Почему новый кроссовер может удивить не только плюcами — личный опыт

21 января 2026, 16:16
Почему не надо покупать Tenet T4: реальные проблемы и дилерские приключения глазами владельца
Владелец Tenet T4 делится неожиданными нюансами эксплуатации за первый месяц. Откровенно о заводских недочетах, странностях мультимедиа и дилерских сервисах. Некоторые проблемы решаемы, но не все так просто.
С момента покупки Tenet T4 прошло чуть больше месяца, и за это время автомобиль успел преподнести немало сюрпризов владельцу. Как и любой новый кроссовер, он не лишен недочетов, но некоторые из них оказались весьма неожиданными. В этом материале — честный взгляд на ресурсы, без прикрас и маркетинговых обещаний по словам владельцы.
Первое, что бросается в глаза – несовпадение линий задних дверей. Слева все выглядит идеально, а вот правая дверь словно утоплена и чуть приподнята. Проверка толстономером показала, что с геометрией кузова все в порядке, значит, дело в регулировке. Дверь закрывается без постороннего шума, но визуально этот момент раздражает. Вроде бы мелочь, но для нового авто - неприятно.
Сразу после выезда из салона обнаружился еще один нюанс: руль при прямолинейном движении был повернут вправо. Попытки выровнять его через сход-развал в дилерском центре успеха не принесли. Менеджеры пытались объяснить, что это уклонение от дорог и разъезды в приводах, но такие аргументы не выдерживают критики. После нескольких безуспешных подключений и откровенно странных советов сервисменов было замечено, что подставка для регулировки не откалибрована. В итоге пришлось ехать в другой сервис, где за 40 минут проблему устранили. Руль стал ровным, хотя на трассе машина все же немного тянет вправо. Дилер компенсировал расходы сертификатом, но осадки остались.
Мультимедийная система тоже преподнесла сюрпризы. Несколько раз полностью пропадал звук, не работали режимы езды, а указатель поворота начинал жить своей жизнью. Диагностика у дилера ничего не выявила, обновленные прошивки не предложены. Пока сбои не повторялись, но доверие к электронике подорвано.
Салон не порадовал тишиной: дребезг пластика боковины пассажирского сиденья, если оно пустое. Когда кто-то сидит - тишина. Периодически шумят сетки динамиков в передних дверях, иногда скрипит накладка на торпедо, но только если к ней прикасаться. На ходу эти звуки не слышны, но при уборке салона раздражают.
Однажды система AutoHold напугала громким скрежетом при трогании в пробке. Обычно она работает тихо, иногда слышен легкий свист. После этого случая пользоваться AutoHold стало не по себе, хотя тормоза и ручник функционируют штатно. Причину странного звука водитель не нашел.
За месяц пробега чуть больше двух тысяч километров Тенет Т4 показал себя странно. С одной стороны, многие проблемы решены, и дилер хотя бы попытаться их устранить. С другой - ожидания от нового автомобиля были выше. Если вы тоже столкнулись с подобными тонкостями, делитесь опытом. Возможно, вместе удастся найти решения быстрее.
