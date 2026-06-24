Метан в Wey 80 снижает расходы и меняет подход к заправке

Метановый Wey 80 представлен в России: новая модификация и старт продаж

Российский рынок минивэнов пополнился необычной новинкой: Wey 80 теперь доступен с метановым оборудованием. Мало кто знает, что цена на новую версию заметно выше бензиновой, а испытания еще продолжаются. Что изменилось в конструкции, какие плюсы и риски - объясняем подробно.

Российский рынок минивэнов пополнился необычной новинкой: Wey 80 теперь доступен с метановым оборудованием. Мало кто знает, что цена на новую версию заметно выше бензиновой, а испытания еще продолжаются. Что изменилось в конструкции, какие плюсы и риски - объясняем подробно.

Для российских автолюбителей, следящих за развитием альтернативных видов топлива, появление метановой версии Wey 80 - событие, которое может изменить привычный взгляд на семейные минивэны. В условиях роста цен на бензин и постоянных разговоров о выгоде газомоторных технологий, решение компании АТС перевести популярный гибрид на метан выглядит как своевременный и прагматичный шаг.

Как сообщает Российская Газета, в багажном отделении Wey 80 теперь установлен металлический баллон объемом 75 литров, а также специальная аппаратура для подачи метана. Инженеры реализовали схему «Бензин + Электричество + Метан», что позволяет использовать сразу три типа топлива. При этом все остальные параметры минивэна остались без изменений: гибридная силовая установка, полный привод и фирменная трансмиссия сохранены.

Сейчас на дорогах проходит испытания ходовой прототип новой модификации. По словам представителей АТС, после завершения тестов и получения всех необходимых сертификатов будет принято решение о запуске серийного производства. Уже известна и стартовая цена - от 6 900 000 рублей, что заметно выше базовой бензиновой версии (от 6 449 000 рублей). Такой ценовой разрыв объясняется сложностью доработки и стоимостью газового оборудования.

Wey 80 дебютировал на российском рынке в 2024 году и быстро привлек внимание покупателей благодаря просторному салону и гибридной силовой установке. Модель предлагается в двух комплектациях: Premium (семиместная) и Business Lounge (шестиместная с расширенным оснащением). В состав гибридной системы входят 1,5-литровый турбомотор (152 л.с.) и два электродвигателя (177 л.с. спереди и 184 л.с. сзади), а суммарная отдача достигает 487 л.с. Привод - полный, что особенно важно для российских дорог.

Интересно, что Wey 80 - не единственный пример внедрения газомоторных технологий в России. Компания «АТС-Авто» уже давно сотрудничает с АвтоВАЗом, выпуская битопливные версии Lada Granta, Vesta и Largus. Это подтверждает устойчивый интерес к альтернативным видам топлива среди отечественных производителей. Впрочем, массовое распространение таких решений пока сдерживается высокой стоимостью оборудования и ограниченной инфраструктурой для заправки метаном.

На фоне появления новых модификаций и расширения ассортимента альтернативных моделей, эксперты отмечают, что российский рынок постепенно становится более гибким и открытым к инновациям. К примеру, недавно на Петербургском экономическом форуме был представлен роскошный седан Hongqi Guoya, который также вызвал немалый интерес у специалистов и покупателей - подробнее о нем можно узнать в материале о премьере китайского премиум-седана.

В целом, запуск Wey 80 на метане может стать важным сигналом для рынка: производители готовы экспериментировать и предлагать новые решения, несмотря на риски и дополнительные затраты. Для покупателей это шанс получить более экономичный и экологичный транспорт, а для отрасли - возможность ускорить развитие газовой инфраструктуры. Судя по имеющимся данным, если испытания пройдут успешно, у Wey 80 на метане есть все шансы занять свою нишу среди семейных автомобилей.