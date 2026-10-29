Как шутка превратилась в гигантский самокат: что случилось, когда обычный самокат увеличили до нелепых размеров

29 октября 2026, 15:42
Инженер собрал электросамокат длиннее шести метров — что из этого вышло
Инженер собрал электросамокат длиннее шести метров — что из этого вышло
Мэтт Браун решил построить гигантский электросамокат — сначала длиннее шести метров. От первой версии отказались, но путь к компактному варианту оказался полон испытаний: деревянный каркас, алюминий, 3D-печать, поврежденная платформа и неполадки с тормозами.
Иногда инженерные эксперименты начинаются с простой идеи — увеличить привычный предмет до нелепых размеров. Именно так произошло с проектом Мэтта Брауна, который решил создать гигантский электросамокат. То, что начиналось как шутка и перенос чертежей обычного самоката в программу для проектирования, обернулось серьезным испытанием для конструктора: первая версия оказалась длиннее шести метров и потребовала полного пересмотра подхода.
В дальнейшем деревянный каркас с фанерной обшивкой, алюминиевый корпус и детали, напечатанные на 3D-принтере, позволили собрать компактный, но все же внушительный вариант. Однако испытания выявили слабые места — от поврежденной платформы до неполадок с тормозным выключателем. О том, как создавался этот необычный транспорт, какие трудности возникли при его сборке и как на него реагировали окружающие, — в материале ниже.
Первый замысел оказался слишком большим
Мэтт Браун начал проект по своей задумке. Он перенес чертежи обычного самоката в программу для проектирования и увеличения размеров, но первая версия получилась длиннее шести метров. От нее отказались: компактный вариант было проще собирать и хранить.
Основой стал деревянный каркас с фанерной обшивкой. Снаружи закрыли корпус алюминием, чтобы он напоминал увеличенную бритву. Электрическая часть, включая мотор-колесо, снимается с электросамоката с короткими шинами; аккумулятор на время просто выводили из строя, и перед завершением сборки его заменили.
Испытания выявили слабые места
В ходе проверки выяснилось, что управлять самокатом не так-то просто: из-за больших габаритов ему требовалось слишком много места для разворота. Решить проблему удалось за счет установки более короткого руля. Кроме того, после того как платформа получила повреждения во время поездки по пляжу, ее укрепили металлическими креплениями.
Отдельные детали Браун изготовил методом 3D-печати — именно так появились декоративные элементы и механизм регулировки высоты руля. В процессе работы также были устранены неполадки с тормозным выключателем и креплением руля.
Впервые готовую конструкцию представили публике на мероприятии в пустыне. Она привлекла внимание посетителей: люди останавливались, чтобы сфотографировать необычный транспорт, и просили разрешения прокатиться. Браун предусмотрел возможность перевозки на задней платформе двух стандартных самокатов Razor, хотя дополнительный груз и усложняет маневрирование.
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