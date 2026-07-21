Роскошь на грани фантастики: чем обновлённый Mercedes‑Maybach GLS 680 изумляет даже искушённых автолюбителей

21 июля 2026, 12:12
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
Mercedes-Benz представил обновленный Maybach GLS 680 - кроссовер, который удивляет не только внешним видом, но и технологическими решениями. В салоне теперь работает искусственный интеллект, а в оптике - элементы из розового золота. Какие опции доступны, что изменилось в моторе и почему эта премьера важна для российского рынка - объясняем подробно.
Российские автолюбители все чаще обращают внимание на премиальные кроссоверы, и появление обновленного Mercedes-Maybach GLS 680 - событие, которое не останется незамеченным. Новинка сочетает в себе не только статус, но и передовые технологии, которые могут задать новые стандарты для всего сегмента люксовых SUV. В условиях, когда конкуренция среди дорогих автомобилей становится все жестче, такие решения способны повлиять на выбор покупателей и даже изменить представление о комфорте в автомобиле.
Внешность Maybach GLS 680 стала еще более выразительной. Передняя часть теперь выделяется новой решеткой радиатора с подсветкой по контуру и крупной надписью «Maybach». За отдельную плату можно заказать светящуюся трехлучевую звезду на капоте - эффектный штрих для тех, кто ценит детали. Фары получили декоративные вставки цвета розового золота, а между ними и решеткой появилась глянцевая черная панель. Новый массивный бампер с хромированными элементами добавляет автомобилю солидности. Сзади изменилась форма двери багажника и оформление фонарей: теперь они объединены в единую композицию, а внутри - трехмерные изображения фирменной звезды Mercedes в хромированной окантовке.
В стандартной комплектации - новые 22-дюймовые диски, а палитра кузова пополнилась оттенками Dark Olive Green, Patagonia Red Metallic и двухцветной комбинацией Verde Silver с темно-зеленым корпусом. Для любителей строгого стиля предусмотрен пакет Night Series с затемненным хромом и эксклюзивными колесами. Особое внимание заслуживают 23-дюймовые кованые диски: благодаря специальному механизму эмблема Mercedes всегда остается вертикальной, независимо от движения колеса. Электрические подножки выдвигаются мгновенно при открытии двери, подсвечиваются и проецируют логотип Maybach на асфальт, а после закрытия дверей убираются обратно.
Салон нового Maybach GLS 680 - это отдельная история. Здесь акцент сделан на максимальный комфорт пассажиров. Передние кресла теперь оснащены функцией вибрационного массажа, а задние Executive-сиденья получили систему массажа для спины и икр. Между ними - охлаждаемый отсек для напитков, а потолок можно заказать в эксклюзивном исполнении Manufactur, над которым вручную работает один мастер. Варианты отделки включают новые сочетания кожи, дерева и металла.
Центральное место занимает мультимедийная система MBUX Superscreen с тремя экранами под единым стеклом. Голосовой помощник теперь работает на базе генеративного искусственного интеллекта, использующего ChatGPT, Google Gemini и Microsoft. Аудиосистема Burmester получила 15 динамиков, а для пассажиров второго ряда доступны два отдельных 11,6-дюймовых дисплея. Воздух в салоне очищается каждые полторы минуты, что особенно актуально для мегаполисов.
Главное техническое новшество - модернизированный 4,0-литровый V8 с двумя турбинами и 48-вольтовой мягкогибридной системой. Мощность выросла до 603 л.с., а крутящий момент - до 850 Н·м. Это на 53 л.с. и 120 Н·м больше, чем у предыдущей версии. Гибридная система обеспечивает не только дополнительную тягу, но и плавную работу старт-стопа, рекуперацию энергии и возможность движения накатом. Рулевое управление стало острее, а пневматическая подвеска теперь использует прогнозирующее демпфирование, анализируя дорожную ситуацию с помощью данных от других автомобилей Mercedes, движущихся впереди. За доплату доступна система E-Active Body Control, которая с помощью более 20 датчиков анализирует покрытие до 1000 раз в секунду, снижает крены и даже наклоняет кузов в поворотах для большего комфорта.
Такие технологические решения могут стать ориентиром для других производителей премиальных кроссоверов. Важно, что Mercedes не ограничился косметическими изменениями, а сделал ставку на интеграцию искусственного интеллекта и расширение возможностей для пассажиров. Для российского рынка, где спрос на роскошные внедорожники стабильно высок, появление такого автомобиля может усилить интерес к сегменту и задать новые ожидания по уровню оснащения. К слову, интерес к новым технологиям в кроссоверах подтверждается и тем, что недавно Changan представил модель Nevo Q06 с необычными опциями, что говорит о растущей конкуренции в премиум-классе.
Для справки: Mercedes-Maybach GLS 680 - одна из самых дорогих моделей марки, ориентированная на тех, кто ценит не только статус, но и технологичность. В России такие автомобили традиционно востребованы среди бизнес-элиты и тех, кто привык к максимальному уровню комфорта. Важно отметить, что интеграция ИИ и новых систем безопасности может стать трендом ближайших лет, а уникальные дизайнерские решения, вроде розового золота в оптике, подчеркивают индивидуальность модели. В целом, обновленный Maybach GLS 680 выглядит как ответ на запросы самых требовательных клиентов, для которых важны не только мощность и престиж, но и инновации в каждой детали.
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