Флагманский лимузин Mercedes-Maybach S-Class удивил свежим обликом и роскошью – что изменилось

8 декабря 2025, 18:13
Mercedes-Maybach S-Class нового поколения получил цифровой редизайн и стал еще солиднее
Mercedes-Maybach S-Class нового поколения получил цифровой редизайн и стал еще солиднее
Mercedes-Maybach S-Class вновь оказался в центре внимания. Легендарный лимузин получил цифровое обновление. Поклонники ждут перемен в дизайне и технологиях. Новая версия обещает удивить даже самых требовательных. Подробности о будущем премиального седана – в нашем материале.
Mercedes-Maybach S-Class издавна считается эталоном среди представительских лимузинов. Эта модель не просто символ роскоши, а настоящий ориентир для всего сегмента премиальных автомобилей. С момента появления седьмого поколения (W223) прошло уже несколько лет, и многие эксперты уверены: настало время для появления перемен.
В последние месяцы в автомобильном сообществе активно обсуждают возможное обновление внешности и технологии флагманского седана. По информации зарубежных изданий, дизайнеры создали новый образ Mercedes-Maybach S-Class, предложив свежий цифровой образ, который придает модели статус и огненность.
Виртуальный редизайн не просто освежил привычные черты, а сделал лимузин еще более выразительным. Внимание к деталям, строгость линий кузова и фирменная решетка радиатора теперь выглядят еще солиднее. Особое место занимает оформление передней части: массивные хромы, плавные переходы и элементы, создающие впечатление монументальности и уверенности.
Интерьер также не остался без внимания. Виртуальные рендеры демонстрируют новые решения в отделке, используя премиальные материалы и современные системы. Ожидается, что будущая версия S-Class получит расширенный набор электронных ассистентов, а также улучшенную шумоизоляцию и комфорт для пассажиров второго ряда.
Эксперты отмечают, что Mercedes-Maybach S-Class всегда был на шаг впереди благодаря сильному сочетанию инноваций и традиций. Новое цифровое переосмысление лишь приближает бренд к совершенству.
Пока же остается только наблюдать за развитием событий и оценивать, действительно ли удачно дизайнеры смогли сохранить дух классической модели, придавая ей современные черты. Одно можно сказать точно: Mercedes-Maybach S-Class не перестает удивлять и подтверждает свой статус иконы среди роскошных автомобилей.
Похожие материалы Мерседес
-
22.10.2025, 13:27
Мы изучили самый изысканный Maybach Haute Voiture и нашли в нем странные решения
Этот автомобиль - воплощение роскоши. Его салон поражает воображение. Дизайнеры создали нечто особенное. Но есть и спорные моменты. Журналисты внимательно изучили этот шедевр. Готовы поделиться своими впечатлениями.Читать далее
-
02.09.2025, 20:13
Автомобильный выбор лидеров на саммите ШОС: от Aurus до Hongqi и Maybach
В Китае завершился саммит ШОС. Мировые лидеры прибыли в Тяньцзинь. Их кортежи привлекли большое внимание. Журналисты изучили автомобильные предпочтения президентов.Читать далее
-
05.09.2024, 09:43
Средняя стоимость нового автомобиля в России в августе снизилась на 7%
Эксперты Авто.ру изучили средние цены новых машин на российском рынке и выяснили, что в августе цифры снизились до 3,65 млн рублей, что на 7% ниже показателей августа прошлого года.Читать далее
-
19.05.2022, 09:04
Mercedes-Maybach показал самый роскошный S-Class: золото, меха и шампанское
На Лазурном берегу на выставке «Искусство создания желания» представили концепт Mercedes-Maybach Haute Voiture, который стал воплощением максимальной роскоши и богатства.Читать далее
-
04.02.2022, 18:37
Автомобили с V12, которые еще остались на рынке в 2022 году
Борьба за экологию ведет к тому, что с каждым годом все меньше производителей выпускают новые машины с двигателями V12. Не исключено, что модели, представленные в этом списке, станут последними, под капотами которых ревут эти двигатели.Читать далее
-
20.09.2021, 00:01
4 самых крутых автомобиля из коллекции Уилла Смита
Американский актер, режиссер и музыкант Уилл Смит добился непревзойденной известности и сколотил солидное состояние. Он питает слабость к роскошным особнякам и люксовым автомобилям.Читать далее
-
14.09.2020, 14:05
Названы самые дорогие автомобильные опции
