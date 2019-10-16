Международное водительское удостоверение. Зачем оформлять? Какие преимущества?
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Сразу ответим: МВУ в некоторых ситуациях лучше оформить. Это избавит вас от потенциальных проблем с полицейскими и высоких штрафов. Сама же процедура МВУ простая и недорогая.
Что такое МВУ? Для чего получать?
По сути это перевод национального удостоверения и содержащейся в нем информации об автомобилисте. МВУ не является самостоятельным документом, может применяться только как приложение к официальным правам. Важно отметить, что этот документ не действует в стране выдачи.
Если ваши российские права были получены до 2011 года, оформлять МВУ вы обязаны. Выданные позже удостоверения имеют вид пластиковой карты с несколькими степенями защиты, они содержат информацию, которой достаточно для иностранных дорожных служб.
Наличие МВУ дает ряд преимуществ водителям. Например, им не нужно всякий раз подтверждать свои навыки вождения и знания ПДД в иностранном государстве. Кроме того, на основании этого документа можно арендовать машину в другой стране.
Как оформить МВУ
Оформить международное водительское удостоверение можно в отделении ГИБДД, необязательно по месту регистрации. Правда, не все отделения Госавтоинспекции имеют право выдавать его. Поэтому лучше заранее уточнить, в каком вы можете получить МВУ.
Третий вариант — прибегнуть к помощи организации, которая занимается переводом документов: International Automobile Alliance. Международное водительское удостоверение IAA можно оформить на сайте компании или в представительстве в любой стране мира. Все выданные МВУ проходят регистрацию на сайте www.idlregister.com. Это необходимо, дабы исключить подделку документа. Сведения о водителе хранятся на портале 3 года — срок действия МВУ.
Для получения международных прав не требуется сдавать экзамены по вождению и предоставлять медицинскую справку. Перечень необходимых документов ограничен лишь национальным ВУ и паспортом. Также нужно предоставить заявление, оплаченную госпошлину и фотографию 35х45.
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