19 марта 2018, 11:50

Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok

Продолжается прием заказов на новый Mercedes-Benz X-Class. Дилеры говорят, что, внеся предоплату в размере 10% от стоимости, стать владельцем первого в истории марки пикапа можно будет в мае-июне.
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Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok Mercedes X-класс, Volkswagen Amarok

Mercedes X-класс
Выпускается с 2017 г.
Новый от 2 899 000 до 3 493 000 Р
Со слов все тех же продавцов, интерес к автомобилю большой. Людей не пугает, что за него просят по истине «мерседесовские» деньги (от 3,1 до 4,1 млн рублей), и что мотор пока всего один. Трехлучевая звезда на радиаторной решетке – залог прогнозируемого успеха. Сегодня мы сравним X-Class с, пожалуй, главным конкурентом – немцем по духу VW Amarok. Этот парень чуть дешевле (от 2 167 000 рублей), но спрос на него все годы присутствия на рынке относительно неплохой.  

Премьера пикапа Mercedes-Benz X-Class прошла сравнительно недавно – в июле 2017-го. Автомобиль создан в кооперации с Альянсом Renault-Nissan, и это, едва познакомившись с ним, ощущается. Рама, силовая структура кабины и часть других узлов и агрегатов позаимствованы у Nissan Navara. Снаружи X-Class вроде и воспринимается как Mercedes, но суть японского «донора» до конца не поборота.

X-Class относится к среднеразмерным пикапам, и это притом, что его размеры, по легковым меркам, суть F-сегмент и даже выше: 5340x1920x1819 мм. Колесная база – 3150 мм, дорожный просвет – 202 мм (221 мм за доплату). В снаряженном виде «Мерседес» весит от 2102 до 2259 кг,  способен перевозить груз массой более 1000 кг и буксировать прицеп массой до 3500 кг.

История жизни Volkswagen Amarok куда более длинная. Впервые, как концепт, он предстал перед публикой в сентябре 2008-го, в серию пошел в декабре 2009-го в Аргентине. В России пикап  с 2010 года. В мае 2016-го Amarok прошел этап рестайлинга, чуть-чуть изменившись внешне и приобретя массу современных технологий. По габаритам VW немного уступает новому «Мерседесу»: 5181-5254x1944x1820-1834 мм. Колесная база – 3095 мм.

 
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Целевая аудитория обоих пикапов – успешные состоявшиеся мужики, как говорится, с активным образом жизни, которым нужен многоцелевой внедорожник. Это, как правило, владельцы бизнеса и компаний, а также фермеры/землевладельцы.

Volkswagen Amarok
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 676 000 до 2 712 800 Р
Отзывов: 8
В кабине X-Class чувствуешь себя как в настоящем SUV-«Мерседесе» - оформление то же самое: 3-спицевый многофункциональный руль, плоская передняя панель, 7-дюймовый экран мультимедийки, 4 фирменных соплами дефлекторов вентиляции, лаконичные по архитектуре блоки аудиосистемы и «климата». Кругом приличные материалы отделки, среди которых как ткань, так и кожа. 

В плане внутреннего обустройства нынешний рестайлинговый вариант VW Amarok ничуть не хуже. В кабине откровенно богато (речь идет не о стартовых комплектациях), все по-немецки выверено и продуманно. Те же кожаные кресла с электроприводом и подогревом имеют регулировки в 14 направлениях. Придраться практически не к чему.

Бортовая платформа X-Class спроектирована с учетом того, чтобы разместить поперечно европоддон: 1587x1560x474 мм. За дополнительную денежку кузов может быть дооснащен крепежными отверстиями, алюминиевыми перегородками, мягкими крышками или полноценной жесткой надстройкой с внутренним светодиодным оснащением.

Площадь грузового отсека Amarok насчитывает 2,52 кв. метра. Расстояние между колесными арками - 1222 мм - это позволяет перевозить стандартную европалету. Погрузочная высота приличная – 780 мм.

