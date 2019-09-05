Метро не открыли – людей не оповестили
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Фото пользователя 110km.ru
Народонаселению это подносится как радение о его безопасности, дескать, невозможно пустить людей в подземку, потому как процесс работы там до конца не отлажен. Наверное, так и есть, но тогда чего ради оглашать из раза в раз на весь город и, пардон, всю страну конкретные даты открытия станций!? Именно так, во множественном числе, потому как оных было за последнее время несколько.
О тех, давних сроках, даже вспоминать не хочется. Но вот, вроде как, решили приурочить запуск ко Дню знаний. Всенародно объявили… и в который раз пошли на попятную. Сердобольные купчинцы, скрипя сердцем, проглотили. «Моментом истины» назначили 5 сентября, конкретно 11 часов утра.
Народу на проспекте Славы/ул. Бухарестская собралось немало. Некоторые из людей, как мы узнали, пообщавшись с жителями, даже отпросились на работе – все ж историческое событие! Были мамочки с колясками, инвалиды, даже ветераны Афганской войны в кителях с наградами подкатили – как-никак по соседству Парк Интернационалистов расположен, своего рода святыня для бойцов в запасе.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Люди в дорогих костюмах, которых привезли дорогие Audi и Mercedes-Benz, фланировали туда-сюда и безмолвствовали. Такое впечатление, что у них самих не было ответа на вопрос, когда же откроют станции? Это неведение и полная тишина, граничащая с некоей секретностью, подействовали на собравшихся негативно.
В ход пошли горячие фразы в адрес чиновников и горадминистрации, кое-кто припомнил предстоящие 8 сентября выборы. В общем, обещанный и широко разрекламированный праздник городского значения так и не состоялся. А почему – никто горожан уведомить не соизволил…
Как водится, в соцсетях активно откликнулись на сегодняшнюю «осечку». Общий лейтмотив – люди не скрывают своего недовольства. Janna Berdnikova: «Не вышло до выборов». Екатерина Корчагина: «Так и не открыли для людей»... Александр Ненашев: «Так хотелось к выборам открыть, что не слушали никаких доводов. Пока своими глазами не увидели и не осознали, что открыть сегодня - еще больший позор, чем не открыть». Олег Трофимов: «Раньше могли открыть, как первый участок Правобережной линии, а через пару дней закрыть, дней на пять». Лена Коган: «Главное – отрапортовать»…
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