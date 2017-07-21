21 июля 2017, 14:15

Юбилейный Mercedes-Benz G-Class получил внедорожный пакет

Сложно не признать, что известный внедорожник Mercedes-Benz G-Class уже давно стал легендарным. Четкие прямые черты кузова «Гелика» легко узнаваемы в дорожном потоке. Немецкий производитель выпустил 300-тысячный экземпляр автомобиля с 38-летней историей.
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  Юбилейный Mercedes-Benz G-Class получил внедорожный пакет Mercedes Benz G-класс Юбилейный Mercedes-Benz G-Class получил внедорожный пакет Mercedes Benz G-класс Юбилейный Mercedes-Benz G-Class получил внедорожный пакет
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фото
  

Mercedes Benz G-класс
Выпускается с 1990 г.
Новый от 6 650 000 до 21 000 000 Р
Объявлений: 167
Отзывов: 4
Завод отмечает неутихающий интерес к модели: с 2009 года продажи G-Class только растут. И сегодня концерн отмечает очередную веху в истории автомобиля - конвейер завода Magna Steyr в австрийском Граце выпустил юбилейный экземпляр. Кузов модели выполнен в цвете голубой металлик Designo Mauritius, а в интерьере салона использована черная кожа с контрастной белой строчкой. Автомобиль выпущен в модификации G500 с опциональным пакетом Off-Road, представленный экспедиционным багажником на крыше и внедорожными шинами.

Поклонники модели сами могли проголосовать за вариант исполнения на странице компании на Facebook. Модификация автомобиля выполнена по результатам подсчета голосов.

Первый «Гелик» был выпущен в 1979 году для нужд армии. С тех пор конструкция кузова и техническая основа не были подвергнуты значительным изменениям, но из «рабочей лошадки» автомобиль давно превратился в брутальный «премиум». В 2016 году модель побила рекорд продаж: по всему миру было реализовано 20 000 экземпляров.

Как считает руководство концерна, Mercedes-Benz G-Class - идеальный внедорожник, способный покорить сердца покупателей традиционным дизайном и новейшими технологиями.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Взял новый Гелик 350 cdi . До этого ездил на кайенне ( 2011 , дизель ) . Конечно на трассе поршак быстрее , но Гелик вполне хорош на 120 по трассе, но самое - это дизайн гелика, как и 911 - это непревзойденная классика. А кайенны И так далее- это маркетинг. Гелик - это то, что осталось от Мерседеса ...
Дмитрий
Тест-драйв Mercedes GLK и G-класса
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
Феликс
A6113500126 Сателлиты переднего редуктора Гелендваген G-class 500
| Кому: merce-most 20800rub
merce-most
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Юбилейный Mercedes-Benz G-Class получил внедорожный пакет
{{model_813}}Завод отмечает неутихающий интерес к модели: с 2009 года продажи G-Class только растут. И сегодня концерн отмечает очередную веху в истории автомобиля - конвейер завода Magna Steyr в австрийском Граце выпустил юбилейный экземпляр. Кузов модели выполнен в цвете голубой металлик Designo Mauritius, а в интерьере салона использована черная кожа с контрастной белой строчкой. Автомобиль выпущен в модификации G500 с опциональным пакетом Off-Road, представленный экспедиционным багажником на крыше и внедорожными шинами.Поклонники модели сами могли проголосовать за вариант исполнения на странице компании на Facebook. Модификация автомобиля выполнена по результатам подсчета голосов.Первый «Гелик» был выпущен в 1979 году для нужд армии. С тех пор конструкция кузова и техническая основа не были подвергнуты значительным изменениям, но из «рабочей лошадки» автомобиль давно превратился в брутальный «премиум». В 2016 году модель побила рекорд продаж: по всему миру было реализовано 20 000 экземпляров.Как считает руководство концерна, Mercedes-Benz G-Class - идеальный внедорожник, способный покорить сердца покупателей традиционным дизайном и новейшими технологиями.
2017-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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