Тоньше волоса, быстрее ракет: ученые нашли способ долететь до Альфы Центавра за 20 лет

26 мая 2026, 12:08
Метаджеты: лазерные двигатели для космоса - как технологии меняют сроки полета к звездам
Американские ученые предложили принципиально новый способ ускорения космических аппаратов - метаджеты на базе лазеров. Эта технология может сократить путь до Альфы Центавра до 20 лет и изменить подход к межзвездным полетам. Почему это важно для будущего космонавтики - в нашем материале.
В мире космических технологий появился новый игрок — метаджеты. Это микроскопические лазерные двигатели, которые могут изменить представление о межзвездных перелетах. Разработка ученых из Техасского университета A&M обещает не просто быстрые полеты, а возможность сделать их управляемыми в трех измерениях, что ранее считалось невозможным для световых двигателей.
В отличие от традиционных ракет, где топливо ограничивает возможности, метаджеты используют лазерные лучи для создания тяги. Суть технологии — в особых метаповерхностях: ультратонких материалах с микроскопической структурой, которые позволяют точно управлять отражением света. Благодаря этому аппараты могут не только двигаться вперед, но и маневрировать в любом направлении, что открывает новые горизонты для исследовательских миссий.
Руководитель проекта, доцент Шоуфэн Лан, сравнивает принцип работы с игрой в пинг-понг: световой импульс, отражаясь от поверхности, передает объекту движение. Такой подход обеспечивает абсолютную трехмерную маневренность, чего не удалось добиться ни одной предыдущей системе оптического ускорения. Первые эксперименты проводились в жидкости, чтобы минимизировать влияние земной гравитации, а сами метаповерхности были созданы с нанометровой точностью на базе комплекса AggieFab.
Главное отличие метаджетов от оригинальных разработок — встроенный механизм управления тягой. Если раньше направление движения задавалось лазером, то теперь система управления встроена в сам материал. Это позволяет гибко изменять вектор ускорения и масштабировать оборудование для устройств любого размера. Прототипы пока микроскопические — тоньше человеческого волоса, но принцип работает и для более крупных объектов при условии достаточной мощности лазера.
Однако на пути к реальным межзвездным полетам остаются серьезные вызовы. Необходимы сверхмощные лазеры и значительные инвестиции. Примером может служить проект Breakthrough Starshot, который столкнулся с трудностями, несмотря на поддержку ведущих специалистов. Тем не менее, интерес к световой тяге не угасает: миссия LightSail 2 уже доказала, что бестопливные технологии способны перемещать малые аппараты в космосе.
Альфа Центавра — ближайшая к Земле звездная система, расстояние до которой составляет 4,37 светового года. Современные ракеты преодолевали бы этот путь за сотни тысяч лет, а новые методы теоретически могут сократить время до 20 лет. Если технология будет успешно развита, это откроет новые возможности не только для научных исследований, но и для развития аэрокосмической промышленности. В последующие годы рост интереса к крупным проектам уже заложен.
Сегодня Техасский университет A&M ищет партнеров для испытаний метаджетов в реальных условиях. Если проект удастся реализовать, аэрокосмическая отрасль получит альтернативу традиционным двигателям, а время полета к ближайшей звезде может сократиться до двух десятилетий. Важно отметить, что подобные технологические прорывы уже происходят в планах ведущих компаний: например, испытания новых моделей Starship V3 от SpaceX, о которых недавно рассказывалось в публикации о новых испытаниях Starship V3 и их результаты для будущих миссий , показывают, что гонка за эффективностью и быстрыми космическими технологиями только набирает обороты.
