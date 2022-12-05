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5 декабря 2022, 11:57

«Мерседесу» разрешили парковаться без водителя

Полностью автоматизированная парковка, разработанная немецкими компаниями Mercedes-Benz и Bosch, запускается в серию. Федеральное агентство автотранспорта (KBA) выдало на нее первое в мире разрешение. Только область применения такой парковки ограничена, потому что машины паркуются без водителя.
Фото: Mercedes-Benz
Мерседесу разрешили парковаться без водителя
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Фото: Mercedes-Benz

Второй по высоте уровень автономного вождения

Mercedes S
От 2.9 л, 249 л.с
Новый от 14 100 000 до 40 025 000 Р
Речь идет о системе парковки, с помощью которой можно оставить машину без использования человека в роли водителя. Это эквивалентно функции помощи вождению 4 уровня, который является вторым по высоте уровнем автономного вождения.
«С помощью данной системы мы достигаем новой ступени прогресса в области автономного вождения», - пояснили в KBA.

Только для новых моделей S-класса и EQS

Первоначально парковка без водителя функционирует в одном-единственном месте - на парковке P6 в аэропорту Штутгарта. Пока в эксперименте принимают участие новые модели Mercedes S-класса и их электрический аналог Mercedes EQS.

Схема работы, в принципе, несложная: с помощью приложения для смартфона владелец автомобиля отправляет его на заранее забронированную парковку и таким же образом вызывает тогда, когда необходимо. Данное приложение, по информации разработчика, планируется запустить до конца текущего года.

Фото: Mercedes-Benz

В штутгартском гараже будут находиться не только беспилотные «Мерседесы», но и обычные машины. Чтобы никакая из них по ошибке не заняла машиноместо, предназначенное для беспилотного ТС, на автостоянке внедрено обилие сенсорики от компании Bosch. Она в автоматическом режиме контролирует коридор движения и его ближайшее окружение.

Mercedes EQS
449 л.с
Новый от 15 490 000 до 19 900 000 Р
При этом вся эта информация передается на «пульт управления» беспилотных «Мерседесов», и уже их электронный «мозг» принимает те или иные решения, связанные с маневрами. Таким образом, автомобили наделены возможностью поднимать и опускать ворота гаража, менять этажи паркинга, обнаруживать и объезжать возникающие на пути следования препятствия и т.п.

Планируется добавить несколько сотен автостоянок

«Наша цель - в ближайшем будущем оснастить подобные автостоянки соответствующей инфраструктурной техникой. В обозримой перспективе беспилотных паркингов должно быть уже несколько сотен по всему миру, - заявил исполнительный директор подразделения поставщиков Bosch Маркус Хейн. - Будни автоматизированного вождения начинаются с беспилотной парковки».

Фото: Mercedes-Benz

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Прежде, чем Федеральное агентство автотранспорта дала «добро» на реализацию нового проекта, разработчики прошли долгий путь: Mercedes-Benz работает над функцией автоматизированного вождения, начиная с 2015 года. В 2019 году в гараже автомобильного музея Mercedes-Benz в Штутгарте была опробована первая беспилотная парковка на экспериментальных автомобилях.

Американские лидары

Уже несколько месяцев Mercedes-Benz сотрудничает с американской компанией Luminar в области продвижения самоходных автомобилей. Luminar - специалист по так называемой лидар-технологии, форме трехмерного лазерного сканирования. С его помощью транспортные средства смогут сканировать свое окружение для определения расстояний и скоростей других участников дорожного движения. Цель - использовать технику Luminar в серийных автомобилях Mercedes.

Фото: Mercedes-Benz

Система Luminar Lidar предназначена для мониторинга происходящего на скоростном шоссе в радиусе 250 метров. По данным Luminar, для комплектации отдельно взятого автомобиля будет обходиться по цене от 500 до 1000 долларов, в зависимости от модели. Эксперты отмечают, что это невысокие цены, во всяком случае они значительно ниже ранних разработок датчиков Lidar, которые стоили несколько десятков тысяч долларов.

Упомянутые модели: Mercedes S (от 5 940 000 Р), Mercedes EQS
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