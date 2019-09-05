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5 сентября 2019, 13:30

Метро не открыли – людей не оповестили

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Фото пользователя 110km.ru
Обещать не значит жениться. В который раз отменяется дата запуска трех петербургских станций метро Фрунзенского радиуса, которых ждут сотни тысяч жителей юга мегаполиса. Громкие заявления о том, что вот-вот – и Купчино получит долгожданные «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары», разбиваются о… боюсь назвать своим словом.
Метро не открыли людей не оповестили

Фото пользователя 110km.ru

Народонаселению это подносится как радение о его безопасности, дескать, невозможно пустить людей в подземку, потому как процесс работы там до конца не отлажен. Наверное, так и есть, но тогда чего ради оглашать из раза в раз на весь город и, пардон, всю страну конкретные даты открытия станций!? Именно так, во множественном числе, потому как оных было за последнее время несколько.

О тех, давних сроках, даже вспоминать не хочется. Но вот, вроде как, решили приурочить запуск ко Дню знаний. Всенародно объявили… и в который раз пошли на попятную. Сердобольные купчинцы, скрипя сердцем, проглотили. «Моментом истины» назначили  5 сентября, конкретно 11 часов утра.

Народу на проспекте Славы/ул. Бухарестская собралось немало. Некоторые из людей, как мы узнали, пообщавшись с жителями, даже отпросились на работе – все ж историческое событие! Были мамочки с колясками, инвалиды, даже ветераны Афганской войны в кителях с наградами подкатили – как-никак по соседству Парк Интернационалистов расположен, своего рода святыня для бойцов в запасе.

Метро не открыли людей не оповестили

Фото пользователя 110km.ru

Метро не открыли людей не оповестили

Фото пользователя 110km.ru

Метро не открыли людей не оповестили

Фото пользователя 110km.ru

Метро не открыли людей не оповестили

Фото пользователя 110km.ru

Метро не открыли людей не оповестили

Фото пользователя 110km.ru

Метро не открыли людей не оповестили

Фото пользователя 110km.ru

Метро не открыли людей не оповестили

Фото пользователя 110km.ru

Метро не открыли людей не оповестили

Фото пользователя 110km.ru

Метро не открыли людей не оповестили

Фото пользователя 110km.ru

Метро не открыли людей не оповестили
Метро не открыли людей не оповестили
Метро не открыли людей не оповестили
Метро не открыли людей не оповестили
Метро не открыли людей не оповестили
Метро не открыли людей не оповестили
Метро не открыли людей не оповестили
Метро не открыли людей не оповестили
Метро не открыли людей не оповестили
Настроение у всех праздничное, все друг друга поздравляют, мол, наконец-таки, дождались. Но минуло 11 часов, 11-30, 12-00, а воз и ныне там. Тем, кому нужно было на работу, отправились по назначению, толпа заметно поредела, на лицах если не уныние, то полное отсутствие утренней радости и надежды.

Люди в дорогих костюмах, которых привезли дорогие Audi и Mercedes-Benz, фланировали туда-сюда и безмолвствовали. Такое впечатление, что у них самих не было ответа на вопрос, когда же откроют станции? Это неведение и полная тишина, граничащая с некоей секретностью, подействовали на собравшихся негативно.

В ход пошли горячие фразы в адрес чиновников и горадминистрации, кое-кто припомнил предстоящие 8 сентября выборы. В общем, обещанный и широко разрекламированный праздник городского значения так и не состоялся. А почему – никто горожан уведомить не соизволил…

Как водится, в соцсетях активно откликнулись на сегодняшнюю «осечку». Общий лейтмотив – люди не скрывают своего недовольства. Janna Berdnikova: «Не вышло до выборов». Екатерина Корчагина: «Так и не открыли для людей»... Александр Ненашев: «Так хотелось к выборам открыть, что не слушали никаких доводов. Пока своими глазами не увидели и не осознали, что открыть сегодня - еще больший позор, чем не открыть». Олег Трофимов: «Раньше могли открыть, как первый участок Правобережной линии, а через пару дней закрыть, дней на пять». Лена Коган: «Главное – отрапортовать»…


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Метро не открыли – людей не оповестили
Народонаселению это подносится как радение о его безопасности, дескать, невозможно пустить людей в подземку, потому как процесс работы там до конца не отлажен. Наверное, так и есть, но тогда чего ради оглашать из раза в раз на весь город и, пардон, всю страну конкретные даты открытия станций!? Именно так, во множественном числе, потому как оных было за последнее время несколько. О тех, давних сроках, даже вспоминать не хочется. Но вот, вроде как, решили приурочить запуск ко Дню знаний. Всенародно объявили… и в который раз пошли на попятную. Сердобольные купчинцы, скрипя сердцем, проглотили. «Моментом истины» назначили  5 сентября, конкретно 11 часов утра. Народу на проспекте Славы/ул. Бухарестская собралось немало. Некоторые из людей, как мы узнали, пообщавшись с жителями, даже отпросились на работе – все ж историческое событие! Были мамочки с колясками, инвалиды, даже ветераны Афганской войны в кителях с наградами подкатили – как-никак по соседству Парк Интернационалистов расположен, своего рода святыня для бойцов в запасе.{{gallery_1682}} Настроение у всех праздничное, все друг друга поздравляют, мол, наконец-таки, дождались. Но минуло 11 часов, 11-30, 12-00, а воз и ныне там. Тем, кому нужно было на работу, отправились по назначению, толпа заметно поредела, на лицах если не уныние, то полное отсутствие утренней радости и надежды.Люди в дорогих костюмах, которых привезли дорогие Audi и Mercedes-Benz, фланировали туда-сюда и безмолвствовали. Такое впечатление, что у них самих не было ответа на вопрос, когда же откроют станции? Это неведение и полная тишина, граничащая с некоей секретностью, подействовали на собравшихся негативно. В ход пошли горячие фразы в адрес чиновников и горадминистрации, кое-кто припомнил предстоящие 8 сентября выборы. В общем, обещанный и широко разрекламированный праздник городского значения так и не состоялся. А почему – никто горожан уведомить не соизволил…Как водится, в соцсетях активно откликнулись на сегодняшнюю «осечку». Общий лейтмотив – люди не скрывают своего недовольства. Janna Berdnikova: «Не вышло до выборов». Екатерина Корчагина: «Так и не открыли для людей»... Александр Ненашев: «Так хотелось к выборам открыть, что не слушали никаких доводов. Пока своими глазами не увидели и не осознали, что открыть сегодня - еще больший позор, чем не открыть». Олег Трофимов: «Раньше могли открыть, как первый участок Правобережной линии, а через пару дней закрыть, дней на пять». Лена Коган: «Главное – отрапортовать»…
2019-09-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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