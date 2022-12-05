«Мерседесу» разрешили парковаться без водителя
Фото: Mercedes-Benz
Второй по высоте уровень автономного вождения
«С помощью данной системы мы достигаем новой ступени прогресса в области автономного вождения», - пояснили в KBA.
Только для новых моделей S-класса и EQS
Первоначально парковка без водителя функционирует в одном-единственном месте - на парковке P6 в аэропорту Штутгарта. Пока в эксперименте принимают участие новые модели Mercedes S-класса и их электрический аналог Mercedes EQS.
Схема работы, в принципе, несложная: с помощью приложения для смартфона владелец автомобиля отправляет его на заранее забронированную парковку и таким же образом вызывает тогда, когда необходимо. Данное приложение, по информации разработчика, планируется запустить до конца текущего года.
Фото: Mercedes-Benz
В штутгартском гараже будут находиться не только беспилотные «Мерседесы», но и обычные машины. Чтобы никакая из них по ошибке не заняла машиноместо, предназначенное для беспилотного ТС, на автостоянке внедрено обилие сенсорики от компании Bosch. Она в автоматическом режиме контролирует коридор движения и его ближайшее окружение.
Планируется добавить несколько сотен автостоянок
«Наша цель - в ближайшем будущем оснастить подобные автостоянки соответствующей инфраструктурной техникой. В обозримой перспективе беспилотных паркингов должно быть уже несколько сотен по всему миру, - заявил исполнительный директор подразделения поставщиков Bosch Маркус Хейн. - Будни автоматизированного вождения начинаются с беспилотной парковки».
Фото: Mercedes-Benz
Американские лидары
Уже несколько месяцев Mercedes-Benz сотрудничает с американской компанией Luminar в области продвижения самоходных автомобилей. Luminar - специалист по так называемой лидар-технологии, форме трехмерного лазерного сканирования. С его помощью транспортные средства смогут сканировать свое окружение для определения расстояний и скоростей других участников дорожного движения. Цель - использовать технику Luminar в серийных автомобилях Mercedes.
Фото: Mercedes-Benz
Система Luminar Lidar предназначена для мониторинга происходящего на скоростном шоссе в радиусе 250 метров. По данным Luminar, для комплектации отдельно взятого автомобиля будет обходиться по цене от 500 до 1000 долларов, в зависимости от модели. Эксперты отмечают, что это невысокие цены, во всяком случае они значительно ниже ранних разработок датчиков Lidar, которые стоили несколько десятков тысяч долларов.
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