На первых порах в Россию будут поставляться X-Class только с одним мотором -  4-цилиндровым дизелем dCi рабочим объемом 2.3 литра с непосредственной подачей топлива Common Rail и 16-клапанным ГРМ. На сайте Mercedes-Benz пока что заявлена лишь одна версия X 220 d 4MATIC - с одним турбокомпрессором 163 л.с. мощности при 3750 об/мин и 403 Нм максимального момента при 1500-2500 об/мин. Движок имеет средний расход горючего 7,8 л/100 км и способен разогнать пикап до 100 км/ч за 12,7 секунды. Коробка передач – механическая.

 
6
фото
  
В стандартных условиях передвижения весь запас мощности уходит на задние колеса, правда, за доплату «Мерседесу» полагается жестко подключаемый полный привод со 100-процентной блокировкой тыльного дифференциала и понижающим рядом.

За движение Amarok отвечает 3.0 V6 TDI Overboost. В обычном режиме агрегат с турбонаддувом и технологией прямой подачи топлива выдает 224 л.с., а при кратковременных пиковых нагрузках, например, во время обгона на трассе, обеспечивает максимальную отдачу 245 л.с. Для V6 инженеры Volkswagen предусмотрели 3 уровня форсировки – 163, 204 и 224 л.с. Отдача наиболее производительного варианта составляет 550 Нм момента. Верхняя модификация Amarok способна разогнаться до 193 км/ч и уже через 7,9 секунды ехать 100 км/ч. 

По умолчанию для VW предусмотрена заднеприводная трансмиссия, в качестве опции – 2 варианта полного привода: версии с 6МКПП имеют жестко активируемый фронтальный мост и понижающую передачу, модификация с 8АКПП оснащена постоянным приводом на все колеса с межосевым дифференциалом Torsen, правда, без понижающей передачи.

