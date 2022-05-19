Mercedes-Maybach показал самый роскошный S-Class: золото, меха и шампанское
Фото: Mercedes-Maybach
Фото: Mercedes-Maybach
Фото: Mercedes-Maybach
Фото: Mercedes-Maybach
Фото: Mercedes-Maybach
Фото: Mercedes-Maybach
Фото: Mercedes-Maybach
Фото: Mercedes-Maybach
Фото: Mercedes-Maybach
В модной индустрии французский термин haute couture обозначает люксовую дизайнерскую одежду, где все изготавливается вручную из высококлассных материалов. Именно идеями высокой моды вдохновляли специалисты Maybach при создании своего Haute Voiture (Топ-Автомобиля). Кузов по традиции выкрасили в два цвета: темно-синий сверху и мерцающий розовый в остальной части. Но все самое интересное скрывается внутри.
Салон отделан сочетанием кожи Nappa кристально-белого и темно-синего цвета с довольно необычной тканью букле синего, бежевого, оттенка розового золота и золота, которая покрывает большую часть салона. Лакированная приборная панель украшена линиями из розового золота, гармонирующими с акцентами на центральной консоли. На кожаной приборной панели, дверях, подголовниках и обивке потолка нанесен узор из трехлучевых звезд. Наконец, дверные карманы, декоративные коврики и декоративные подушки изготовлены из белоснежного искусственного меха.
Графика интерфейса медиасистемы MBUX обновлена, чтобы «визуализировать атмосферу подиума» с акцентами из розового золота во всех меню и вокруг всегда видимой кнопки «Домой» на центральном сенсорном экране. В меню выбора профиля появился свежий цветок магнолии и сверкающие кристаллы, а на главном экране – переливающиеся облака. В комплект оснащения также входит набор сумок разного размера. Они изготовлены вручную из тех же материалов, которые используются в отделке салона S-Class.
- 7 150 000 РMercedes Maybach S-класс 2017 в Москве
- 16 498 000 РMercedes Maybach S-класс 2020 в Москве
- 17 998 000 РMercedes Maybach S-класс 2020 в Москве
- 6 990 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 13 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 12 290 000 РMercedes Maybach S-класс 2019 в Москве
- 10 500 000 РMercedes Maybach S-класс 2019 в Москве
- 7 598 000 РMercedes Maybach S-класс 2018 в Москве
- 7 898 000 РMercedes Maybach S-класс 2018 в Москве
- 10 100 000 РMercedes Maybach S-класс 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий