS, включая дизельные, оснащаются фирменной системой полного привода 4Matic и 9-ступенчатым «автоматом».
2017-11-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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