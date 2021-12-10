«Мерседесу» дали добро на внедрение автопилота 3 уровня: первым его «примерит» S-Class
В четверг было объявлено о запуске данной функции, получившей название Drive Pilot, в первой половине следующего года. Mercedes получила разрешение немецкого Федерального управления автотранспортом Германии (KBA) на использование высокоавтоматизированной системы вождения.
До 60 км/ч
Определен потолок скорости для пилота 3 уровня – не выше 60 км/ч. По оценке специалистов, даже такое ограничение является облегчением при вязком движении в пробках - водители могут читать газеты, писать письма, смотреть видео или просматривать Интернет. А вот чего точно нельзя, так это спать. Сколько будет стоить Drive Pilot, представители Mercedes пока не озвучивают.
Как это работает
Органы управления системой размещены на ободе рулевого колеса - справа и слева. Если водитель активирует Drive Pilot, он регулирует скорость и расстояние и автоматически управляет транспортным средством в пределах полосы. При этом, по данным Mercedes, будут оцениваться и учитываться ход маршрута, происходящие вокруг события и, конечно же, дорожные знаки. Система также предназначена для реагирования на непредвиденные ситуации, связанные с дорожным движением, и для самостоятельного управления в этих ситуациях, например, посредством маневрирования из полосы в полосу или торможения.
В работе Drive Pilot задействовано множество самых различных датчиков, лидаров, стереокамер и даже микрофонов. Последние используются для обнаружения сирен машин экстренных служб. В дополнение к данным датчиков с HD-карты считывается информация о геометрии магистрали, дорожных знаках, а также о специальных дорожных событиях (авариях или местах строительства).
Высокоточное местоположение
Для максимально точного определения положения автомобиля обычной GPS-системы недостаточно, поэтому Mercedes делает ставку на специальную систему позиционирования. Ее данные сопоставляются с данными спутниковой навигации, информацией с датчиков и HD-карты. Последняя обеспечивает трехмерное изображение. Полученные данные хранятся и постоянно обновляются.
«Прорыв»
По информации экспертов, Mercedes стал первым производителем, серийно внедряющим высокоавтоматизированное вождение в Германии. Впервые за более чем 130-летнюю историю отрасли автомобиль при определенных условиях «принимает на себя динамическое вождение».
Технология также должна быть внедрена в США и Китае, где Drive Pilot уже проходит испытания. Как только на этих рынках будет создана национальная нормативно-правовая база, можно будет говорить о появлении на машинах автопилота 3 уровня. Но это, как отмечается, будет происходить постепенно.
Некоторые автопроизводители уже предлагают частично автономные системы вождения, однако о пилоте 3 уровня пока что серьезно заявили лишь в Mercedes – так утверждают представители немецкой компании.
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