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16 октября 2019, 19:40

Международное водительское удостоверение. Зачем оформлять? Какие преимущества?

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Фото Tvil.ru
Среди российских автомобилистов весьма популярны путешествия на машине за границу. Можно побывать одновременно в нескольких странах, быть более мобильным, а еще это комфортно и доступно по цене. Перед поездкой в другую страну встает вопрос: а нужно ли оформлять международное водительское удостоверение или достаточно российских прав?

Сразу ответим: МВУ в некоторых ситуациях лучше оформить. Это избавит вас от потенциальных проблем с полицейскими и высоких штрафов. Сама же процедура МВУ простая и недорогая.

Что такое МВУ? Для чего получать?

По сути это перевод национального удостоверения и содержащейся в нем информации об автомобилисте. МВУ не является самостоятельным документом, может применяться только как приложение к официальным правам. Важно отметить, что этот документ не действует в стране выдачи.

Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества

Фото взято из открытых источников

Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества

 

Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества

 

Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества

 

Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества

 

Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества

 

Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества

 

Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества

 

Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества

 

Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества
Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества
Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества
Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества
Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества
Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества
Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества
Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества
Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества
Кстати, МВУ действует далеко не во всех странах мира. Например, в Китае, можно управлять автомобилем только с местными правами. А в США наоборот не требуют никаких международных прав. Страны, которые подписали Женевскую конвенцию, требуют наличия и национального, и международного документа при въезде на свою территорию. Те, кто подписал Венскую конвенцию, не считают наличие международных прав обязательным условием для водителей. Наконец, государства, которые не подписали ни одну из конвенций, признают только удостоверения, выданные на своей территории.

Если ваши российские права были получены до 2011 года, оформлять МВУ вы обязаны. Выданные позже удостоверения имеют вид пластиковой карты с несколькими степенями защиты, они содержат информацию, которой достаточно для иностранных дорожных служб.

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Тем не менее, нередко бывают ситуации, когда местная полиция требует МВУ для разъяснения информации национальных прав. За отсутствие этого документа вас могут даже оштрафовать. В некоторых странах Евросоюза размер штрафа составляет 300 евро.

Наличие МВУ дает ряд преимуществ водителям. Например, им не нужно всякий раз подтверждать свои навыки вождения и знания ПДД в иностранном государстве. Кроме того, на основании этого документа можно арендовать машину в другой стране.

Как оформить МВУ

Оформить международное водительское удостоверение можно в отделении ГИБДД, необязательно по месту регистрации. Правда, не все отделения Госавтоинспекции имеют право выдавать его. Поэтому лучше заранее уточнить, в каком вы можете получить МВУ.

Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества

 

Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества

 

Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества

 

Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества

 

Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества

 

Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества

 

Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества
Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества
Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества
Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества
Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества
Международное водительское удостоверение Зачем оформлять Какие преимущества
Проще оформить документ на портале Госуслуг. Вы можете заполнить заявление в электронном виде, оплатить пошлину с 30-процентной скидкой (1120 рублей), выбрать отделение ГИБДД, где вам будет удобно забирать МВУ.

Третий вариант — прибегнуть к помощи организации, которая занимается переводом документов: International Automobile Alliance. Международное водительское удостоверение IAA можно оформить на сайте компании или в представительстве в любой стране мира. Все выданные МВУ проходят регистрацию на сайте www.idlregister.com. Это необходимо, дабы исключить подделку документа. Сведения о водителе хранятся на портале 3 года — срок действия МВУ.

Для получения международных прав не требуется сдавать экзамены по вождению и предоставлять медицинскую справку. Перечень необходимых документов ограничен лишь национальным ВУ и паспортом. Также нужно предоставить заявление, оплаченную госпошлину и фотографию 35х45.


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Международное водительское удостоверение. Зачем оформлять? Какие преимущества?
Сразу ответим: МВУ в некоторых ситуациях лучше оформить. Это избавит вас от потенциальных проблем с полицейскими и высоких штрафов. Сама же процедура МВУ простая и недорогая.Что такое МВУ? Для чего получать?По сути это перевод национального удостоверения и содержащейся в нем информации об автомобилисте. МВУ не является самостоятельным документом, может применяться только как приложение к официальным правам. Важно отметить, что этот документ не действует в стране выдачи.{{gallery_102}}Кстати, МВУ действует далеко не во всех странах мира. Например, в Китае, можно управлять автомобилем только с местными правами. А в США наоборот не требуют никаких международных прав. Страны, которые подписали Женевскую конвенцию, требуют наличия и национального, и международного документа при въезде на свою территорию. Те, кто подписал Венскую конвенцию, не считают наличие международных прав обязательным условием для водителей. Наконец, государства, которые не подписали ни одну из конвенций, признают только удостоверения, выданные на своей территории.Если ваши российские права были получены до 2011 года, оформлять МВУ вы обязаны. Выданные позже удостоверения имеют вид пластиковой карты с несколькими степенями защиты, они содержат информацию, которой достаточно для иностранных дорожных служб. {{material_127475}} Тем не менее, нередко бывают ситуации, когда местная полиция требует МВУ для разъяснения информации национальных прав. За отсутствие этого документа вас могут даже оштрафовать. В некоторых странах Евросоюза размер штрафа составляет 300 евро.Наличие МВУ дает ряд преимуществ водителям. Например, им не нужно всякий раз подтверждать свои навыки вождения и знания ПДД в иностранном государстве. Кроме того, на основании этого документа можно арендовать машину в другой стране.Как оформить МВУОформить международное водительское удостоверение можно в отделении ГИБДД, необязательно по месту регистрации. Правда, не все отделения Госавтоинспекции имеют право выдавать его. Поэтому лучше заранее уточнить, в каком вы можете получить МВУ.{{gallery_85}} Проще оформить документ на портале Госуслуг. Вы можете заполнить заявление в электронном виде, оплатить пошлину с 30-процентной скидкой (1120 рублей), выбрать отделение ГИБДД, где вам будет удобно забирать МВУ.Третий вариант — прибегнуть к помощи организации, которая занимается переводом документов: International Automobile Alliance. Международное водительское удостоверение IAA можно оформить на сайте компании или в представительстве в любой стране мира. Все выданные МВУ проходят регистрацию на сайте www.idlregister.com. Это необходимо, дабы исключить подделку документа. Сведения о водителе хранятся на портале 3 года — срок действия МВУ.Для получения международных прав не требуется сдавать экзамены по вождению и предоставлять медицинскую справку. Перечень необходимых документов ограничен лишь национальным ВУ и паспортом. Также нужно предоставить заявление, оплаченную госпошлину и фотографию 35х45.
2019-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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