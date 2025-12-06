Роскошный Mercedes-Maybach S-Class 2027 удивит новым интерьером и мощными моторами

Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях

Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.

В 2027 году Mercedes готовит обновление для своего флагманского седана Maybach S-Class. Модель получит не только свежий экстерьер, но и полностью переосмысленный интерьер с акцентом на цифровые технологии. Уже сейчас в сети появились рендеры, демонстрирующие, каким может стать салон будущей новинки.

Внешность рестайлингового Maybach S-Class, по мнению художников, будет вдохновлена концептом Vision Iconic. Однако, несмотря на смелые дизайнерские решения, большинство изменений окажутся не столь радикальными. Габариты и профиль останутся узнаваемыми, ведь речь идет о плановом обновлении, а не о смене поколения. Передняя часть получит массивную решетку радиатора и новые фары с фирменными светодиодными элементами, хотя их форма на рендерах далека от серийной версии. Задняя часть также подвергнется доработкам: фонари станут тоньше, а бампер и диффузор — более выразительными. Интересно, что на некоторых изображениях лючок бензобака переместился на другую сторону, но в реальности такие перемены маловероятны.

Особое внимание уделено колесам — они практически не отличаются от текущих серийных дисков. Цвет кузова на рендерах представлен в темно-сером исполнении с обилием хромированных деталей, что подчеркивает статус модели. В целом, визуальные изменения делают Maybach еще более солидным и современным, хотя поклонники марки могут поспорить о вкусовых нюансах.

Главная интрига — интерьер. Впервые для Maybach S-Class предлагается концепция салона с гигантским дисплеем, растянутым от стойки до стойки. Такой экран занимает почти всю переднюю панель и выглядит эффектно, хотя вызывает вопросы по практичности: отпечатки пальцев и пыль станут его постоянными спутниками. Центральная консоль и дверные карты практически не изменились, а вот руль полностью новый. Несмотря на футуристичность, подобная компоновка вряд ли появится в серийной машине. Ожидается, что обновленный S-Class получит фирменную систему MBUX Hyperscreen, но в более сдержанном исполнении, с металлическими вставками, кожаной отделкой и новым набором кнопок.

Что касается технической части, Mercedes сохранит для Maybach S-Class привычные мощные моторы. Версии S 580 и S 680 останутся в строю: первая оснащается V8 с мягким гибридом, вторая — знаменитым V12 с двойным турбонаддувом. S 680 развивает 630 л.с. и 900 Нм крутящего момента, разгоняя седан до 100 км/ч за 4,5 секунды. S 580 чуть скромнее — 503 л.с. и 700 Нм, разгон до сотни занимает 4,7 секунды. Для любителей экологичных решений предусмотрена гибридная версия S 580 e с электромотором и турбированным шестицилиндровым двигателем. Совокупная отдача — 510 л.с. и 750 Нм, запас хода на электротяге достигает 100 км по циклу WLTP, а зарядка возможна с помощью опционального 60-киловаттного устройства.

Премьера обновленного Mercedes-Maybach S-Class ожидается в 2027 году, но на российском рынке новинка может появиться с задержкой. Вслед за Maybach дебютирует и заряженная версия AMG S 63 E Performance, которая получит гибридную установку мощностью 802 л.с. и разгон до 100 км/ч за 3 секунды. Ожидается, что рестайлинговые Maybach и AMG поступят в продажу ближе к 2028 году.