Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 11:31

Metro M6 Empower: запас хода 125 км, скорость 55 км/ч и цена 75 500 рублей

Metro M6 Empower: запас хода 125 км, скорость 55 км/ч и цена 75 500 рублей

Metro M6 Empower: 125 км хода и 55 км/ч за 75 500 рублей — стоит ли брать

Metro M6 Empower: запас хода 125 км, скорость 55 км/ч и цена 75 500 рублей

Электроскутер Metro M6 Empower сочетает дальность хода до 125 км, скорость до 55 км/ч и современную электронику. Модель выделяется на фоне конкурентов благодаря балансу цены и характеристик, что особенно актуально в условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований.

Электроскутер Metro M6 Empower сочетает дальность хода до 125 км, скорость до 55 км/ч и современную электронику. Модель выделяется на фоне конкурентов благодаря балансу цены и характеристик, что особенно актуально в условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований.

Metro M6 Empower - электроскутер, в котором учитываются технические возможности и доступная стоимость. В условиях, когда городской транспорт становится все более дорогим, такие решения учитываются в первую очередь. Модель ориентирована на тех, кто ищет не только экономию, но и удобство для ежедневных поездок по городу.

Основные параметры Metro M6 Empower - запас хода до 125 км и максимальная скорость 55 км/ч. Это позволяет использовать скутер не только для поездок по маршрутам, но и для более длительных поездок без необходимости частой подзарядки. Электродвигатель мощностью от 1490 до 2500 Вт поддерживает три режима работы: экономичный, стандартный и спортивный. Такой подход дает возможность адаптировать поведение скутера в различных дорожных условиях и стиле вождения.

Батарея емкостью 72 В x 38 А*ч рассчитана на 1000 циклов зарядки и разрядки, а интеллектуальная система управления помогает продлить срок службы аккумулятора. Полная зарядка занимает 4-5 часов, что удобно для ежедневного использования. Безопасность обеспечивают дисковые тормоза на этих осях и 12-дюймовые бескамерные сиденья, которые улучшают устойчивость на разных покрытиях. Среди дополнительных функций - движение задним ходом и заводская противоугонная сигнализация.

Грузоподъемность Metro M6 Empower достигает 160 кг, что позволяет перевозить не только водителя, но и багаж. Цена у производителя составляет 250 000 пакистанских рупий, что примерно соответствует 75 500 рублей. На фоне других электроскутеров, представленных на рынке, это делает модель конкурентной по соотношению цен и характеристик.

Рынок электроскутеров активно развивается, и Metro M6 Empower — единственный интересный вариант. Например, CityCoco Harley Chopper 3000W также предлагает соответствующие показатели дальности и скорости, что подтверждает растущий спрос на аналогичные решения. Для сравнения возможностей современных электроскутеров для города стоит обратить внимание на обзор новых моделей с увеличенным запасом хода и современными технологиями .

Metro M6 Empower может заинтересовать российских покупателей, которые ищут доступный и надежный электротранспорт для ежедневных маршрутов. Модель сочетает современные технологии, простоту обслуживания и адаптацию к городским условиям. Важно помнить, что электроскутеры становятся все более востребованными на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических стандартов в мегаполисах. 

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