14 ноября 2017, 14:00
Mercedes-Maybach получил версию от Brabus
Cпециалисты тюнинг-ателье Brabus подготовили особую версию роскошного седана Mercedes-Maybach S-класса. Новинка под названием Brabus 900 будет выпущена ограниченным тиражом.
Mercedes Benz Mercedes-Maybach S-classe
Выпускается с 2015 г.
Новый от 7 770 000 до 13 250 000 Р
С места до «сотни» седан разгоняется за 3,7 секунды, что на 0,4 секунды быстрее базовой модификации. Максимальная скорость составляет 350 км/ч. На показатели аэродинамики также повлияли спортивный обвес.
Также модель укомплектовали кованными колесными дисками, новыми турбинами, другими поршнями и шатунами, переделанным коленчатым валом, а также иной выпускной системой. Салон отделан современными материалами. Продажи Brabus 900 должны начаться до конца текущего года. Стоимость модели не сообщается.
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21.07.2017, 20:47
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
01.03.2017, 08:55
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| Кому: Остапенко Евгений Да такое можно сказать про любой автомобиль, что лучше не скупиться на ремонт, себе дороже будет. У Мерседеса с этим все нормально, только коробка иногда подводит, но это решаемо и быстро устранить можно. По расходу тут я согласен, это нормальный вариант для повседневных ...
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