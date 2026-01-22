Секрет успеха W 123: почему этот Mercedes до сих пор нарасхват

22 января 2026, 12:21
Mercedes-Benz W 123 отмечает 50 лет: как легенда изменила автомобильный мир
Mercedes-Benz W 123 празднует юбилей. Модель стала символом эпохи и эталоном надежности. В чем секрет ее популярности спустя полвека? Неожиданные факты и редкие детали - в нашем материале.
В январе 1976 года на юге Франции состоялась премьера автомобиля, который навсегда изменил представление о бизнес-классе. Mercedes-Benz W 123, дебютировавший полвека назад, моментально стал сенсацией: еще до официального старта продаж годовой тираж был полностью выкуплен. Как сообщает abiznews, этот успех не был случайным - модель сразу же получила признание экспертов и автолюбителей за продуманную конструкцию, высокий уровень безопасности и сдержанный, но узнаваемый стиль.
W 123 стал не просто очередной новинкой, а настоящим символом немецкой инженерной школы. В нем соединились традиции бренда и современные технологии: от элегантного дизайна до инновационных решений в области безопасности. Уже в начале 80-х на W 123 появились такие опции, как антиблокировочная система тормозов (ABS) и подушка безопасности для водителя - для того времени это был настоящий прорыв.
Автомобильная пресса не скупилась на похвалы. В первом же тесте 1976 года журнал Auto, Motor und Sport отметил, что инженерам Mercedes удалось создать машину, которая не просто соответствует, а превосходит стандарты своего класса. Особое внимание уделялось качеству сборки, эргономике салона и долговечности - чертам, которые и сегодня ценят коллекционеры и поклонники марки.
W 123 быстро стал культовым. За десять лет производства с конвейера сошло почти 2,7 миллиона экземпляров - рекорд для Mercedes-Benz. Самой популярной версией оказался седан 240 D, а самой редкой - купе 280 CE. Модельный ряд был необычайно широк: помимо классического седана, предлагались купе, универсал T-Modell, удлиненные лимузины и даже шасси для спецверсий. Такой подход позволил W 123 стать универсальным автомобилем - от семейного до представительского.
Интересно, что W 123 не ограничивался только бензиновыми и дизельными моторами. В начале 80-х инженеры Mercedes экспериментировали с двухтопливными установками (бензин/сжиженный газ), а также тестировали прототипы на водороде и электротяге. Это был смелый шаг в сторону альтернативных технологий, который предвосхитил современные тренды.
В 1977 году W 123 доказал свою выносливость, выиграв знаменитый марафон «Лондон - Сидней». Автомобиль преодолел 30 тысяч километров за шесть с половиной недель, а победивший экземпляр занял почетное место в музее Mercedes-Benz. Этот успех только укрепил репутацию модели как одной из самых надежных и долговечных в истории бренда.
Сегодня W 123 - желанный экспонат для коллекционеров по всему миру. Mercedes-Benz поддерживает интерес к классике: программа Classic Original-Teile обеспечивает владельцев оригинальными запчастями, а подразделение Classic Vehicles предлагает тщательно отобранные автомобили с минимальным пробегом. Например, универсал 230 TE 1984 года с пробегом всего 52 тысячи километров - настоящая находка для ценителей.
Каждая модификация W 123 несла в себе идею надежности, комфорта и респектабельности. От скромного дизельного такси 200 D до мощного 280 E - все они были созданы с расчетом на долгую службу и простоту обслуживания. Именно это сочетание и сделало W 123 бессмертной классикой, которая не теряет актуальности даже спустя 50 лет.
