Mercedes-Benz ждет продолжение дизельного кошмара: экологи выдвинули новые обвинения
Эксперт по автомобильному программному обеспечению Феликс Домке рассказал журналистам Motor1, что одно из устройств «значительно снижает количество впрыскиваемого AdBlue, который жизненно необходим для нейтрализации оксидов азота в каталитическом нейтрализаторе SCR». Напомним, AdBlue разлагает выхлопные газы дизельных двигателей, изменяя их состав.
С другой стороны, Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA) заявило, что им известно об устройствах, и что они не считаются незаконными. Компания Mercedes-Benz также продолжает утверждать, что найденные экспертами устройства «не должны рассматриваться как незаконные в контексте очень сложной системы контроля выбросов», - сказал Autocar представитель Mercedes-Benz.
В 2018 году Mercedes-Benz пришлось отозвать в Европе почти 800 тысяч автомобилей GLC и C-Class из-за аналогичного скандала с дизельным двигателем. KBA обнаружила не менее пяти устройств в машинах с дизельным двигателем, которые якобы использовались автопроизводителем для нарушения строгих европейских экостандартов. Это стало продолжением предыдущего массового отзыва фургонов Mercedes-Benz Vito в 2017 году по тем же причинам.
В 2020 году автопроизводителю пришлось заплатить около 2,8 млрд долларов для урегулирования гражданских и экологических претензий по поводу контроля выбросов примерно у 250 тысяч дизельных автомобилей в Соединенных Штатах.
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