Мощные спорткары и роскошные автомобили сами по себе стоят дорого. Но при желании можно дополнить и без того богатое оснащение опциями, цена которых зачастую сопоставима со стоимостью автомобиля массового сегмента.Читать далее
-
25.11.2019, 00:48
Самые популярные автомобили у рэперов
У рэп-культуры — своя атмосфера. Яхты, виллы, дорогие украшения, красивые женщины и, конечно, роскошные автомобили. Последнему пункту из списка мировые исполнители уделяют особое внимание. Читать далее
-
08.09.2019, 16:21
Самые популярные люкс-автомобили в России в 2019 году
Даже в самые экономически тяжелые времена премиальные автомобили находят своих покупателей. Нынешний год не исключение, хоть и спрос на люксовые модели несколько снизился.Читать далее
-
19.08.2018, 15:24
Mercedes научил фары говорить
Компания Mercedes-Benz выпустила новое видео, в котором Maybach S-Class разговаривает с прохожими при помощи системы Digital Light, проецируя слова и рисунки на асфальт.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
22.10.2025, 13:27
Мы изучили самый изысканный Maybach Haute Voiture и нашли в нем странные решения
Этот автомобиль - воплощение роскоши. Его салон поражает воображение. Дизайнеры создали нечто особенное. Но есть и спорные моменты. Журналисты внимательно изучили этот шедевр. Готовы поделиться своими впечатлениями.Читать далее
-
02.09.2025, 20:13
Автомобильный выбор лидеров на саммите ШОС: от Aurus до Hongqi и Maybach
В Китае завершился саммит ШОС. Мировые лидеры прибыли в Тяньцзинь. Их кортежи привлекли большое внимание. Журналисты изучили автомобильные предпочтения президентов.Читать далее
-
05.09.2024, 09:43
Средняя стоимость нового автомобиля в России в августе снизилась на 7%
Эксперты Авто.ру изучили средние цены новых машин на российском рынке и выяснили, что в августе цифры снизились до 3,65 млн рублей, что на 7% ниже показателей августа прошлого года.Читать далее
-
19.05.2022, 09:04
Mercedes-Maybach показал самый роскошный S-Class: золото, меха и шампанское
На Лазурном берегу на выставке «Искусство создания желания» представили концепт Mercedes-Maybach Haute Voiture, который стал воплощением максимальной роскоши и богатства.Читать далее
-
04.02.2022, 18:37
Автомобили с V12, которые еще остались на рынке в 2022 году
Борьба за экологию ведет к тому, что с каждым годом все меньше производителей выпускают новые машины с двигателями V12. Не исключено, что модели, представленные в этом списке, станут последними, под капотами которых ревут эти двигатели.Читать далее
-
20.09.2021, 00:01
4 самых крутых автомобиля из коллекции Уилла Смита
Американский актер, режиссер и музыкант Уилл Смит добился непревзойденной известности и сколотил солидное состояние. Он питает слабость к роскошным особнякам и люксовым автомобилям.Читать далее
-
14.09.2020, 14:05
Названы самые дорогие автомобильные опции
Мощные спорткары и роскошные автомобили сами по себе стоят дорого. Но при желании можно дополнить и без того богатое оснащение опциями, цена которых зачастую сопоставима со стоимостью автомобиля массового сегмента.Читать далее
-
25.11.2019, 00:48
Самые популярные автомобили у рэперов
У рэп-культуры — своя атмосфера. Яхты, виллы, дорогие украшения, красивые женщины и, конечно, роскошные автомобили. Последнему пункту из списка мировые исполнители уделяют особое внимание. Читать далее
-
08.09.2019, 16:21
Самые популярные люкс-автомобили в России в 2019 году
Даже в самые экономически тяжелые времена премиальные автомобили находят своих покупателей. Нынешний год не исключение, хоть и спрос на люксовые модели несколько снизился.Читать далее
-
19.08.2018, 15:24
Mercedes научил фары говорить
Компания Mercedes-Benz выпустила новое видео, в котором Maybach S-Class разговаривает с прохожими при помощи системы Digital Light, проецируя слова и рисунки на асфальт.Читать далее
- 39 490 000 РMercedes Maybach S-класс 2022 в Москве
- 31 500 000 РMercedes Maybach S-класс 2025 в Москве
- 25 990 000 РMercedes Maybach S-класс 2022 в Москве
- 19 800 000 РMercedes Maybach S-класс 2024 в Москве
- 5 599 000 РMercedes Maybach S-класс 2017 в Москве
- 4 090 000 РMercedes Maybach S-класс 2015 в Москве
- 23 900 000 РMercedes Maybach S-класс 2022 в Москве
- 4 360 000 РMercedes Maybach S-класс 2019 в Москве
- 7 800 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 6 500 000 РMercedes Maybach S-класс 2018 в Москве