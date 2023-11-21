Мэрия Екатеринбурга закупила для чиновников «Лады» вместо иномарок (вышло дороже)
Между тем, чиновники высокого уровня продолжают пользоваться дорогими иномарками. Например, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ездит на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев – на Lexus LX570.
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В салонах российских дилеров начали появляться товарные экземпляры драйверской версии Lada Vesta с приставкой Sportline. Рекомендованная производителем розничная цена составляет 2 175 900 рублей.Читать далее
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09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
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Король Карл III должен был поехать на обычном тук-туке, но предпочел Toyota Land Cruiser
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02.11.2023, 14:20
Lada Vesta сорвалась в Сочи с обрыва: людей спасли благодаря «ЭРА-ГЛОНАСС»
Под Сочи вечером 30 октября водитель Lada Vesta не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы и рухнул с 50-метрового обрыва вниз. В машине находились три человека.Читать далее
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31.10.2023, 17:09
АвтоВАЗ рассказал, когда начнут выпускать «Ладу» для чиновников (не скоро)
В ходе круглого стола в Совете Федерации вице-президент АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак рассказал, когда на предприятии планируют наладить серийное производство бизнес-седанов Lada Aura, рекомендованных для закупки в автопарки министерств и ведомств.Читать далее
-
14.11.2023, 08:07
Блогер-каскадер удивил ростовских водителей (видео)
В начале ноября по улицам Ростова-на-Дону проехал внедорожник Toyota Land Cruiser 100 с необычным грузом на крыше. Он вез тяжелый роскошный Mercedes-Maybach S-Class.Читать далее
-
14.11.2023, 06:54
Lada Vesta Sportline за 2,5 млн рублей: «Вот такой, друзья, интересный автомобиль» (видео из салона)
В салонах российских дилеров начали появляться товарные экземпляры драйверской версии Lada Vesta с приставкой Sportline. Рекомендованная производителем розничная цена составляет 2 175 900 рублей.Читать далее
-
09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
-
03.11.2023, 14:55
Король Карл III должен был поехать на обычном тук-туке, но предпочел Toyota Land Cruiser
После восшествия на престол король Великобритании Карл III отправился вместе с супругой Камиллой в турне по странам британского Содружества наций. В Кении он должен был прокатиться на тук-туке, которым обычно пользуются местные жители, но в последний момент решил ограничиться фотосессией.Читать далее
-
02.11.2023, 14:20
Lada Vesta сорвалась в Сочи с обрыва: людей спасли благодаря «ЭРА-ГЛОНАСС»
Под Сочи вечером 30 октября водитель Lada Vesta не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы и рухнул с 50-метрового обрыва вниз. В машине находились три человека.Читать далее
-
31.10.2023, 17:09
АвтоВАЗ рассказал, когда начнут выпускать «Ладу» для чиновников (не скоро)
В ходе круглого стола в Совете Федерации вице-президент АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак рассказал, когда на предприятии планируют наладить серийное производство бизнес-седанов Lada Aura, рекомендованных для закупки в автопарки министерств и ведомств.Читать далее
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