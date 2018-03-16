16 марта 2018, 11:20
Mercedes-Maybach обновил лимузин Pullman
Компания Mercedes-Maybach представила обновленную версию 6,5-метрового лимузина Pullman. Стоимость в Европе составляет минимум 500 000 евро. Чуть позже появится бронированная версия автомобиля для первых лиц.
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Клиенты могут заказать лимузин в двухцветном варианте окраски кузова. Для интерьера предлагается выбрать один из трех стилей оформления: в сером цвете, в коричневом и в сочетании синего и бежевого оттенков. Задняя часть салона отделена от водителя перегородкой с электроприводом. Здесь в удобных мягких креслах могут с комфортом разместиться 4 человека. Аудиосистема имеет специальную опцию «Два салона», так чтобы пассажиры и водитель могли слушать разную музыку.
На автосалоне в Женеве Mercedes-Maybach представил стандартный седан, доступный в России в трех модификациях: S450 4Matic, S560 4Matic и S650. Самая мощная версия получила тот же 630-сильный V12, что и Pullman. Более легкий седан с таким мощным мотором набирает первую «сотню» всего за 4,7 секунды.
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22.02.2018, 22:53
Как в 2017 году в России продавались грузовики?
13.02.2018, 00:03
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31.01.2018, 09:49
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Отзывы по теме
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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