Метеорит пробил крышу Renault: владельца разбудила полиция

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Жителя французского Страсбурга разбудили полицейские. На вопрос «Что случилось?», они предложили мужчине выйти и увидеть все своими глазами. В крыше его красного Renault Clio зияла огромная дыра, а окна была разбиты. В салоне полицейские обнаружили небольшой твердый объект, размером не более пары сантиметров, по виду напоминающий «камень и твердый кусок дерева». Его отправили на экспертизу в парижскую лабораторию, пишет издание Pravda.Ru

Свидетелей происшествия не нашлось. Соседи проснулись от страшного грохота и вызвали полицию. Пока не доказано обратное, основной версией полицейские считают падение небесного тела. Метеориты прилетают во Францию не так уж редко. Предыдущий раз объект из космоса массой около 100 граммов обнаружили в феврале текущего года в поле на северо-западе страны.

Упомянутые модели: Renault Clio (1 503 000 Р )

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