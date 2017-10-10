Металл при производстве Toyota оказался потенциально бракованным
Служебное расследование Toyota показало, что стандарты качества соблюдались только на бумаге. В реальности используемый алюминий не соответствовал пределам прочности и другим параметрам, предъявляемым к сырью для производства транспорта. Toyota выявила нарушения на четырех производственных площадках.
Подделка сертификатов продолжалась с сентября 2016 года по август текущего года. За это время Kobe Steel реализовала 19,3 тысячи тонн алюминия, 19,4 тысячи тонн литых и кованных деталей и 2,2 тысячи тонн некачественной меди.
По словам представителей Toyota, бракованными деталями оснащались 1,2 млн автомобилей. Подобные заявления сделали и другие клиенты поставщика, в числе которых оказались Subaru и Mazda. Ожидается, что в скором времени автопроизводители начнут масштабные отзывные компании. Этот же металл использовался для сборки тяжелых ракет, самолетов и локомотивов.
Ранее сообщалось, что Toyota начала отзывную кампанию из-за потенциально опасных для здоровья и жизни подушек безопасности Takata. Под действие сервисной акции попали 2 900 000 автомобилей.
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