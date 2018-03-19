Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
Премьера пикапа Mercedes-Benz X-Class прошла сравнительно недавно – в июле 2017-го. Автомобиль создан в кооперации с Альянсом Renault-Nissan, и это, едва познакомившись с ним, ощущается. Рама, силовая структура кабины и часть других узлов и агрегатов позаимствованы у Nissan Navara. Снаружи X-Class вроде и воспринимается как Mercedes, но суть японского «донора» до конца не поборота.
X-Class относится к среднеразмерным пикапам, и это притом, что его размеры, по легковым меркам, суть F-сегмент и даже выше: 5340x1920x1819 мм. Колесная база – 3150 мм, дорожный просвет – 202 мм (221 мм за доплату). В снаряженном виде «Мерседес» весит от 2102 до 2259 кг, способен перевозить груз массой более 1000 кг и буксировать прицеп массой до 3500 кг.
История жизни Volkswagen Amarok куда более длинная. Впервые, как концепт, он предстал перед публикой в сентябре 2008-го, в серию пошел в декабре 2009-го в Аргентине. В России пикап с 2010 года. В мае 2016-го Amarok прошел этап рестайлинга, чуть-чуть изменившись внешне и приобретя массу современных технологий. По габаритам VW немного уступает новому «Мерседесу»: 5181-5254x1944x1820-1834 мм. Колесная база – 3095 мм.
В плане внутреннего обустройства нынешний рестайлинговый вариант VW Amarok ничуть не хуже. В кабине откровенно богато (речь идет не о стартовых комплектациях), все по-немецки выверено и продуманно. Те же кожаные кресла с электроприводом и подогревом имеют регулировки в 14 направлениях. Придраться практически не к чему.
Бортовая платформа X-Class спроектирована с учетом того, чтобы разместить поперечно европоддон: 1587x1560x474 мм. За дополнительную денежку кузов может быть дооснащен крепежными отверстиями, алюминиевыми перегородками, мягкими крышками или полноценной жесткой надстройкой с внутренним светодиодным оснащением.
Площадь грузового отсека Amarok насчитывает 2,52 кв. метра. Расстояние между колесными арками - 1222 мм - это позволяет перевозить стандартную европалету. Погрузочная высота приличная – 780 мм.
На первых порах в Россию будут поставляться X-Class только с одним мотором - 4-цилиндровым дизелем dCi рабочим объемом 2.3 литра с непосредственной подачей топлива Common Rail и 16-клапанным ГРМ. На сайте Mercedes-Benz пока что заявлена лишь одна версия X 220 d 4MATIC - с одним турбокомпрессором 163 л.с. мощности при 3750 об/мин и 403 Нм максимального момента при 1500-2500 об/мин. Движок имеет средний расход горючего 7,8 л/100 км и способен разогнать пикап до 100 км/ч за 12,7 секунды. Коробка передач – механическая.
За движение Amarok отвечает 3.0 V6 TDI Overboost. В обычном режиме агрегат с турбонаддувом и технологией прямой подачи топлива выдает 224 л.с., а при кратковременных пиковых нагрузках, например, во время обгона на трассе, обеспечивает максимальную отдачу 245 л.с. Для V6 инженеры Volkswagen предусмотрели 3 уровня форсировки – 163, 204 и 224 л.с. Отдача наиболее производительного варианта составляет 550 Нм момента. Верхняя модификация Amarok способна разогнаться до 193 км/ч и уже через 7,9 секунды ехать 100 км/ч.
По умолчанию для VW предусмотрена заднеприводная трансмиссия, в качестве опции – 2 варианта полного привода: версии с 6МКПП имеют жестко активируемый фронтальный мост и понижающую передачу, модификация с 8АКПП оснащена постоянным приводом на все колеса с межосевым дифференциалом Torsen, правда, без понижающей передачи.
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