Метеорит пробил крышу Renault: владельца разбудила полиция
Фото: AFP / Handout
Свидетелей происшествия не нашлось. Соседи проснулись от страшного грохота и вызвали полицию. Пока не доказано обратное, основной версией полицейские считают падение небесного тела. Метеориты прилетают во Францию не так уж редко. Предыдущий раз объект из космоса массой около 100 граммов обнаружили в феврале текущего года в поле на северо-западе страны.
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Маркетинговая компания JATO Dynamics подвела итоги европейских продаж новых легковых автомобилей. На первое место вырвалась недорогая модель, которую больше не продают в России.Читать далее
-
24.04.2023, 20:53
6 самых экономичных автомобилей
Ежегодно эксперты немецкого издания Autobild тестируют порядка 300 автомобилей и определяют самые экономичные из них. В 2023 году журналисты назвали лучшие модели в каждом из шести классов.Читать далее
-
14.04.2022, 14:44
Самая нелепая авария в аэропорту: Renault столкнулся с Boeing (фото)
Инциденты на взлетно-посадочных полосах с участием самолетов и наземной техники, связанные с неестественным взаимодействием между ними, крайне редки, но все же случаются. Свидетелями очередной аварии стали сотрудники аэропорта в Аликанте (Испания).Читать далее
-
10.03.2022, 11:51
На аукцион выставили удивительную коллекцию культовых моделей Renault (Крис Харрис показал их на видео)
Впечатляющая коллекция классических моделей Renault в настоящее время выставлена на продажу в Великобритании. Дюжина машин – только часть коллекции подразделения Renault UK.Читать далее
-
21.12.2021, 07:06
Удивительные итоги продаж в Европе: признанный лидер не попал даже в десятку
Эксперты агентства JATO Dynamics подвели итоги продаж новых автомобилей в Европе за ноябрь 2021 года. Заслуженный бестселлер Старого Света, Volkswagen Golf, по итогам 11 месяцев еще удерживает первое место, но спрос стремительно падает. В ноябре он не вошел даже в ТОП-10.Читать далее
-
25.10.2021, 23:08
Продажи автомобилей в Европе: Volkswagen Golf провалился. Теперь есть новый лидер (и это сюрприз)
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