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Форум Volkswagen Amarok
Купил амарок 55000 пробег в остальном он в максималке акп 180 + кожа , крышка , пороги, обшивка кузова, коврики, фар коп ., ..........и тд- сев в него я влюбился - решает все !!!!!!!-в салоне комфортно -привык мин за 15-ситуация на дороге прогнозируема заранее-благодаря высокой посадке.В кузове жить ...
Серый Фил
VW Amarok и Toyota HiLux
ржунимагу...движка того амарока при внедорожной эксплуатации хватает только ежели давишь на тапку как сумасшедший...таперича подогнали на автомате, мабуть и получше будет...по цене они одинаковы с хаем, вот только доедет ли то колеса до Парижу- фиг его знает...ИМХО - не доедет, особливо, ежели туда "свиней" ...
ole0666
Отзыв о Volkswagen Amarok 2010 года
С детства мечтал, что вырасту и куплю себе пикап. Когда во взрослой жизни у меня такая возможность появилась, то я стоял между выбором купить фольксваген амарок или мицубиси л200, которые и по характеристикам, и по классу были приблизительно одинаковыми. Но выбор пал всё-таки в пользу фольксваген, потому ...
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Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
{{model_6351}} Со слов все тех же продавцов, интерес к автомобилю большой. Людей не пугает, что за него просят по истине «мерседесовские» деньги (от 3,1 до 4,1 млн рублей), и что мотор пока всего один. Трехлучевая звезда на радиаторной решетке – залог прогнозируемого успеха. Сегодня мы сравним X-Class с, пожалуй, главным конкурентом – немцем по духу VW Amarok. Этот парень чуть дешевле (от 2 167 000 рублей), но спрос на него все годы присутствия на рынке относительно неплохой.  Премьера пикапа Mercedes-Benz X-Class прошла сравнительно недавно – в июле 2017-го. Автомобиль создан в кооперации с Альянсом Renault-Nissan, и это, едва познакомившись с ним, ощущается. Рама, силовая структура кабины и часть других узлов и агрегатов позаимствованы у Nissan Navara. Снаружи X-Class вроде и воспринимается как Mercedes, но суть японского «донора» до конца не поборота. X-Class относится к среднеразмерным пикапам, и это притом, что его размеры, по легковым меркам, суть F-сегмент и даже выше: 5340x1920x1819 мм. Колесная база – 3150 мм, дорожный просвет – 202 мм (221 мм за доплату). В снаряженном виде «Мерседес» весит от 2102 до 2259 кг,  способен перевозить груз массой более 1000 кг и буксировать прицеп массой до 3500 кг.История жизни Volkswagen Amarok куда более длинная. Впервые, как концепт, он предстал перед публикой в сентябре 2008-го, в серию пошел в декабре 2009-го в Аргентине. В России пикап  с 2010 года. В мае 2016-го Amarok прошел этап рестайлинга, чуть-чуть изменившись внешне и приобретя массу современных технологий. По габаритам VW немного уступает новому «Мерседесу»: 5181-5254x1944x1820-1834 мм. Колесная база – 3095 мм.{{gallery_1084}} Целевая аудитория обоих пикапов – успешные состоявшиеся мужики, как говорится, с активным образом жизни, которым нужен многоцелевой внедорожник. Это, как правило, владельцы бизнеса и компаний, а также фермеры/землевладельцы.{{model_2995}} В кабине X-Class чувствуешь себя как в настоящем SUV-«Мерседесе» - оформление то же самое: 3-спицевый многофункциональный руль, плоская передняя панель, 7-дюймовый экран мультимедийки, 4 фирменных соплами дефлекторов вентиляции, лаконичные по архитектуре блоки аудиосистемы и «климата». Кругом приличные материалы отделки, среди которых как ткань, так и кожа.  В плане внутреннего обустройства нынешний рестайлинговый вариант VW Amarok ничуть не хуже. В кабине откровенно богато (речь идет не о стартовых комплектациях), все по-немецки выверено и продуманно. Те же кожаные кресла с электроприводом и подогревом имеют регулировки в 14 направлениях. Придраться практически не к чему. Бортовая платформа X-Class спроектирована с учетом того, чтобы разместить поперечно европоддон: 1587x1560x474 мм. За дополнительную денежку кузов может быть дооснащен крепежными отверстиями, алюминиевыми перегородками, мягкими крышками или полноценной жесткой надстройкой с внутренним светодиодным оснащением.Площадь грузового отсека Amarok насчитывает 2,52 кв. метра. Расстояние между колесными арками - 1222 мм - это позволяет перевозить стандартную европалету. Погрузочная высота приличная – 780 мм.На первых порах в Россию будут поставляться X-Class только с одним мотором -  4-цилиндровым дизелем dCi рабочим объемом 2.3 литра с непосредственной подачей топлива Common Rail и 16-клапанным ГРМ. На сайте Mercedes-Benz пока что заявлена лишь одна версия X 220 d 4MATIC - с одним турбокомпрессором 163 л.с. мощности при 3750 об/мин и 403 Нм максимального момента при 1500-2500 об/мин. Движок имеет средний расход горючего 7,8 л/100 км и способен разогнать пикап до 100 км/ч за 12,7 секунды. Коробка передач – механическая. {{gallery_1085}} В стандартных условиях передвижения весь запас мощности уходит на задние колеса, правда, за доплату «Мерседесу» полагается жестко подключаемый полный привод со 100-процентной блокировкой тыльного дифференциала и понижающим рядом.За движение Amarok отвечает 3.0 V6 TDI Overboost. В обычном режиме агрегат с турбонаддувом и технологией прямой подачи топлива выдает 224 л.с., а при кратковременных пиковых нагрузках, например, во время обгона на трассе, обеспечивает максимальную отдачу 245 л.с. Для V6 инженеры Volkswagen предусмотрели 3 уровня форсировки – 163, 204 и 224 л.с. Отдача наиболее производительного варианта составляет 550 Нм момента. Верхняя модификация Amarok способна разогнаться до 193 км/ч и уже через 7,9 секунды ехать 100 км/ч.  По умолчанию для VW предусмотрена заднеприводная трансмиссия, в качестве опции – 2 варианта полного привода: версии с 6МКПП имеют жестко активируемый фронтальный мост и понижающую передачу, модификация с 8АКПП оснащена постоянным приводом на все колеса с межосевым дифференциалом Torsen, правда, без понижающей передачи.
2018-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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