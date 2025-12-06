Роскошный Mercedes-Maybach S-Class 2027 удивит новым интерьером и мощными моторами

6 декабря 2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.
В 2027 году Mercedes готовит обновление для своего флагманского седана Maybach S-Class. Модель получит не только свежий экстерьер, но и полностью переосмысленный интерьер с акцентом на цифровые технологии. Уже сейчас в сети появились рендеры, демонстрирующие, каким может стать салон будущей новинки.
Внешность рестайлингового Maybach S-Class, по мнению художников, будет вдохновлена концептом Vision Iconic. Однако, несмотря на смелые дизайнерские решения, большинство изменений окажутся не столь радикальными. Габариты и профиль останутся узнаваемыми, ведь речь идет о плановом обновлении, а не о смене поколения. Передняя часть получит массивную решетку радиатора и новые фары с фирменными светодиодными элементами, хотя их форма на рендерах далека от серийной версии. Задняя часть также подвергнется доработкам: фонари станут тоньше, а бампер и диффузор — более выразительными. Интересно, что на некоторых изображениях лючок бензобака переместился на другую сторону, но в реальности такие перемены маловероятны.
Особое внимание уделено колесам — они практически не отличаются от текущих серийных дисков. Цвет кузова на рендерах представлен в темно-сером исполнении с обилием хромированных деталей, что подчеркивает статус модели. В целом, визуальные изменения делают Maybach еще более солидным и современным, хотя поклонники марки могут поспорить о вкусовых нюансах.
Главная интрига — интерьер. Впервые для Maybach S-Class предлагается концепция салона с гигантским дисплеем, растянутым от стойки до стойки. Такой экран занимает почти всю переднюю панель и выглядит эффектно, хотя вызывает вопросы по практичности: отпечатки пальцев и пыль станут его постоянными спутниками. Центральная консоль и дверные карты практически не изменились, а вот руль полностью новый. Несмотря на футуристичность, подобная компоновка вряд ли появится в серийной машине. Ожидается, что обновленный S-Class получит фирменную систему MBUX Hyperscreen, но в более сдержанном исполнении, с металлическими вставками, кожаной отделкой и новым набором кнопок.
Что касается технической части, Mercedes сохранит для Maybach S-Class привычные мощные моторы. Версии S 580 и S 680 останутся в строю: первая оснащается V8 с мягким гибридом, вторая — знаменитым V12 с двойным турбонаддувом. S 680 развивает 630 л.с. и 900 Нм крутящего момента, разгоняя седан до 100 км/ч за 4,5 секунды. S 580 чуть скромнее — 503 л.с. и 700 Нм, разгон до сотни занимает 4,7 секунды. Для любителей экологичных решений предусмотрена гибридная версия S 580 e с электромотором и турбированным шестицилиндровым двигателем. Совокупная отдача — 510 л.с. и 750 Нм, запас хода на электротяге достигает 100 км по циклу WLTP, а зарядка возможна с помощью опционального 60-киловаттного устройства.
Премьера обновленного Mercedes-Maybach S-Class ожидается в 2027 году, но на российском рынке новинка может появиться с задержкой. Вслед за Maybach дебютирует и заряженная версия AMG S 63 E Performance, которая получит гибридную установку мощностью 802 л.с. и разгон до 100 км/ч за 3 секунды. Ожидается, что рестайлинговые Maybach и AMG поступят в продажу ближе к 2028 году.
Похожие материалы Мерседес, Майбах
-
06.12.2025, 21:33
Дилер отказался продавать уникальный Corvette Z06 2024 за 125 тысяч долларов
Эксклюзивный Chevrolet Corvette Z06 2024 года с топовой комплектацией не нашел нового владельца. Дилер из Флориды не согласился на крупную скидку. Почему автомобиль оказался настолько ценным? Подробности сделки и редких опций – в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 21:15
Mercedes-Benz GLC без EQ: как выглядит кроссовер с ДВС в новом стиле бренда
Mercedes-Benz продолжает эксперименты с дизайном. Новое поколение GLC с ДВС отличается от электрических версий. Компания сохраняет узнаваемый стиль, но вносит изменения. Узнайте, как изменился внешний вид классического кроссовера. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 20:13
Lexus LFA возвращается как электрокар, но фанаты тоскуют по легендарному V10
Lexus представил LFA с электрическим приводом. Поклонники вспоминают культовый V10. Новый LFA полностью меняет представление о модели. Электрическая версия лишена фирменного звука мотора. Что ждет легенду дальше? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 19:54
Редкий Chevrolet Caprice 1966 года с V8 найден в тихом городке Оклахомы
В небольшом городке Оклахомы обнаружен уникальный Chevrolet Caprice 1966 года. Эта модель стала символом роскоши и мощности среди американских автомобилей. История Caprice начинается с Bel Air и Impala, а его редкая комплектация до сих пор вызывает восхищение. Чем удивил этот автомобиль спустя десятилетия?Читать далее
-
06.12.2025, 19:42
BYD устроила экстремальный тест: огромная пальма рухнула на внедорожник Yangwang U8
Автомобили уже давно не испытывают так, как раньше. Но BYD решила удивить всех: на их внедорожник Yangwang U8 сбросили массивную пальму. Видео испытания вызвало бурю обсуждений. Неужели кузов остался целым? Подробности эксперимента – в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 19:36
Как Aston Martin DB5, забытый на 50 лет, стал стоить 1,3 миллиона долларов
