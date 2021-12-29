Метротрам: как метро, только трамвай
Метротрамы существуют в разных городах мира. Особенно они распространены в Германии. А в России посмотреть на подземные трамваи можно в Волгограде.
Варианты совмещения метро и трамваев есть разные. Можно просто построить тоннели и пустить там трамваи вместо поездов. Это будет дешевле, чем полноценное метро. Но и пассажировместимость у такого транспорта меньше.
Иногда метротрам со временем превращают в «нормальный» метрополитен. Это произошло, например, в Брюсселе.
Часто под землю опускается только часть маршрута, а основный путь трамвай проделывает по обычным наземным рельсам. Такая схема позволяет, в частности, «объезжать» под землёй наиболее загруженные улицы с длинными пробками, не создавая, при этом, дополнительных проблем для самих автомобилистов.
Метротрам является довольно специфичным, но в некоторых ситуациях очень подходящим, удобным и выгодным решением.
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