14 ноября 2017, 14:00

Mercedes-Maybach получил версию от Brabus

Cпециалисты тюнинг-ателье Brabus подготовили особую версию роскошного седана Mercedes-Maybach S-класса. Новинка под названием Brabus 900 будет выпущена ограниченным тиражом.
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  Mercedes-Maybach получил версию от Brabus Mercedes Benz Mercedes-Maybach S-classe Mercedes-Maybach получил версию от Brabus
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Mercedes Benz Mercedes-Maybach S-classe
Выпускается с 2015 г.
Новый от 7 770 000 до 13 250 000 Р
Под капотом модели находится 6,3-литровый двигатель V12 с двумя турбинами, мощность которого составляет 900 л. с. и 1500 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатая автоматическая коробка передач.

С места до «сотни» седан разгоняется за 3,7 секунды, что на 0,4 секунды быстрее базовой модификации. Максимальная скорость составляет 350 км/ч. На показатели аэродинамики также повлияли спортивный обвес.

Также модель укомплектовали кованными колесными дисками, новыми турбинами, другими поршнями и шатунами, переделанным коленчатым валом, а также иной выпускной системой. Салон отделан современными материалами. Продажи Brabus 900 должны начаться до конца текущего года. Стоимость модели не сообщается.

Дизайн и тюнинг Мерседес Бенц, Мерседес Мерседес Майбах С-класс

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Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
Форум Mercedes-Benz Vito
| Кому: Остапенко Евгений Да такое можно сказать про любой автомобиль, что лучше не скупиться на ремонт, себе дороже будет. У Мерседеса с этим все нормально, только коробка иногда подводит, но это решаемо и быстро устранить можно. По расходу тут я согласен, это нормальный вариант для повседневных ...
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Mercedes-Maybach получил версию от Brabus
{{model_6203}}Под капотом модели находится 6,3-литровый двигатель V12 с двумя турбинами, мощность которого составляет 900 л. с. и 1500 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатая автоматическая коробка передач.С места до «сотни» седан разгоняется за 3,7 секунды, что на 0,4 секунды быстрее базовой модификации. Максимальная скорость составляет 350 км/ч. На показатели аэродинамики также повлияли спортивный обвес.Также модель укомплектовали кованными колесными дисками, новыми турбинами, другими поршнями и шатунами, переделанным коленчатым валом, а также иной выпускной системой. Салон отделан современными материалами. Продажи Brabus 900 должны начаться до конца текущего года. Стоимость модели не сообщается.
2017-11-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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