Почти 100 млн на кону: в Петербурге стартовал громкий спор между «Метростроем Северной Столицы» и городом

«Метрострой Северной Столицы» требует 93,4 млн рублей от городского фонда

В Петербурге разворачивается крупный строительный спор: «Метрострой Северной Столицы» требует от городского фонда 93,4 млн рублей из‑за разногласий по подрядным контрактам. Исход дела может повлиять на реализацию инфраструктурных проектов города.

В Петербурге разворачивается крупный строительный спор: «Метрострой Северной Столицы» требует от городского фонда 93,4 млн рублей из‑за разногласий по подрядным контрактам. Исход дела может повлиять на реализацию инфраструктурных проектов города.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области началось рассмотрение иска, поданного АО «Метрострой Северной Столицы» против СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». Как сообщает Abn.agency, сумма требований составляет 93,4 миллиона рублей.

Причиной обращения в суд стали разногласия, возникшие в рамках исполнения подрядных соглашений. В частности, речь идет о спорах экономического характера, связанных с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств по контрактам. Сейчас дело находится на стадии первичного рассмотрения, и окончательное решение еще не принято.

АО «Метрострой Северной Столицы» - компания, специализирующаяся на строительстве объектов метрополитена в Петербурге. Организация была создана в 2020 году и стала правопреемником прежнего оператора, который ранее объявил о банкротстве. Руководит предприятием Дмитрий Васильев.

Ответчиком выступает СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции», учрежденный в 1994 году. Учредителями фонда являются Комитет по имущественным отношениям и Комитет по строительству города. Управляющим назначен Фаталиев Арзу Фарман Оглы. Основная задача учреждения - контроль за соблюдением технических регламентов, а также реализация проектов по возведению жилых и нежилых зданий, транспортной инфраструктуры, включая метро и инженерные коммуникации.

Эксперты отмечают, что подобные судебные процессы могут затянуться на месяцы, а иногда и дольше. В случае удовлетворения иска финансовая нагрузка на городской фонд может существенно возрасти. Однако пока стороны воздерживаются от публичных комментариев, предпочитая решать вопросы в правовом поле.

Судебные разбирательства между крупными строительными компаниями и государственными структурами в Петербурге случаются нечасто, что придает этому делу особую значимость. Ожидается, что в ближайшее время появятся новые подробности, которые позволят понять, как будет развиваться ситуация и повлияет ли она на реализацию городских инфраструктурных проектов.