В Уэльсе мужчина купил старый Aston Martin DB5 и оставил его гнить на полвека. Позже автомобиль восстановили специалисты Aston Martin. Теперь эта машина оценивается в 1,3 миллиона долларов. История о том, как мечта может ждать своего часа десятилетиями.Читать далее
-
06.12.2025, 19:18
McLaren 720S в стиле Gulf от Liberty Walk: агрессивный тюнинг и культовый окрас
McLaren 720S, ушедший с рынка в 2023 году, получил новую жизнь благодаря японскому тюнеру Liberty Walk. Яркий обвес, культовая раскраска Gulf и доработки аэродинамики делают этот суперкар настоящим магнитом для взглядов. Узнайте, чем еще удивил обновленный 720S.Читать далее
-
06.12.2025, 19:02
Гениальный подход: как маленький фургон превращается в полноценный дом на колесах
В мире автодомов всегда есть место для удивления. Новый проект от Sequoia Salt Vans ломает стереотипы. Этот фургон не похож на другие. Внутри скрывается нечто большее, чем просто транспорт. Узнайте, как необычный дизайн меняет представление о мобильных домах.Читать далее
-
06.12.2025, 18:57
Редкая находка: DeSoto Fireflite 1960 года ищет нового владельца
В Лос-Анджелесе обнаружен уникальный DeSoto Fireflite 1960 года. Машина сохранила оригинальный мотор и детали. Автомобиль на ходу, но требует серьезного восстановления. Цена вопроса – 10 тысяч долларов. Сколько таких машин осталось – загадка.Читать далее
-
06.12.2025, 18:39
В Нью-Йорке продан Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с наценкой в 64 тысячи долларов
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с эксклюзивной комплектацией был продан на аукционе в США. Итоговая цена оказалась значительно выше рекомендованной. Покупатель заплатил почти 285 тысяч долларов. Почему спрос на такие авто только растет – подробности в материале.Читать далее
Похожие материалы Мерседес, Майбах
-
06.12.2025, 21:33
Дилер отказался продавать уникальный Corvette Z06 2024 за 125 тысяч долларов
Эксклюзивный Chevrolet Corvette Z06 2024 года с топовой комплектацией не нашел нового владельца. Дилер из Флориды не согласился на крупную скидку. Почему автомобиль оказался настолько ценным? Подробности сделки и редких опций – в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 21:15
Mercedes-Benz GLC без EQ: как выглядит кроссовер с ДВС в новом стиле бренда
Mercedes-Benz продолжает эксперименты с дизайном. Новое поколение GLC с ДВС отличается от электрических версий. Компания сохраняет узнаваемый стиль, но вносит изменения. Узнайте, как изменился внешний вид классического кроссовера. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 20:13
Lexus LFA возвращается как электрокар, но фанаты тоскуют по легендарному V10
Lexus представил LFA с электрическим приводом. Поклонники вспоминают культовый V10. Новый LFA полностью меняет представление о модели. Электрическая версия лишена фирменного звука мотора. Что ждет легенду дальше? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 19:54
Редкий Chevrolet Caprice 1966 года с V8 найден в тихом городке Оклахомы
В небольшом городке Оклахомы обнаружен уникальный Chevrolet Caprice 1966 года. Эта модель стала символом роскоши и мощности среди американских автомобилей. История Caprice начинается с Bel Air и Impala, а его редкая комплектация до сих пор вызывает восхищение. Чем удивил этот автомобиль спустя десятилетия?Читать далее
-
06.12.2025, 19:42
BYD устроила экстремальный тест: огромная пальма рухнула на внедорожник Yangwang U8
Автомобили уже давно не испытывают так, как раньше. Но BYD решила удивить всех: на их внедорожник Yangwang U8 сбросили массивную пальму. Видео испытания вызвало бурю обсуждений. Неужели кузов остался целым? Подробности эксперимента – в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 19:36
Как Aston Martin DB5, забытый на 50 лет, стал стоить 1,3 миллиона долларов
В Уэльсе мужчина купил старый Aston Martin DB5 и оставил его гнить на полвека. Позже автомобиль восстановили специалисты Aston Martin. Теперь эта машина оценивается в 1,3 миллиона долларов. История о том, как мечта может ждать своего часа десятилетиями.Читать далее
-
06.12.2025, 19:18
McLaren 720S в стиле Gulf от Liberty Walk: агрессивный тюнинг и культовый окрас
McLaren 720S, ушедший с рынка в 2023 году, получил новую жизнь благодаря японскому тюнеру Liberty Walk. Яркий обвес, культовая раскраска Gulf и доработки аэродинамики делают этот суперкар настоящим магнитом для взглядов. Узнайте, чем еще удивил обновленный 720S.Читать далее
-
06.12.2025, 19:02
Гениальный подход: как маленький фургон превращается в полноценный дом на колесах
В мире автодомов всегда есть место для удивления. Новый проект от Sequoia Salt Vans ломает стереотипы. Этот фургон не похож на другие. Внутри скрывается нечто большее, чем просто транспорт. Узнайте, как необычный дизайн меняет представление о мобильных домах.Читать далее
-
06.12.2025, 18:57
Редкая находка: DeSoto Fireflite 1960 года ищет нового владельца
В Лос-Анджелесе обнаружен уникальный DeSoto Fireflite 1960 года. Машина сохранила оригинальный мотор и детали. Автомобиль на ходу, но требует серьезного восстановления. Цена вопроса – 10 тысяч долларов. Сколько таких машин осталось – загадка.Читать далее
-
06.12.2025, 18:39
В Нью-Йорке продан Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с наценкой в 64 тысячи долларов
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с эксклюзивной комплектацией был продан на аукционе в США. Итоговая цена оказалась значительно выше рекомендованной. Покупатель заплатил почти 285 тысяч долларов. Почему спрос на такие авто только растет – подробности в материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве